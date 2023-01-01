Сортировка списка с помощью stream.sorted() в Java

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Быстрый ответ

Для сортировки списка в Java с применением метода stream().sorted() , следуйте приведенным ниже указаниям:

Java Скопировать код List<String> sorted = list.stream().sorted().collect(Collectors.toList());

Если вам требуется специализированная сортировка, например, в обратном порядке, используйте компаратор:

Java Скопировать код List<String> sorted = list.stream().sorted(Comparator.reverseOrder()).collect(Collectors.toList());

Не забудьте импортировать Collectors.toList() и Comparator.reverseOrder() .

Подробное объяснение

Рассмотрим более детально, что представляет из себя Stream.sorted() . Это промежуточная операция, которая требует знания о всех элементах, аналогично процессу сортировки колоды карт, когда вам необходимо знать все карты.

Сортировка на месте по сравнению с созданием нового списка

Метод stream().sorted() создает новый отсортированный список. Если вам нужно изменить исходный список, используйте метод list.sort() :

Java Скопировать код list.sort(Comparator.naturalOrder());

Таким образом вы прямо модифицируете оригинальный список. Если же вам необходимо сохранить исходный список в первоначальном виде, просто присвойте результат сортировки новой переменной.

Работа со сложными объектами? Без проблем!

Если список содержит сложные объекты, используйте Comparator.comparing() , чтобы определить, как именно их следует сравнивать:

Java Скопировать код List<Person> sortedPeople = people.stream() .sorted(Comparator.comparing(Person::getAge)) .collect(Collectors.toList());

Таким образом, список будет отсортирован по возрасту.

Сочетание компараторов

Если вам сложно определить приоритет свойств для сортировки, воспользуйтесь командой thenComparing() :

Java Скопировать код List<Person> sortedPeople = people.stream() .sorted(Comparator.comparing(Person::getName) .thenComparingInt(Person::getAge)) .collect(Collectors.toList());

Таким образом, вы добавите дополнительный критерий сортировки в качестве запасного варианта.

Профессиональные советы и возможные препятствия

Рассмотрим некоторые важные аспекты и рекомендации по эффективному использованию stream().sorted() .

Точная сортировка

Для сортировки значений типа BigDecimal и других чисел с высокой точностью применяйте соответствующие компараторы:

Java Скопировать код List<BigDecimal> sortedDecimals = decimals.stream() .sorted(Comparator.naturalOrder()) .collect(Collectors.toList());

Проверка корректности сортировки

Убедитесь, что результат сортировки соответствует вашим ожиданиям, например, при помощи юнит-тестов:

Java Скопировать код assertTrue(Ordering.natural().isOrdered(sortedList));

Упрощение создания коллекций в Java 16

В Java 16 появилась возможность использования метода toList() :

Java Скопировать код List<String> sorted = list.stream().sorted().toList();

Создание собственного компаратора

Вы можете создать компаратор с помощью лямбда-выражений:

Java Скопировать код Comparator<String> explicitComparator = (s1, s2) -> s1.compareTo(s2); List<String> sorted = list.stream().sorted(explicitComparator).collect(Collectors.toList());

Визуализация

Пошагово рассмотрим процесс сортировки:

Markdown Скопировать код Исходный список: 📦5️⃣ 📦3️⃣ 📦1️⃣ 📦4️⃣ 📦2️⃣

Java Скопировать код list.stream().sorted()

Markdown Скопировать код Отсортированный список после stream.sorted(): 📦1️⃣ 📦2️⃣ 📦3️⃣ 📦4️⃣ 📦5️⃣

Благодаря сортировке каждый элемент встал на своё место.

Сравнение до и после

Сопоставим исходный список и список после сортировки:

Markdown Скопировать код Порядок до сортировки: 📦5️⃣ 📦3️⃣ 📦1️⃣ 📦4️⃣ 📦2️⃣ Порядок после сортировки: 📦1️⃣ 📦2️⃣ 📦3️⃣ 📦4️⃣ 📦5️⃣

Приступаем к результатам

Радуемся упорядоченному списку:

Java Скопировать код sorted.forEach(System.out::println);

Проверьте импорты

Убедитесь, что имеются все необходимые импорты:

Java Скопировать код import java.util.Arrays; import java.util.stream.Collectors;

Полезные материалы