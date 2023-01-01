Методы проверки пустой строки в Java: isEmpty() vs equals()#Java Core #Ошибки Java
Быстрый ответ
При проверке строки на пустоту предпочтительным будет вариант
string.isEmpty(), так как он яснее и кратче. Однако не забывайте предварительно проверить строку на
null:
if (string != null && string.isEmpty()) {
// Действия для ситуации, когда строка не является null и одновременно пуста.
}
Используйте
"".equals(string), чтобы безопасно проверить является ли строка пустой или
null:
if ("".equals(string)) {
// Строка пуста или равна null — этот вариант подходит для обоих случаев!
}
Таким образом,
isEmpty() применимо в ситуациях, когда уже известно, что строка не
null. Если же строка возможно может быть равна
null, то рекомендуется использовать
"".equals().
Разбор методов
Метод
string.isEmpty() подсчитывает количество символов в строке и сравнивает полученное число с нулем, являясь таким образом быстрейшим способом проверить строку на пустоту в Java.
Между тем,
"".equals(string) выполняет три проверки: одинаковость объектов, соответствие типов и совпадение содержимого. Поэтому
isEmpty() обеспечивает более высокую производительность, превосходя
"".equals() по скорости.
Правильная строка в правильное время
В общем случае используйте:
string.isEmpty(): – После удостоверения, что
stringне
null. – Если используется Java не ниже версии 1.6. – Когда требуется максимальная скорость при проверке строк на отсутствие содержимого.
"".equals(string): – Если существует вероятность, что
stringможет быть
null. – Если нужна обратная совместимость с Java ниже 1.6 версии. – Если важнее безопасная обработка
null, а не скорость проведения проверки.
Apache Commons StringUtils: универсал на все случаи жизни
Если вам требуется провести проверку строки одновременно на
null и на пустоту, идеальным решением будет
StringUtils.isEmpty() из Apache Commons:
if (StringUtils.isEmpty(string)) {
// Мы без проблем справимся с `null` и с пустыми строками!
}
Библиотека Apache Commons также предлагает метод
isBlank(), который учитывает ситуацию, когда строки состоят только из пробельных символов, обеспечивая повышенную безопасность и читаемость кода.
Остерегаемся ловушек
Чтобы избежать возникновения
NullPointerException, советуем:
- Проверять строку на
nullпрежде, чем вызывать какие-либо методы.
- Применять такие конструкции как Java Optional или аннотации
@Nullableи
@NotNull.
- Отлавливать исключения с помощью try-catch при работе со строками, равными
nullили являющимися пустыми.
Визуализация
Представьте строку в виде дома 🏠:
`string.isEmpty()`
- Мы заглядываем внутрь, чтобы узнать, обитаем ли он.
- Пустой дом аналогичен пустой строке. 🏚️➡️👤❌
- Этот метод напоминает прямой подход, будто мы проходим через главный вход дома.
`"".equals(string)`
- Мы сравниваем свой дом с другим, знающим, что он пуст.
- Задаем вопрос: "Пуст ли мой дом настолько же, как ваш?" 🏠➡️🏠
- Это поэтический подход, с несколькими дополнительными этапами.
Для тех, кто ищет пустоту,
string.isEmpty() становится надежным проводником, ведущим прямо к дверям пустого дома.
Лучшие практики и их влияние
Для продуктивной работы крайне важно найти баланс между производительностью и читаемостью кода. При выборе между
isEmpty() и
"".equals(string), уделяйте внимание:
- Следовательности: Будьте консистентны в выбранном способе проверки строк.
- Документации: В комментариях укажите причину выбора того или иного метода.
- Ясности целей: Ваш код должен быть таким понятным, чтобы он сам себя объяснял.
Полезные материалы
- java – Использовать string.isEmpty() или "".equals(string)? – Stack Overflow — обсуждение на Stack Overflow, где подробно рассмотрены преимущества использования
isEmpty()и
"".equals().
- String (Java Platform SE 8 ) — официальная документация Java по применению метода
String.isEmpty().
- String (Java Platform SE 8 ) — руководство Java о применении метода
String.equals().
- Effective Java, 3rd Edition [Book] — тщательная расшифровка лучших практик и паттернов Java.
- StringUtils (Apache Commons Lang 3.14.0 API) — описание функций
isEmpty()и
isBlank()от Apache Commons.
Олеся Тарасова
Java-разработчик