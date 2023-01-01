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Методы проверки пустой строки в Java: isEmpty() vs equals()
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Методы проверки пустой строки в Java: isEmpty() vs equals()

#Java Core  #Ошибки Java  
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Быстрый ответ

При проверке строки на пустоту предпочтительным будет вариант string.isEmpty(), так как он яснее и кратче. Однако не забывайте предварительно проверить строку на null:

Java
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if (string != null && string.isEmpty()) {
    // Действия для ситуации, когда строка не является null и одновременно пуста.
}

Используйте "".equals(string), чтобы безопасно проверить является ли строка пустой или null:

Java
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if ("".equals(string)) {
    // Строка пуста или равна null — этот вариант подходит для обоих случаев!
}

Таким образом, isEmpty() применимо в ситуациях, когда уже известно, что строка не null. Если же строка возможно может быть равна null, то рекомендуется использовать "".equals().

Пошаговый план для смены профессии

Разбор методов

Метод string.isEmpty() подсчитывает количество символов в строке и сравнивает полученное число с нулем, являясь таким образом быстрейшим способом проверить строку на пустоту в Java.

Между тем, "".equals(string) выполняет три проверки: одинаковость объектов, соответствие типов и совпадение содержимого. Поэтому isEmpty() обеспечивает более высокую производительность, превосходя "".equals() по скорости.

Правильная строка в правильное время

В общем случае используйте:

  • string.isEmpty(): – После удостоверения, что string не null. – Если используется Java не ниже версии 1.6. – Когда требуется максимальная скорость при проверке строк на отсутствие содержимого.

  • "".equals(string): – Если существует вероятность, что string может быть null. – Если нужна обратная совместимость с Java ниже 1.6 версии. – Если важнее безопасная обработка null, а не скорость проведения проверки.

Apache Commons StringUtils: универсал на все случаи жизни

Если вам требуется провести проверку строки одновременно на null и на пустоту, идеальным решением будет StringUtils.isEmpty() из Apache Commons:

Java
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if (StringUtils.isEmpty(string)) {
    // Мы без проблем справимся с `null` и с пустыми строками!
}

Библиотека Apache Commons также предлагает метод isBlank(), который учитывает ситуацию, когда строки состоят только из пробельных символов, обеспечивая повышенную безопасность и читаемость кода.

Остерегаемся ловушек

Чтобы избежать возникновения NullPointerException, советуем:

  • Проверять строку на null прежде, чем вызывать какие-либо методы.
  • Применять такие конструкции как Java Optional или аннотации @Nullable и @NotNull.
  • Отлавливать исключения с помощью try-catch при работе со строками, равными null или являющимися пустыми.

Визуализация

Представьте строку в виде дома 🏠:

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`string.isEmpty()`
- Мы заглядываем внутрь, чтобы узнать, обитаем ли он.
- Пустой дом аналогичен пустой строке. 🏚️➡️👤❌
- Этот метод напоминает прямой подход, будто мы проходим через главный вход дома.
Markdown
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`"".equals(string)`
- Мы сравниваем свой дом с другим, знающим, что он пуст.
- Задаем вопрос: "Пуст ли мой дом настолько же, как ваш?" 🏠➡️🏠
- Это поэтический подход, с несколькими дополнительными этапами.

Для тех, кто ищет пустоту, string.isEmpty() становится надежным проводником, ведущим прямо к дверям пустого дома.

Лучшие практики и их влияние

Для продуктивной работы крайне важно найти баланс между производительностью и читаемостью кода. При выборе между isEmpty() и "".equals(string), уделяйте внимание:

  • Следовательности: Будьте консистентны в выбранном способе проверки строк.
  • Документации: В комментариях укажите причину выбора того или иного метода.
  • Ясности целей: Ваш код должен быть таким понятным, чтобы он сам себя объяснял.

Полезные материалы

  1. java – Использовать string.isEmpty() или "".equals(string)? – Stack Overflowобсуждение на Stack Overflow, где подробно рассмотрены преимущества использования isEmpty() и "".equals().
  2. String (Java Platform SE 8 )официальная документация Java по применению метода String.isEmpty().
  3. String (Java Platform SE 8 )руководство Java о применении метода String.equals().
  4. Effective Java, 3rd Edition [Book] — тщательная расшифровка лучших практик и паттернов Java.
  5. StringUtils (Apache Commons Lang 3.14.0 API) — описание функций isEmpty() и isBlank() от Apache Commons.
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Какой метод рекомендуется использовать для проверки строки на пустоту, если строка предполагается не `null`?
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Олеся Тарасова

Java-разработчик

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