Optional.flatMap и Optional.map в Java: отличия с примерами

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Быстрый ответ

Метод Optional.map позволяет преобразовать текущее значение с помощью переданной функции, после чего оборачивает получившийся результат в Optional .

Метод Optional.flatMap также преобразует значение, однако функция, которую он ожидает в качестве аргумента, должна возвращать Optional . Это позволяет избежать создания вложенных Optional .

Рассмотрим пример с map и функцией, не возвращающей Optional :

Java Скопировать код Optional<String> opt = Optional.of("test"); Optional<Integer> length = opt.map(String::length); // Optional[4]

Пример с flatMap и функцией, возвращающей Optional :

Java Скопировать код Optional<String> opt = Optional.of("test"); Optional<Integer> length = opt.flatMap(s -> Optional.of(s.length())); // Optional[4]

В случае с flatMap не происходит получения Optional<Optional<Integer>> , вместо этого мы получаем Optional<Integer> .

Выбор правильного метода

map для простой трансформации

Используйте map , чтобы применить функцию к значению в Optional и возвратить результат в новой Optional обертке:

Java Скопировать код Optional<String> text = Optional.of("1024"); Optional<Integer> number = text.map(Integer::valueOf); // Optional[1024]

flatMap для устранения вложенности

Если передаваемая в map функция возвращает Optional , то её следует заменить на flatMap для избежания создания вложенной структуры, что упростит код:

Java Скопировать код Optional<String> text = Optional.of("optional"); Optional<Optional<Integer>> badExample = text.map(s -> Optional.of(s.length())); // Неудачно: Optional[Optional[8]] Optional<Integer> goodExample = text.flatMap(s -> Optional.of(s.length())); // Удачно: Optional[8]

flatMap эффективно сочетает в себе преобразование значения и устранение вложенности.

Выбирайте метод в зависимости от возвращаемого типа

Выбор между map и flatMap зависит от того, возвращает ли передаваемая функция Optional .

Избегайте NullPointerException

Перед вызовом get() на Optional , рекомендуется проверять наличие значения с помощью isPresent() :

Java Скопировать код optionalValue.ifPresent(val -> System.out.println("Value: " + val));

Ответственное обращение с исключениями в методах

При использовании методов map и flatMap предусматривайте обработку возможных исключений, чтобы гарантировать корректное выполнение кода:

Java Скопировать код Optional<String> text = Optional.of("42"); Optional<Integer> number = text.flatMap(s -> { try { return Optional.of(Integer.parseInt(s)); } catch (NumberFormatException e) { return Optional.empty(); } }); // Optional[42]

Визуализация

Предположим, нам нужно доставить другу подарок:

Markdown Скопировать код Optional.map: [🎁] -> 🏠👉🏠 (Подарок оставлен у входа) Optional.flatMap: [🎁] -> 🚛 -> 🏠 (Подарок доставлен аж до рук получателя)

Вывод: map прямо трансформирует содержащееся значение, тогда как flatMap позволяет контролировать процесс обработки данных.

Адаптация к различным сценариям

Последовательные операции

Для последовательного преобразования данных, в процессе которого каждый шаг может возвращать Optional , используйте цепочку flatMap :

Java Скопировать код Optional<String> result = optionalUser .flatMap(User::getAddress) .flatMap(Address::getCountry) .map(Country::getName);

Преобразование в Streams

Optional можно преобразовать в Stream для выполнения последующих операций:

Java Скопировать код Stream<String> stream = optionalString .map(Stream::of) .orElseGet(Stream::empty);

Теоретические основы в Java 8

Для более глубокого изучения теоретических основ обратите внимание на книгу "Java 8 In Action", где подробно описаны функциональные возможности Java 8.

Полезные материалы