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Различия между @EJB и @Inject в Java EE: какой выбрать?
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Различия между @EJB и @Inject в Java EE: какой выбрать?

#Java Core  #Java Web  
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Быстрый ответ

Выбирайте @Inject для универсальности и широкой совместимости с CDI, обеспечивающих гибкость интеграции различных типов бинов и управление их жизненным циклом. Если вам необходимы уникальные особенности EJB, такие как транзакционные сервисы, удаленные интерфейсы или совместимость со старыми системами, то дайте предпочтение @EJB.

Java
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@Inject
private SomeBean someBean;

или

Java
Скопировать код
@EJB
private SomeEJBBean someEjbBean;

Понимание разницы между @EJB и @Inject важно для формирования архитектурных решений в Java Enterprise приложениях. Требования по декларативности зависимостей и характеристики бинов играют ключевую роль при выборе аннотации.

Пошаговый план для смены профессии

Анатомия @Inject

@Inject относится к спецификации CDI и поддерживает широкий диапазон управляемых бинов без ограничения на EJB. Её особенности – типобезопасное внедрение, соблюдение области видимости и расширенные возможности интеграции.

Java
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@Inject 
@Qualified 
private SomeBean someBean;

Декодирование @EJB

@EJB переносит нас в мир предприятийных бинов и включает в себя уникальные особенности EJB, такие как beanName. Эта аннотация предоставляет контроль над ситуациями, выходящими за рамки CDI.

Java
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@EJB(lookup="java:global/myApp/myEJB")
private SomeEJBBean someEjbBean;

Выбор @EJB: Когда и Почему

Используйте @EJB, когда работаете с удаленными EJB, поскольку он обеспечивает связь с удаленными компонентами. Также EJB необходим, если важен доступ к функциям, которые не поддерживает @Inject, например, пулинг экземпляров Stateless бинов или циклические зависимости.

Java
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@EJB 
private ShoppingCartBean shoppingCart;

Использование @Produces для сложных случаев

В сложных случаях, когда необходимо перейти с @EJB на @Inject без потери функциональности, используйте @Produces. Аннотация @Produces позволяет настраивать процесс создания бинов и управлять метаданными с помощью квалификаторов.

Java
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@Produces
@Qualified
public SomeBean produceQualifiedBean() { 
    // Код для создания специализированного бина
    return new SomeBean();
}

Исключительная гибкость @Inject

Выбирайте @Inject для проектов на Java EE, так как он гарантирует гибкость с CDI и возможность эффективного использования квалификаторов, альтернатив и интерцепторов, что дает преимущества в управлении бинами.

Java
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@Inject
@Any
private SomeBean someBean;

Визуализация

Для наглядности используем кулинарную метафору:

Методика Ингредиент приготовления Оптимальное использование
@EJB 🍞 Специальный Хлеб Идеально для классических рецептов с EJB
@Inject 🧂 Универсальная Соль Хорошо подходит для широкого спектра кулинарных рецептов, включая CDI

Если требуется специализированный подход, используйте @EJB. Если нужен универсальный компонент, выбирайте @Inject.

Классический EJB 🥪 @EJB // Идеальный выбор для традиционного сочетания в бутерброде с EJB!

Современный CDI 🍲 @Inject // Подходящий ингредиент для особой пикантности любого блюда!

Сочетайте эти ингредиенты для создания уникальных блюд, используя оба подхода:

  • @EJB для традиционных рецептов с элементами EJB.
  • @Inject, чтобы добавить изюминку в любое блюдо благодаря преимуществам CDI.

Область применения

Устаревшие системы

Если ваша система зависит от EJB, переход на @Inject может быть нерациональным и может вызвать проблемы. @EJB по-прежнему активно используется и предлагает функционал, которым не обладает @Inject.

Миграция на CDI

Для новых проектов или модернизации устаревших систем с минимальным использованием EJB, @Inject является предпочтительной опцией. Это позволяет обеспечить более простую архитектуру, менее зависимую от серверных реализаций EJB и лучше адаптированную к облачным решениям.

Взаимодействие с сессионными бинами

Учтите особенности сессионных бинов при выборе между @EJB и @Inject. @EJB гарантирует надежное внедрение экземпляров Stateless сессионных бинов, что может быть важно для определенных сценариев использования.

Полезные материалы

  1. 23 Введение в контексты и внедрение зависимостей для Java EE (Release 7) — официальная документация Oracle по CDI в Java EE 7.
  2. GitHub – weld/core: Weld, с интеграциями для контейнеров Servlet и Java SE, примеры и документация — источник Weld, эталонной реализации CDI.
  3. Технология Enterprise JavaBeans — официальная спецификация Oracle для Enterprise JavaBeans (EJB).
  4. Java Dependency Injection – @Inject vs @EJB и перспективы производительности — сравнение @Inject и @EJB с точки зрения производительности.
  5. Аннотация @EJB объяснена – учебное пособие Baeldung — детальное руководство по аннотации @EJB от Baeldung.
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Олеся Тарасова

Java-разработчик

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