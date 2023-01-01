Определение версии JVM в Java: программный метод#Java Core #JVM и память
Быстрый ответ
Для определения версии JVM, используйте следующую команду:
System.out.println("Версия JVM: " + System.getProperty("java.version"));
Она позволяет быстро и эффективно извлечь версию JVM из системных свойств.
Более подробные сведения о JVM
Погрузимся в свойства и методы JVM:
- Метод
ManagementFactory.getRuntimeMXBean().getVmVersion()представляет собой ещё один способ быстро определить версию JVM во время выполнения программы.
- Знание версии спецификации JRE может быть жизненно важным для проверки совместимости различных библиотек. Вы можете получить это значение с помощью
System.getProperty("java.specification.version").
- Для того чтобы получить подробную информацию о версии JVM, используйте команду
System.getProperty("java.runtime.version").
- Сведения, характерные для конкретного провайдера, можно получить благодаря свойствам
java.vm.nameи
System.getProperty("java.vendor").
Эта информация позволит вам:
- Адаптировать код для различных реализаций JVM.
- Учесть особенности поведения или ошибки JVM.
- Провести глубокий аудит среды выполнения.
Визуализация
Представьте себе определение версии JVM как путешествие по извилистому лабиринту:
Java-программа: Определяем версию JVM
System.getProperty("java.version"): Нашли!
!Звуки аплодисментов многотысячной толпы:
String jvmVersion = System.getProperty("java.version"); // Толпа выражает своё восхищение!
И поиски успешно завершаются:
Версия JVM: "1.8.0_271"
Работа с особенностями JVM
Особенности выполнения
Свойство
java.runtime.version обычно предоставляет более детальную информацию, по сравнению с
java.version, включая информацию об определённых обновлениях или сборках, которые могут влиять на поведение программы.
Спецификации и совместимость
Используя
java.specification.version, вы можете получить данные об уровне совместимости JRE, что поможет вам создать универсальный код.
Детализация параметров настройки
Команда
java -XshowSettings:all -version позволит вам увидеть все подробности параметров настройки JVM. Это не только информация о версии, но и всёобъемлющий профиль конфигурации, который может пригодиться при отладке.
Особенности различных поставщиков
Для лучшей интеграции вашей программы с различными поставщиками JVM используйте
java.vm.name и
java.vendor. Свойство
java.class.version сообщает о версии формата файлов классов Java, что также может оказаться полезной информацией.
Понимание вашей среды
Ценные системные свойства
Такие системные свойства, как
os.name,
user.home или
file.separator, помогут определить факторы системной среды, имеющие влияние на выполнение вашей программы в различных операционных системах.
Важность текстовых форматов
С помощью
System.getProperty("line.separator") можно получить системозависимый разделитель строк, что крайне важно при работе с текстовыми данными в разных ОС.
Информация об установке JRE
Свойство
java.home указывает путь к директории установки JRE. Эти сведения необходимы, если требуется загрузить нативные библиотеки или воспользоваться инструментами JRE.
Полезные материалы
- Системные свойства (Учебное пособие Java™) — Официальная документация Oracle по работе с системными свойствами Java.
- Определение версии Java во время выполнения – Stack Overflow — Обсуждение на форуме Stack Overflow о программных способах определения версии JVM.
- System (Java SE 11 & JDK 11) — Официальное описание класса System от Oracle.
- DZone: Свойства Java – Получение и Настройка — Обзор методов получения и установки системных свойств Java.
- Класс System.lang в Java – Tutorialspoint — Руководство по использованию класса System в Java.
- Как определить версию Java из командной строки – Guru99 — Советы по определению версии Java с использованием командной строки.
Олеся Тарасова
Java-разработчик