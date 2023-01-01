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Сериализация и десериализация JSON в Jackson: разные имена
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Сериализация и десериализация JSON в Jackson: разные имена

#Java Core  #JSON и сериализация  
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Быстрый ответ

Для определения разных имен свойств JSON при сериализации и десериализации используйте аннотации @JsonProperty и @JsonAlias следующим образом:

Java
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@JsonProperty("serialized_name")
private String propertyName; // Имя при сериализации

@JsonAlias({"alias1", "alias2"})
public void setPropertyName(String propertyName) { // Имена при десериализации
    this.propertyName = propertyName;
}

Таким образом, свойство будет сериализовано под именем "serialized_name", а при десериализации его можно вызвать по имени "alias1" или "alias2".

Пошаговый план для смены профессии

Подробности об аннотациях Jackson

Выбор подходящей аннотации

@JsonProperty отлично согласуется с полями Java и JSON:

  • Для классового поля она определяет имя, которое будет использовано при сериализации.
  • Применяется к методам getter и setter, задавая имена для обеих операций – сериализации и десериализации.
  • Для определения дополнительных имён при десериализации используйте @JsonAlias.

Наименование методов с использованием аннотаций

Вы можете применить @JsonGetter и @JsonSetter для явного указания имен на уровне методов:

  • Следовательность имена метода и имя свойства JSON должны совпадать.

  • Для различных сценариев сериализации контролируйте имена с использованием разных getter и setter методов, аннотированных @JsonProperty.

    Соответствие версий Jackson

Проверьте актуальность версии библиотеки Jackson для использования указанных аннотаций. Например, @JsonAlias доступна начиная с версии 2.9.0.

Распространённые трудности и особенности использования

Импорт аннотаций

Используя Lombok, важно не путать @Getter от Lombok и @JsonGetter от Jackson, поскольку эти аннотации предназначены для разных целей и могут вызвать конфликты.

Правила именования полей

При использовании аннотаций имена должны точно соответствовать JSON. Иначе это может привести к возникновению исключения Unrecognized field exception.

Визуализация

Сериализацию можно сравнить с упаковкой чемодана перед поездкой: с помощью аннотаций мы даем нашим "вещам" форму для JSON. Десериализацию, в свою очередь, можно представить как распаковку чемодана, когда мы вновь обнаруживаем свои вещи с помощью знакомых названий.

Markdown
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Сериализация (🎒🏷️📦➡️🛄💍👗👠):
plaintext
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Обручальное кольцо ➡️ "SparklingCirclet"
Вечернее платье ➡️ "FlowingChiffon"
Шпильки ➡️ "TowerHeels"
Markdown
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Десериализация (🛄🍳👟👚⬅️):
plaintext
Скопировать код
"SparklingCirclet" ➡️ Сковорода
"FlowingChiffon" ➡️ Толстовка
"TowerHeels" ➡️ Кроссовки

Применение на практике

Взаимодействие со старыми системами

Старые системы или API часто следуют нестандартным правилам наименования. @JsonProperty и @JsonAlias позволяют нам адаптировать названия в нашей Java-модели.

Версионирование API

При версионировании API, иногда необходимо поддерживать старые имена свойств JSON. Это можно сделать с помощью @JsonAlias, вводя в то же время и новые имена.

Консистентность в команде

Ваша команда должна быть осведомлена о существовании этих аннотаций и использовать их в соответствии с принципами проекта, обеспечивая единообразие кода и предотвращая путаницу между разработчиками.

Тестирование целостности данных

Тщательное тестирование процессов сериализации и десериализации поможет выявить ошибки сопоставления и обеспечит стабильный порядок в производственной среде.

Полезные материалы

  1. GitHub – FasterXML/jackson-annotations: Core annotations for Jackson data processor – Подробная информация об основных аннотациях Jackson.
  2. java – When is the @JsonProperty property used and what is it used for? – Stack Overflow – Обсуждение @JsonProperty на Stack Overflow дает более глубокое понимание.
  3. Jackson Annotations – @JsonProperty – Обобщенная информация о @JsonProperty собрана здесь.
  4. Стартуем | Потребление RESTful веб-сервиса – Руководство по использованию Jackson для работы с RESTful сервисами в рамках Spring Framework.
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Какие аннотации используются в Jackson для задания различных имен свойств JSON при сериализации и десериализации?
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Ярослав Шадрин

разработчик интерфейсов

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