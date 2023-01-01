Дополнение строки нулями слева в Java: форматирование до 10 символов

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Быстрый ответ

Если вам необходимо дополнить строку нулями, воспользуйтесь методом String.format() :

Java Скопировать код String str = "секретный рецепт пирогов"; // Исходная строка int n = 20; // Желаемая общая длина строки String result = String.format("%0" + n + "d", Integer.parseInt(str));

Здесь n указывает на длину результата, а str — это ваша строка, которая должна быть в числовом формате.

Если же ваша строка не представляет собой числовые данные, то связка методов String.format() и .replace() справится с данной задачей:

Java Скопировать код String result = String.format("%10s", str).replace(' ', '0');

А в случае, когда потребуется больший контроль в виду наличия специальных символов, лучшим выбором станет класс StringBuilder :

Java Скопировать код StringBuilder sb = new StringBuilder(); while (sb.length() + str.length() < n) { sb.append('0'); } sb.append(str); String result = sb.toString(); // Полученный результат

Продвинутые приёмы для ниндзя-кодера

Как выбрать свой путь

Определите, что вам требуется:

Для числовых строк используйте String.format() с форматом "%0Nd" . Это простой и эффективный метод.

Если работаете со строками, которые включают буквы, примените StringUtils.leftPad(input, length, '0') или же воспользуйтесь StringBuilder . Это особенно актуально для мультиязычных текстов или при использовании сторонних библиотек.

Для неожиданного гостя

Не уверены в том, что строка содержит числовые данные? Чтобы избежать ошибок при преобразовании используйте этот подход:

Java Скопировать код String padding = "0".repeat(n – str.length()); String result = padding + str;

Этот метод подойдёт для Java 11+, в которой доступен метод String.repeat() .

Для удобства работы с двоичным кодом

Дополнить двоичное число нулями нужно? Воспользуйтесь следующим кодом:

Java Скопировать код String binaryString = String.format("%0" + n + "s", Integer.toBinaryString(number)).replace(' ', '0');

Визуализация (и немного веселья 😉)

Вспомните, как выглядят цифровые часы: каждое число в них имеет две цифры:

Markdown Скопировать код Когда ночь ещё молодая, время выглядит так: До: 5:3:7 После: 05:03:07

Чтобы получить такой же эффект на Java, используйте:

Java Скопировать код String.format("%0Nd", number);

Где N — это целевая длина.

И ещё одна иллюстрация для вдохновения:

Markdown Скопировать код Опаздывая на автобус! Номер перед посадкой: □□□ Ваш номер: _9_ Номер после посадки: 009 // Вот это да! Какой сервис!

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