Определение версии JVM в Java: программный метод

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Быстрый ответ

Для определения версии JVM, используйте следующую команду:

Java Скопировать код System.out.println("Версия JVM: " + System.getProperty("java.version"));

Она позволяет быстро и эффективно извлечь версию JVM из системных свойств.

Более подробные сведения о JVM

Погрузимся в свойства и методы JVM:

Метод ManagementFactory.getRuntimeMXBean().getVmVersion() представляет собой ещё один способ быстро определить версию JVM во время выполнения программы.

представляет собой ещё один способ быстро определить во время выполнения программы. Знание версии спецификации JRE может быть жизненно важным для проверки совместимости различных библиотек. Вы можете получить это значение с помощью System.getProperty("java.specification.version") .

может быть жизненно важным для проверки совместимости различных библиотек. Вы можете получить это значение с помощью . Для того чтобы получить подробную информацию о версии JVM , используйте команду System.getProperty("java.runtime.version") .

, используйте команду . Сведения, характерные для конкретного провайдера, можно получить благодаря свойствам java.vm.name и System.getProperty("java.vendor") .

Эта информация позволит вам:

Адаптировать код для различных реализаций JVM.

для различных реализаций JVM. Учесть особенности поведения или ошибки JVM .

. Провести глубокий аудит среды выполнения.

Визуализация

Представьте себе определение версии JVM как путешествие по извилистому лабиринту:

Markdown Скопировать код Java-программа: Определяем версию JVM System.getProperty("java.version"): Нашли!

!Звуки аплодисментов многотысячной толпы:

Java Скопировать код String jvmVersion = System.getProperty("java.version"); // Толпа выражает своё восхищение!

И поиски успешно завершаются:

Markdown Скопировать код Версия JVM: "1.8.0_271"

Работа с особенностями JVM

Особенности выполнения

Свойство java.runtime.version обычно предоставляет более детальную информацию, по сравнению с java.version , включая информацию об определённых обновлениях или сборках, которые могут влиять на поведение программы.

Спецификации и совместимость

Используя java.specification.version , вы можете получить данные об уровне совместимости JRE, что поможет вам создать универсальный код.

Детализация параметров настройки

Команда java -XshowSettings:all -version позволит вам увидеть все подробности параметров настройки JVM. Это не только информация о версии, но и всёобъемлющий профиль конфигурации, который может пригодиться при отладке.

Особенности различных поставщиков

Для лучшей интеграции вашей программы с различными поставщиками JVM используйте java.vm.name и java.vendor . Свойство java.class.version сообщает о версии формата файлов классов Java, что также может оказаться полезной информацией.

Понимание вашей среды

Ценные системные свойства

Такие системные свойства, как os.name , user.home или file.separator , помогут определить факторы системной среды, имеющие влияние на выполнение вашей программы в различных операционных системах.

Важность текстовых форматов

С помощью System.getProperty("line.separator") можно получить системозависимый разделитель строк, что крайне важно при работе с текстовыми данными в разных ОС.

Информация об установке JRE

Свойство java.home указывает путь к директории установки JRE. Эти сведения необходимы, если требуется загрузить нативные библиотеки или воспользоваться инструментами JRE.

Полезные материалы