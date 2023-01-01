Различия между @EJB и @Inject в Java EE: какой выбрать?#Java Core #Java Web
Быстрый ответ
Выбирайте
@Inject для универсальности и широкой совместимости с CDI, обеспечивающих гибкость интеграции различных типов бинов и управление их жизненным циклом. Если вам необходимы уникальные особенности EJB, такие как транзакционные сервисы, удаленные интерфейсы или совместимость со старыми системами, то дайте предпочтение
@EJB.
@Inject
private SomeBean someBean;
или
@EJB
private SomeEJBBean someEjbBean;
Понимание разницы между
@EJB и
@Inject важно для формирования архитектурных решений в Java Enterprise приложениях. Требования по декларативности зависимостей и характеристики бинов играют ключевую роль при выборе аннотации.
Анатомия @Inject
@Inject относится к спецификации CDI и поддерживает широкий диапазон управляемых бинов без ограничения на EJB. Её особенности – типобезопасное внедрение, соблюдение области видимости и расширенные возможности интеграции.
@Inject
@Qualified
private SomeBean someBean;
Декодирование @EJB
@EJB переносит нас в мир предприятийных бинов и включает в себя уникальные особенности EJB, такие как beanName. Эта аннотация предоставляет контроль над ситуациями, выходящими за рамки CDI.
@EJB(lookup="java:global/myApp/myEJB")
private SomeEJBBean someEjbBean;
Выбор @EJB: Когда и Почему
Используйте
@EJB, когда работаете с удаленными EJB, поскольку он обеспечивает связь с удаленными компонентами. Также EJB необходим, если важен доступ к функциям, которые не поддерживает
@Inject, например, пулинг экземпляров Stateless бинов или циклические зависимости.
@EJB
private ShoppingCartBean shoppingCart;
Использование @Produces для сложных случаев
В сложных случаях, когда необходимо перейти с
@EJB на
@Inject без потери функциональности, используйте @Produces. Аннотация @Produces позволяет настраивать процесс создания бинов и управлять метаданными с помощью квалификаторов.
@Produces
@Qualified
public SomeBean produceQualifiedBean() {
// Код для создания специализированного бина
return new SomeBean();
}
Исключительная гибкость @Inject
Выбирайте
@Inject для проектов на Java EE, так как он гарантирует гибкость с CDI и возможность эффективного использования квалификаторов, альтернатив и интерцепторов, что дает преимущества в управлении бинами.
@Inject
@Any
private SomeBean someBean;
Визуализация
Для наглядности используем кулинарную метафору:
|Методика
|Ингредиент приготовления
|Оптимальное использование
|@EJB
|🍞 Специальный Хлеб
|Идеально для классических рецептов с EJB
|@Inject
|🧂 Универсальная Соль
|Хорошо подходит для широкого спектра кулинарных рецептов, включая CDI
Если требуется специализированный подход, используйте
@EJB. Если нужен универсальный компонент, выбирайте
@Inject.
Классический EJB 🥪 @EJB // Идеальный выбор для традиционного сочетания в бутерброде с EJB!
Современный CDI 🍲 @Inject // Подходящий ингредиент для особой пикантности любого блюда!
Сочетайте эти ингредиенты для создания уникальных блюд, используя оба подхода:
@EJBдля традиционных рецептов с элементами EJB.
@Inject, чтобы добавить изюминку в любое блюдо благодаря преимуществам CDI.
Область применения
Устаревшие системы
Если ваша система зависит от EJB, переход на
@Inject может быть нерациональным и может вызвать проблемы.
@EJB по-прежнему активно используется и предлагает функционал, которым не обладает
@Inject.
Миграция на CDI
Для новых проектов или модернизации устаревших систем с минимальным использованием EJB,
@Inject является предпочтительной опцией. Это позволяет обеспечить более простую архитектуру, менее зависимую от серверных реализаций EJB и лучше адаптированную к облачным решениям.
Взаимодействие с сессионными бинами
Учтите особенности сессионных бинов при выборе между
@EJB и
@Inject.
@EJB гарантирует надежное внедрение экземпляров Stateless сессионных бинов, что может быть важно для определенных сценариев использования.
Полезные материалы
- 23 Введение в контексты и внедрение зависимостей для Java EE (Release 7) — официальная документация Oracle по CDI в Java EE 7.
- GitHub – weld/core: Weld, с интеграциями для контейнеров Servlet и Java SE, примеры и документация — источник Weld, эталонной реализации CDI.
- Технология Enterprise JavaBeans — официальная спецификация Oracle для Enterprise JavaBeans (EJB).
- Java Dependency Injection – @Inject vs @EJB и перспективы производительности — сравнение @Inject и @EJB с точки зрения производительности.
- Аннотация @EJB объяснена – учебное пособие Baeldung — детальное руководство по аннотации @EJB от Baeldung.
Олеся Тарасова
Java-разработчик