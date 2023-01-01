Удаление ведущих нулей в тексте: методы и подходы в Java#Java Core
Быстрый ответ
String result = "0042Example".replaceAll("^0+", "");
System.out.println(result); // "42Example"
Метод
replaceAll с использованием регулярных выражений
^0+ позволяет убрать ведущие нули из альфа-цифрового текста в Java. Здесь мы используем шаблон регулярного выражения, который находит один или более нулей с начала строки.
Погружение в регулярные выражения: шаблоны, совпадения и смех
Регулярные выражения, подобные всемирной сети в программировании, позволяют эффективно решать широкий круг задач.
Значимость символов
Знак
^ в регулярных выражениях является якорем, указывающим на начало строки. В сочетании с выражением
0* он формирует шаблон для поиска любого числа нулей в начале строки.
String result = "000SomeValue".replaceAll("^0*", "");
Нам необходимо убрать нули, не внося изменений в остальную часть строки.
Будьте осмотрительны при использовании
replaceFirst
Метод
replaceFirst также работает с регулярными выражениями, однако может привести к созданию пустой строки в случае, когда вся строка состоит только из нулей. В таких ситуациях дополнительная проверка оказывается полезной:
String zerosOnly = "0000".replaceFirst("^0+", "");
System.out.println(zerosOnly.isEmpty() ? "0" : zerosOnly); // "0"
Apache на помощь
Метод
StringUtils.stripStart из библиотеки Apache Commons Lang предлагает простую альтернативу убрать лидирующие нули без использования регулярных выражений:
String resultNonRegex = StringUtils.stripStart("0042Example", "0");
System.out.println(resultNonRegex); // "42Example"
Эту библиотеки следует добавить в свой проект для использования данного метода.
Крайние случаи, ведь строки бывают непредсказуемы
Строки могут быть разнообразны: содержать несколько нулей, дефисы или полностью состоять из нулей.
Будьте осторожны с дефисами
Для альфа-цифровых строк с дефисами мы рекомендуем использовать отрицание обратного просмотра в регулярных выражениях, чтобы предотвратить удаление нулей после дефиса:
String resultWithHyphens = "00-420-Example-00".replaceAll("(?<!-)0+", "");
System.out.println(resultWithHyphens); // "-420-Example-00"
Создание собственной функции для удаления нулей
Иногда создание собственной функции предоставляет больше возможностей для удаления ведущих нулей:
public static String trimLeadingZeros(String input) {
int i = 0;
while (i < input.length() && input.charAt(i) == '0') {
i++;
}
return i == input.length() ? "0" : input.substring(i);
}
Визуализация
Представьте строку как нить жемчужных бус с ненужными пластиковыми бусинами в начале:
Строка: 0️⃣0️⃣0️⃣A2B3C4
С помощью
replaceFirst мы можем избавиться от пластиковых бусин:
string = string.replaceFirst("^0+(?!$)", "");
И в итоге остается только ценный набор:
Очищенная: 📿A2B3C4
Завершение
В Kotlin есть встроенный метод
trimStart, который позволяет удобно "обрезать" указанный символ с начала строки:
val resultKotlin = "0042Example".trimStart('0')
println(resultKotlin) // "42Example"
Полезные материалы
- Обсуждение на Stack Overflow на тему убирания ведущих нулей.
- Официальное руководство Oracle к классу регулярных выражений Pattern в Java.
- Документация класса String в Java.
- Класс StringUtils из Apache Commons Lang для выполнения сложных операций со строками.
- Учебник по регулярным выражениям в Java.
- Шпаргалка по регулярным выражениям для быстрого создания шаблонов.
Олеся Тарасова
Java-разработчик