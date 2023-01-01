Методы проверки пустой строки в Java: isEmpty() vs equals()

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Быстрый ответ

При проверке строки на пустоту предпочтительным будет вариант string.isEmpty() , так как он яснее и кратче. Однако не забывайте предварительно проверить строку на null :

Java Скопировать код if (string != null && string.isEmpty()) { // Действия для ситуации, когда строка не является null и одновременно пуста. }

Используйте "".equals(string) , чтобы безопасно проверить является ли строка пустой или null :

Java Скопировать код if ("".equals(string)) { // Строка пуста или равна null — этот вариант подходит для обоих случаев! }

Таким образом, isEmpty() применимо в ситуациях, когда уже известно, что строка не null . Если же строка возможно может быть равна null , то рекомендуется использовать "".equals() .

Разбор методов

Метод string.isEmpty() подсчитывает количество символов в строке и сравнивает полученное число с нулем, являясь таким образом быстрейшим способом проверить строку на пустоту в Java.

Между тем, "".equals(string) выполняет три проверки: одинаковость объектов, соответствие типов и совпадение содержимого. Поэтому isEmpty() обеспечивает более высокую производительность, превосходя "".equals() по скорости.

Правильная строка в правильное время

В общем случае используйте:

string.isEmpty() : – После удостоверения, что string не null . – Если используется Java не ниже версии 1.6. – Когда требуется максимальная скорость при проверке строк на отсутствие содержимого.

"".equals(string) : – Если существует вероятность, что string может быть null . – Если нужна обратная совместимость с Java ниже 1.6 версии. – Если важнее безопасная обработка null , а не скорость проведения проверки.

Apache Commons StringUtils: универсал на все случаи жизни

Если вам требуется провести проверку строки одновременно на null и на пустоту, идеальным решением будет StringUtils.isEmpty() из Apache Commons:

Java Скопировать код if (StringUtils.isEmpty(string)) { // Мы без проблем справимся с `null` и с пустыми строками! }

Библиотека Apache Commons также предлагает метод isBlank() , который учитывает ситуацию, когда строки состоят только из пробельных символов, обеспечивая повышенную безопасность и читаемость кода.

Остерегаемся ловушек

Чтобы избежать возникновения NullPointerException , советуем:

Проверять строку на null прежде, чем вызывать какие-либо методы.

прежде, чем вызывать какие-либо методы. Применять такие конструкции как Java Optional или аннотации @Nullable и @NotNull .

или аннотации и . Отлавливать исключения с помощью try-catch при работе со строками, равными null или являющимися пустыми.

Визуализация

Представьте строку в виде дома 🏠:

Markdown Скопировать код `string.isEmpty()` - Мы заглядываем внутрь, чтобы узнать, обитаем ли он. - Пустой дом аналогичен пустой строке. 🏚️➡️👤❌ - Этот метод напоминает прямой подход, будто мы проходим через главный вход дома.

Markdown Скопировать код `"".equals(string)` - Мы сравниваем свой дом с другим, знающим, что он пуст. - Задаем вопрос: "Пуст ли мой дом настолько же, как ваш?" 🏠➡️🏠 - Это поэтический подход, с несколькими дополнительными этапами.

Для тех, кто ищет пустоту, string.isEmpty() становится надежным проводником, ведущим прямо к дверям пустого дома.

Лучшие практики и их влияние

Для продуктивной работы крайне важно найти баланс между производительностью и читаемостью кода. При выборе между isEmpty() и "".equals(string) , уделяйте внимание:

Следовательности : Будьте консистентны в выбранном способе проверки строк.

: Будьте консистентны в выбранном способе проверки строк. Документации : В комментариях укажите причину выбора того или иного метода.

: В комментариях укажите причину выбора того или иного метода. Ясности целей: Ваш код должен быть таким понятным, чтобы он сам себя объяснял.

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