Сортировка списка с помощью stream.sorted() в Java#Java Core #Коллекции Java #Java Streams
Быстрый ответ
Для сортировки списка в Java с применением метода
stream().sorted(), следуйте приведенным ниже указаниям:
List<String> sorted = list.stream().sorted().collect(Collectors.toList());
Если вам требуется специализированная сортировка, например, в обратном порядке, используйте компаратор:
List<String> sorted = list.stream().sorted(Comparator.reverseOrder()).collect(Collectors.toList());
Не забудьте импортировать
Collectors.toList() и
Comparator.reverseOrder().
Подробное объяснение
Рассмотрим более детально, что представляет из себя
Stream.sorted(). Это промежуточная операция, которая требует знания о всех элементах, аналогично процессу сортировки колоды карт, когда вам необходимо знать все карты.
Сортировка на месте по сравнению с созданием нового списка
Метод
stream().sorted() создает новый отсортированный список. Если вам нужно изменить исходный список, используйте метод
list.sort():
list.sort(Comparator.naturalOrder());
Таким образом вы прямо модифицируете оригинальный список. Если же вам необходимо сохранить исходный список в первоначальном виде, просто присвойте результат сортировки новой переменной.
Работа со сложными объектами? Без проблем!
Если список содержит сложные объекты, используйте
Comparator.comparing(), чтобы определить, как именно их следует сравнивать:
List<Person> sortedPeople = people.stream()
.sorted(Comparator.comparing(Person::getAge))
.collect(Collectors.toList());
Таким образом, список будет отсортирован по возрасту.
Сочетание компараторов
Если вам сложно определить приоритет свойств для сортировки, воспользуйтесь командой
thenComparing():
List<Person> sortedPeople = people.stream()
.sorted(Comparator.comparing(Person::getName)
.thenComparingInt(Person::getAge))
.collect(Collectors.toList());
Таким образом, вы добавите дополнительный критерий сортировки в качестве запасного варианта.
Профессиональные советы и возможные препятствия
Рассмотрим некоторые важные аспекты и рекомендации по эффективному использованию
stream().sorted().
Точная сортировка
Для сортировки значений типа
BigDecimal и других чисел с высокой точностью применяйте соответствующие компараторы:
List<BigDecimal> sortedDecimals = decimals.stream()
.sorted(Comparator.naturalOrder())
.collect(Collectors.toList());
Проверка корректности сортировки
Убедитесь, что результат сортировки соответствует вашим ожиданиям, например, при помощи юнит-тестов:
assertTrue(Ordering.natural().isOrdered(sortedList));
Упрощение создания коллекций в Java 16
В Java 16 появилась возможность использования метода
toList():
List<String> sorted = list.stream().sorted().toList();
Создание собственного компаратора
Вы можете создать компаратор с помощью лямбда-выражений:
Comparator<String> explicitComparator = (s1, s2) -> s1.compareTo(s2);
List<String> sorted = list.stream().sorted(explicitComparator).collect(Collectors.toList());
Визуализация
Пошагово рассмотрим процесс сортировки:
Исходный список: 📦5️⃣ 📦3️⃣ 📦1️⃣ 📦4️⃣ 📦2️⃣
list.stream().sorted()
Отсортированный список после stream.sorted(): 📦1️⃣ 📦2️⃣ 📦3️⃣ 📦4️⃣ 📦5️⃣
Благодаря сортировке каждый элемент встал на своё место.
Сравнение до и после
Сопоставим исходный список и список после сортировки:
Порядок до сортировки: 📦5️⃣ 📦3️⃣ 📦1️⃣ 📦4️⃣ 📦2️⃣
Порядок после сортировки: 📦1️⃣ 📦2️⃣ 📦3️⃣ 📦4️⃣ 📦5️⃣
Приступаем к результатам
Радуемся упорядоченному списку:
sorted.forEach(System.out::println);
Проверьте импорты
Убедитесь, что имеются все необходимые импорты:
import java.util.Arrays;
import java.util.stream.Collectors;
Полезные материалы
- Stream (Java Platform SE 8) – Официальная документация всегда поможет вам разобраться в деталях.
- Java 8 Stream sorted() Example – Практические примеры использования
Stream.sorted().
- How to ensure order of processing in java8 streams? – Stack Overflow – Ответы сообщества могут быть очень полезными.
- Reduction (The Java™ Tutorials > Collections > Aggregate Operations) – Информация о редукции данных, играющая важную роль в процессе сортировки.
- Java 8 Lambda Expressions and Stream API Tutorial – Детальный обзор лямбда-выражений и Stream API в Java 8.
- Effective Java 8 Programming Techniques – Полезные приёмы программирования на Языке Java 8.
Олеся Тарасова
Java-разработчик