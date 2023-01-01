Использование функции computeIfAbsent в Java: руководство

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Быстрый ответ

Метод computeIfAbsent , входящий в интерфейс Map , служит для вычисления и добавления нового значения в Map-коллекцию в том случае, если такого значения ещё нет. Данный метод сработает лишь при необходимости, облегчая и эффективно заменяя использование get . Рассмотрим следующий пример:

Java Скопировать код Map<String, Integer> fruitCounts = new HashMap<>(); fruitCounts.computeIfAbsent("банан", key -> key.length()); // Добавит элемент "банан"=6, так как слово "банан" содержит 6 букв 🍌

Как видно из этого лаконичного примера, мы проверяем присутствие элемента "банан", и если его нет, добавляем в карту количество букв в этом слове. Это способствует улучшению чистоты и читабельности кода.

Применение computeIfAbsent

Функция computeIfAbsent особенно востребована в сценариях, которые требуют рекурсивных вычислений или работы с мультимапами:

Оптимизация через мемоизацию

Применение метода мемоизации в сочетании с computeIfAbsent помогает сократить количество повторяющихся вычислений в рекурсивных функциях. В качестве примера вычислим факториал числа с использованием кэша:

Java Скопировать код Map<Integer, Long> memo = new HashMap<>(); public long factorial(int n) { return memo.computeIfAbsent(n, k -> (k == 0) ? 1 : k * factorial(k – 1)); }

С использованием computeIfAbsent мы сохраняем вычисленные значения факториалов, благодаря чему узраним повторные вызовы рекурсивной функции.

Обработка несуществующих значений

Метод помогает предотвратить NullPointerException, автоматически инициализируя объекты при необходимости:

Java Скопировать код Map<String, List<String>> multiMap = new HashMap<>(); multiMap.computeIfAbsent("фрукты", k -> new ArrayList<>()).add("яблоко"); // Добавляем "яблоко" в список без озабоченности о его наличии

Таким образом, проблема отсутствующих значений остаётся в прошлом.

Продвинутое использование

computeIfAbsent позволяет создавать более аккуратный и эффективный код даже в сложных ситуациях:

Составление иерархичных карт

Один из примеров демонстрирует создание многоуровневых структур данных:

Java Скопировать код Map<String, TreeMap<Integer, TreeSet<String>>> complexMap = new HashMap<>(); complexMap.computeIfAbsent("Категория", k -> new TreeMap<>()) .computeIfAbsent(10, k -> new TreeSet<>()) .add("Объект"); // Такая структура создаётся быстрее, чем вы представляете 🚲

С помощью цепочки вызовов computeIfAbsent получается гибко создавать сложные структуры данных.

Упрощение с методами-ссылками

Используя ссылки на методы, computeIfAbsent может быть упрощен для более компактного кода:

Java Скопировать код Map<String, Boolean> stringIsEmpty = new HashMap<>(); stringIsEmpty.computeIfAbsent("статус", String::isEmpty); // Пустые статусы никому не нравятся

В данном случае String::isEmpty служит более короткой записью для лямбда-выражения, что улучшает прозрачность кода.

Глубина проникновения в мир Java

Изучая рекомендации авторитетных экспертов, таких как Стюарт Маркс и Брайан Гоэтц, можно углубить свои знания о computeIfAbsent и открыть для себя новые горизонты в Java.

Советы и техники

Будьте внимательны к следующим деталям при использовании computeIfAbsent :

Остерегайтесь реентерабельных лямбда-выражений

Лямбда-выражение в computeIfAbsent может обращаться к той же карте, которую редактирует, и, хотя это может быть полезно, необдуманное использование это может привести к проблемам.

Широта использования лямбд и методов-ссылок

Понимание и умение эффективно использовать лямбда-выражения и методы-ссылки упростят работу с кодом.

Избегание созданий лишних объектов

computeIfAbsent гарантирует создание объектов только тогда, когда это действительно необходимо, тем самым избавляя систему от ненужной нагрузки.

Визуализация

Представьте картотеку, в которой каждый ярлык — это ключ, а документ внутри — его значение.

Если вы запросите отчет по "Проекту X", вы получите его в случае его наличия. Если его нет, ассистент создаст его для вас. Именно так работает computeIfAbsent .

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