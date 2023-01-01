Настройка форматирования вывода java.util.logging в Java

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Быстрый ответ

Хотите сделать вывод логов более компактным? Для этого создайте свой java.util.logging.Formatter и переопределите метод format так, чтобы он объединял информацию логов без перевода строки. Затем установите его для обработчиков и наслаждайтесь логами, записанными в одну строку.

Пример кода для определения нового форматтера:

Java Скопировать код import java.util.logging.*; public class OneLinerFormatter extends Formatter { @Override public String format(LogRecord rec) { // Формируем логи в виде одной строки return rec.getLevel() + " " + rec.getMessage() + "

"; } }

Чтобы воспользоваться этим форматтером, вызовите следующие строки кода:

Java Скопировать код Logger logger = Logger.getLogger("compactLogger"); ConsoleHandler ch = new ConsoleHandler(); ch.setFormatter(new OneLinerFormatter()); // Однострочный вывод логов готов! logger.addHandler(ch); logger.info("Лог записан в одну строку!"); // Наслаждаемся результатом!

Быстрое решение при помощи SimpleFormatter

Желаете настроить SimpleFormatter так, чтобы он формировал все записи в один ряд? Воспользуйтесь параметром java.util.logging.SimpleFormatter.format и задайте шаблон работы SimpleFormatter.

Используйте следующую команду для консоли:

Bash Скопировать код -Djava.util.logging.SimpleFormatter.format="%1$tF %1$tT %4$s %2$s %5$s%6$s%n"

Подробности о заполнителях в данной команде:

%1$tF %1$tT – дата и время события,

– дата и время события, %4$s – уровень серьёзности сообщения,

– уровень серьёзности сообщения, %2$s – источник сообщения,

– источник сообщения, %5$s%6$s – текст сообщения и информация об исключении.

Данную настройку стоит применять до инициализации каких-либо логгеров в приложении.

Выход на новый уровень конфигурации

Общие настройки проекта через logger.properties

Чтобы установить формат логирования для всего проекта, задайте свой шаблон в файле logger.properties :

properties Скопировать код java.util.logging.SimpleFormatter.format=%1$tF %1$tT %4$s %2$s %5$s%6$s%n

Данная конфигурация обеспечивает единый формат вывода логов для всего вашего приложения.

Динамическая настройка

Хотите изменить формат логов в реальном времени? Воспользуйтесь методом System.setProperty :

Java Скопировать код System.setProperty("java.util.logging.SimpleFormatter.format", "%1$tF %1$tT %4$s %2$s %5$s%6$s%n");

Учтите, что данное действие должно быть выполнено до начала работы логгеров.

Создание собственных форматтеров

Использование MessageFormat и Formatter

Если перед вами вставили сложную задачу, требующую нестандартного решения, вы можете использовать MessageFormat в сочетании с Formatter для создания пользовательских шаблонов вывода логов. Вы сможете настроить их в соответствии с конкретными требованиями или стандартами, например, форматом JSON.

Класс SingleLineFormatter для индивидуальных потребностей

Если вашей задаче требуется особый подход, вы можете использовать класс SingleLineFormatter :

Java Скопировать код import java.util.logging.*; import java.util.*; public class SingleLineFormatter extends SimpleFormatter { private static final String pattern = "%1$tF %1$tT %4$s %2$s %5$s%6$s%n"; @Override public synchronized String format(LogRecord lr) { return String.format(pattern, new Date(lr.getMillis()), lr.getSourceClassName() + "." + lr.getSourceMethodName(), lr.getLoggerName(), lr.getLevel().getLocalizedName(), lr.getMessage(), Optional.ofNullable(lr.getThrown()).map(Throwable::toString).orElse("")); } }

Примените этот класс в настройках логгеров для улучшения форматирования логов.

Визуализация

Markdown Скопировать код 😵💭 До конфигурации: логи были хаотичными и разбросанными по множеству строк. 🎇💭 После конфигурации: они стали чёткими и уложенными в одну строку.

Как это выглядит на практике?

plaintext Скопировать код Логи в несколько строк: Логи в одну строку: [INFO] Старт приложения [INFO] Старт приложения | [DEBUG] Запуск модуля | [ERROR] Ошибка указателя [DEBUG] Запуск модуля --------------------------------------------------------------------------- [ERROR] Ошибка указателя

Создание собственного форматтера в Java преобразовывает хаотический вывод логов в наглядную последовательность.

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