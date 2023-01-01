Обработка null в switch-case операторах в Java#Java Core #Ошибки Java
Быстрый ответ
Прежде чем воспользоваться оператором
switch, обработайте
null так:
String str = // Здесь ждёт вас строка.
if (str == null) {
// Реализуем логику для обработки null. Продолжаем уверенно.
} else {
switch (str) {
case "value1": // Логика case начинается здесь.
break;
// Затем могут следовать другие операторы case.
}
}
Убедитесь в отсутствии null, чтобы использование оператора
switch-case не вызвало неожиданностей.
Знакомимся с новшеством: Null в switch в Java 21
В Java 21 введена поддержка
case null:
switch (str) {
case null:
// Реализация обработки null находится здесь.
break;
case "value1":
// Реализация обработки value1 начинается здесь.
break;
// За этим могут следовать другие операторы case.
}
Однако без использования
case null, попытка передать
null приведёт к
NullPointerException.
Историческая неразрешимость с null
Согласно JLS §14.11, использование
null как метки в операторе switch было невозможно. При компиляции Java преобразует switch в байт-код (
tableswitch или
lookupswitch), который не поддерживает
null. Такой подход был направлен на избегание ошибок и улучшение понятности кода.
Прецедент, установленный enum, и мнения в сообществе
Использование
null вместе с enum также приводило к
NullPointerException. Это объясняется принципом "fail-fast", позволяющим быстро выявлять ошибки.
Мнения разработчиков на эту тему разошлись: некоторые за явное проверку на
null, другие — за поддержку
null на уровне языка. Это отражает сложность проектирования языка программирования.
Техники и обходные пути: Незаметные спасатели
- Чтобы
nullстал равноценным "null", используйте
String.valueOf():
String str = // Вау, строка в очереди.
switch (String.valueOf(str)) {
case "null":
// "Null" в действии. Не паникуйте.
break;
...
}
Тернарные операторы или блоки if-else подходят для обработки
null.
Не забывайте о
default caseпри работе с нестандартными входными данными, включая
null.
Проникновение в байткод и историю
Для того чтобы узнать, как оператор
switch преобразуется в байткод и понять трудности обработки
null, используйте
javap.
Изучение эволюции Java помогает понять руководящие принципы создателей языка.
Будьте осторожны с альтернативными подходами!
Замена
null на пустую строку может показаться интересной идеей, но на практике она может создать лишнюю путаницу и усложнить код.
Прогресс в дизайне языка и следующие шаги
Тенденция к более свободному использованию
switch подчёркивает необходимость улучшения безопасности при работе с
null и выразительности языка. Развитие языка может предложить новые решения для работы с
null.
Визуализация
Представьте оператор
switch для строк в Java как почтовый ящик с отсеками:
📬 Отсеки почтового ящика: [ "case1", "case2", "case3", ... ]
Null это как пакет, отправленный в несуществующий отсек:
Попытка отправки: 📨 -> "null"
Java не допускает этого:
🚫 К сожалению, такого отсека "null" нет. Возврат отправителю. 🚫
Оператор
switch работает только с ясно определёнными случаями, чтобы обеспечивать строгость и ясность обработки.
Принятие ограничений
Приемлемость ограничений в обработке
null в
switch до Java 21 — это часть процесса развития. Каждое изменение в языке обдумано таким образом, чтобы сохранить простоту Java и адаптировать его к меняющимся требованиям разработчиков.
Полезные материалы
- Глава 14. Блоки и операторы – Спецификация языка Java: Официальная спецификация поможет глубже понять Java.
- String (Java SE 11 & JDK 11): Руководство Oracle по классу String в Java.
- Обсуждение оператора Switch-Case со строками – Stack Overflow: Обсуждения ограничений
switch-caseв сообществе разработчиков.
- Обработка
nullв операторах
switch– Java Practices: Руководство по обработке
nullв
switch.
- Строки в операторах
switch– Блог Oracle: Обзор использования
switchпо строкам в Java.
- Оператор
switchв Java – GeeksforGeeks: Полное руководство по использованию оператора
switchв Java.
Олеся Тарасова
Java-разработчик