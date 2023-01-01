Использование функции computeIfAbsent в Java: руководство#Java Core #Коллекции Java
Быстрый ответ
Метод
computeIfAbsent, входящий в интерфейс
Map, служит для вычисления и добавления нового значения в Map-коллекцию в том случае, если такого значения ещё нет. Данный метод сработает лишь при необходимости, облегчая и эффективно заменяя использование
get. Рассмотрим следующий пример:
Map<String, Integer> fruitCounts = new HashMap<>();
fruitCounts.computeIfAbsent("банан", key -> key.length()); // Добавит элемент "банан"=6, так как слово "банан" содержит 6 букв 🍌
Как видно из этого лаконичного примера, мы проверяем присутствие элемента "банан", и если его нет, добавляем в карту количество букв в этом слове. Это способствует улучшению чистоты и читабельности кода.
Применение computeIfAbsent
Функция
computeIfAbsent особенно востребована в сценариях, которые требуют рекурсивных вычислений или работы с мультимапами:
Оптимизация через мемоизацию
Применение метода мемоизации в сочетании с
computeIfAbsent помогает сократить количество повторяющихся вычислений в рекурсивных функциях. В качестве примера вычислим факториал числа с использованием кэша:
Map<Integer, Long> memo = new HashMap<>();
public long factorial(int n) {
return memo.computeIfAbsent(n, k -> (k == 0) ? 1 : k * factorial(k – 1));
}
С использованием
computeIfAbsent мы сохраняем вычисленные значения факториалов, благодаря чему узраним повторные вызовы рекурсивной функции.
Обработка несуществующих значений
Метод помогает предотвратить NullPointerException, автоматически инициализируя объекты при необходимости:
Map<String, List<String>> multiMap = new HashMap<>();
multiMap.computeIfAbsent("фрукты", k -> new ArrayList<>()).add("яблоко"); // Добавляем "яблоко" в список без озабоченности о его наличии
Таким образом, проблема отсутствующих значений остаётся в прошлом.
Продвинутое использование
computeIfAbsent позволяет создавать более аккуратный и эффективный код даже в сложных ситуациях:
Составление иерархичных карт
Один из примеров демонстрирует создание многоуровневых структур данных:
Map<String, TreeMap<Integer, TreeSet<String>>> complexMap = new HashMap<>();
complexMap.computeIfAbsent("Категория", k -> new TreeMap<>())
.computeIfAbsent(10, k -> new TreeSet<>())
.add("Объект"); // Такая структура создаётся быстрее, чем вы представляете 🚲
С помощью цепочки вызовов
computeIfAbsent получается гибко создавать сложные структуры данных.
Упрощение с методами-ссылками
Используя ссылки на методы,
computeIfAbsent может быть упрощен для более компактного кода:
Map<String, Boolean> stringIsEmpty = new HashMap<>();
stringIsEmpty.computeIfAbsent("статус", String::isEmpty); // Пустые статусы никому не нравятся
В данном случае
String::isEmpty служит более короткой записью для лямбда-выражения, что улучшает прозрачность кода.
Глубина проникновения в мир Java
Изучая рекомендации авторитетных экспертов, таких как Стюарт Маркс и Брайан Гоэтц, можно углубить свои знания о
computeIfAbsent и открыть для себя новые горизонты в Java.
Советы и техники
Будьте внимательны к следующим деталям при использовании
computeIfAbsent:
Остерегайтесь реентерабельных лямбда-выражений
Лямбда-выражение в
computeIfAbsent может обращаться к той же карте, которую редактирует, и, хотя это может быть полезно, необдуманное использование это может привести к проблемам.
Широта использования лямбд и методов-ссылок
Понимание и умение эффективно использовать лямбда-выражения и методы-ссылки упростят работу с кодом.
Избегание созданий лишних объектов
computeIfAbsent гарантирует создание объектов только тогда, когда это действительно необходимо, тем самым избавляя систему от ненужной нагрузки.
Визуализация
Представьте картотеку, в которой каждый ярлык — это ключ, а документ внутри — его значение.
Если вы запросите отчет по "Проекту X", вы получите его в случае его наличия. Если его нет, ассистент создаст его для вас. Именно так работает
computeIfAbsent.
Полезные материалы
- Официальная документация Oracle о методе
computeIfAbsent.
- Интерактивный учебный курс Oracle об интерфейсах Map.
- Руководство по использованию ссылок на методы в Java.
- Вводный урок об использовании лямбда-выражений в Java.
- Статья от GeeksforGeeks о
computeIfAbsentс примерами.
- Учебное видео на YouTube о применении
computeIfAbsentв Java.
Олеся Тарасова
Java-разработчик