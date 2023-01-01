Отладка в Android Studio: вывод в консоль для Linux

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Быстрый ответ

В Android Studio для вывода сообщений в консоли консоль применяется класс Log . Этот класс предоставляет методы, например, Log.d("Tag", "Сообщение для отладки") , соответствующие различным уровням важности: отладка, информация, предупреждение, ошибка. Чтобы увидеть логи, перейдите в Logcat и отфильтруйте их по нужному тегу.

Java Скопировать код Log.d("MyTag", "Сообщение введено"); // Это проще простого!

Вывод логов осуществляется путем запуска приложения в режиме отладки через нажатие соответствующей кнопки на панели инструментов. Затем нужно открыть консоль Logcat и задать фильтры для поиска сообщений.

Если длина сообщения превышает приблизительно 12228 байт, Logcat может его обрезать. В этих случаях рекомендуется разделение логов на несколько частей.

Хотя некоторые разработчики используют System.out.println(...) , гораздо предпочтительнее воспользоваться Log.e(...) и другими методами класса Log, поскольку они предоставляют более продвинутые инструменты для фильтрации и управления в Logcat.

Уровни и фильтры: управление логами

Использование уровней логирования

В Android определены разные уровни критичности для логов: Log.d , Log.i , Log.w , Log.e , Log.v , обозначающие отладку, информацию, предупреждение, ошибку и подробный вывод. Использование уровней позволяет упорядочивать логи и облегчает их фильтрацию в Logcat.

Поиск в логах

При большом количестве логов поиск нужной информации может стать сложной задачей. В таком случае стоит использовать пользовательские теги и выбирать разные уровни логирования. Опция поиска по тегам в Logcat заметно упрощает поиск необходимых данных.

Чистота логов – залог ясности ума

Следует помнить о важности чёткости и ясности: стоит избегать непонятных тегов и обобщенных формулировок. Чёткие и уникальные идентификаторы существенно ускорят диагностику. Перед публикацией приложения рекомендуется удалить или скрыть логи, чтобы не засорять логи в продакшене.

Визуализация

Часто чтение логов может показаться сложным. Давайте упростим этот процесс:

Markdown Скопировать код Чтобы **отправить** свои сообщения:

Java Скопировать код Log.d("NewsChannel", "Важная новость: сообщение для отладки!"); // Время встряхнуть мир новостей!

Теперь осталось только принять сигнал в Logcat и тщательно изучить полученные данные.