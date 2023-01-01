Optional.flatMap и Optional.map в Java: отличия с примерами#Java Core #Java Streams
Быстрый ответ
Метод
Optional.map позволяет преобразовать текущее значение с помощью переданной функции, после чего оборачивает получившийся результат в
Optional.
Метод
Optional.flatMap также преобразует значение, однако функция, которую он ожидает в качестве аргумента, должна возвращать
Optional. Это позволяет избежать создания вложенных
Optional.
Рассмотрим пример с
map и функцией, не возвращающей
Optional:
Optional<String> opt = Optional.of("test");
Optional<Integer> length = opt.map(String::length); // Optional[4]
Пример с
flatMap и функцией, возвращающей
Optional:
Optional<String> opt = Optional.of("test");
Optional<Integer> length = opt.flatMap(s -> Optional.of(s.length())); // Optional[4]
В случае с
flatMap не происходит получения
Optional<Optional<Integer>>, вместо этого мы получаем
Optional<Integer>.
Выбор правильного метода
map для простой трансформации
Используйте
map, чтобы применить функцию к значению в
Optional и возвратить результат в новой
Optional обертке:
Optional<String> text = Optional.of("1024");
Optional<Integer> number = text.map(Integer::valueOf); // Optional[1024]
flatMap для устранения вложенности
Если передаваемая в
map функция возвращает
Optional, то её следует заменить на
flatMap для избежания создания вложенной структуры, что упростит код:
Optional<String> text = Optional.of("optional");
Optional<Optional<Integer>> badExample = text.map(s -> Optional.of(s.length())); // Неудачно: Optional[Optional[8]]
Optional<Integer> goodExample = text.flatMap(s -> Optional.of(s.length())); // Удачно: Optional[8]
flatMap эффективно сочетает в себе преобразование значения и устранение вложенности.
Выбирайте метод в зависимости от возвращаемого типа
Выбор между
map и
flatMap зависит от того, возвращает ли передаваемая функция
Optional.
Избегайте
NullPointerException
Перед вызовом
get() на
Optional, рекомендуется проверять наличие значения с помощью
isPresent():
optionalValue.ifPresent(val -> System.out.println("Value: " + val));
Ответственное обращение с исключениями в методах
При использовании методов
map и
flatMap предусматривайте обработку возможных исключений, чтобы гарантировать корректное выполнение кода:
Optional<String> text = Optional.of("42");
Optional<Integer> number = text.flatMap(s -> {
try {
return Optional.of(Integer.parseInt(s));
} catch (NumberFormatException e) {
return Optional.empty();
}
}); // Optional[42]
Визуализация
Предположим, нам нужно доставить другу подарок:
Optional.map: [🎁] -> 🏠👉🏠 (Подарок оставлен у входа)
Optional.flatMap: [🎁] -> 🚛 -> 🏠 (Подарок доставлен аж до рук получателя)
Вывод:
map прямо трансформирует содержащееся значение, тогда как
flatMap позволяет контролировать процесс обработки данных.
Адаптация к различным сценариям
Последовательные операции
Для последовательного преобразования данных, в процессе которого каждый шаг может возвращать
Optional, используйте цепочку
flatMap:
Optional<String> result = optionalUser
.flatMap(User::getAddress)
.flatMap(Address::getCountry)
.map(Country::getName);
Преобразование в Streams
Optional можно преобразовать в
Stream для выполнения последующих операций:
Stream<String> stream = optionalString
.map(Stream::of)
.orElseGet(Stream::empty);
Теоретические основы в Java 8
Для более глубокого изучения теоретических основ обратите внимание на книгу "Java 8 In Action", где подробно описаны функциональные возможности Java 8.
Полезные материалы
- Optional (Java Platform SE 8 ) — официальная документация Java по
Optional.flatMap.
- Optional (Java Platform SE 8 ) — руководство Oracle по
Optional.map.
- Understanding map and flatMap — статья, разъясняющая различия и сходства между
mapи
flatMap.
- Baeldung on Java Optional — руководство Baeldung по использованию
Optional.
- DZone — обсуждение на DZone, ещё один взгляд на разницу между
map()и
flatMap().
- Обсуждение map против flatMap — ветка на Stack Overflow, посвящённая сравнению
Optional.flatMapи
Optional.map.
Олеся Тарасова
Java-разработчик