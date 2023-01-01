Отладка в Android Studio: вывод в консоль для Linux#Android
Быстрый ответ
В Android Studio для вывода сообщений в консоли консоль применяется класс
Log. Этот класс предоставляет методы, например,
Log.d("Tag", "Сообщение для отладки"), соответствующие различным уровням важности: отладка, информация, предупреждение, ошибка. Чтобы увидеть логи, перейдите в Logcat и отфильтруйте их по нужному тегу.
Log.d("MyTag", "Сообщение введено"); // Это проще простого!
Вывод логов осуществляется путем запуска приложения в режиме отладки через нажатие соответствующей кнопки на панели инструментов. Затем нужно открыть консоль Logcat и задать фильтры для поиска сообщений.
Если длина сообщения превышает приблизительно 12228 байт, Logcat может его обрезать. В этих случаях рекомендуется разделение логов на несколько частей.
Хотя некоторые разработчики используют
System.out.println(...), гораздо предпочтительнее воспользоваться
Log.e(...) и другими методами класса Log, поскольку они предоставляют более продвинутые инструменты для фильтрации и управления в Logcat.
Уровни и фильтры: управление логами
Использование уровней логирования
В Android определены разные уровни критичности для логов:
Log.d,
Log.i,
Log.w,
Log.e,
Log.v, обозначающие отладку, информацию, предупреждение, ошибку и подробный вывод. Использование уровней позволяет упорядочивать логи и облегчает их фильтрацию в Logcat.
Поиск в логах
При большом количестве логов поиск нужной информации может стать сложной задачей. В таком случае стоит использовать пользовательские теги и выбирать разные уровни логирования. Опция поиска по тегам в Logcat заметно упрощает поиск необходимых данных.
Чистота логов – залог ясности ума
Следует помнить о важности чёткости и ясности: стоит избегать непонятных тегов и обобщенных формулировок. Чёткие и уникальные идентификаторы существенно ускорят диагностику. Перед публикацией приложения рекомендуется удалить или скрыть логи, чтобы не засорять логи в продакшене.
Визуализация
Часто чтение логов может показаться сложным. Давайте упростим этот процесс:
Чтобы **отправить** свои сообщения:
Log.d("NewsChannel", "Важная новость: сообщение для отладки!");
// Время встряхнуть мир новостей!
Теперь осталось только принять сигнал в Logcat и тщательно изучить полученные данные.
Элина Баранова
разработчик Android