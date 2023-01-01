Сериализация и десериализация JSON в Jackson: разные имена

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Быстрый ответ

Для определения разных имен свойств JSON при сериализации и десериализации используйте аннотации @JsonProperty и @JsonAlias следующим образом:

Java Скопировать код @JsonProperty("serialized_name") private String propertyName; // Имя при сериализации @JsonAlias({"alias1", "alias2"}) public void setPropertyName(String propertyName) { // Имена при десериализации this.propertyName = propertyName; }

Таким образом, свойство будет сериализовано под именем "serialized_name", а при десериализации его можно вызвать по имени "alias1" или "alias2".

Подробности об аннотациях Jackson

Выбор подходящей аннотации

@JsonProperty отлично согласуется с полями Java и JSON:

Для классового поля она определяет имя, которое будет использовано при сериализации.

Применяется к методам getter и setter, задавая имена для обеих операций – сериализации и десериализации.

Для определения дополнительных имён при десериализации используйте @JsonAlias .

Наименование методов с использованием аннотаций

Вы можете применить @JsonGetter и @JsonSetter для явного указания имен на уровне методов:

Следовательность имена метода и имя свойства JSON должны совпадать.

Для различных сценариев сериализации контролируйте имена с использованием разных getter и setter методов, аннотированных @JsonProperty . Соответствие версий Jackson

Проверьте актуальность версии библиотеки Jackson для использования указанных аннотаций. Например, @JsonAlias доступна начиная с версии 2.9.0.

Распространённые трудности и особенности использования

Импорт аннотаций

Используя Lombok, важно не путать @Getter от Lombok и @JsonGetter от Jackson, поскольку эти аннотации предназначены для разных целей и могут вызвать конфликты.

Правила именования полей

При использовании аннотаций имена должны точно соответствовать JSON. Иначе это может привести к возникновению исключения Unrecognized field exception .

Визуализация

Сериализацию можно сравнить с упаковкой чемодана перед поездкой: с помощью аннотаций мы даем нашим "вещам" форму для JSON. Десериализацию, в свою очередь, можно представить как распаковку чемодана, когда мы вновь обнаруживаем свои вещи с помощью знакомых названий.

Markdown Скопировать код Сериализация (🎒🏷️📦➡️🛄💍👗👠):

plaintext Скопировать код Обручальное кольцо ➡️ "SparklingCirclet" Вечернее платье ➡️ "FlowingChiffon" Шпильки ➡️ "TowerHeels"

Markdown Скопировать код Десериализация (🛄🍳👟👚⬅️):

plaintext Скопировать код "SparklingCirclet" ➡️ Сковорода "FlowingChiffon" ➡️ Толстовка "TowerHeels" ➡️ Кроссовки

Применение на практике

Взаимодействие со старыми системами

Старые системы или API часто следуют нестандартным правилам наименования. @JsonProperty и @JsonAlias позволяют нам адаптировать названия в нашей Java-модели.

Версионирование API

При версионировании API, иногда необходимо поддерживать старые имена свойств JSON. Это можно сделать с помощью @JsonAlias , вводя в то же время и новые имена.

Консистентность в команде

Ваша команда должна быть осведомлена о существовании этих аннотаций и использовать их в соответствии с принципами проекта, обеспечивая единообразие кода и предотвращая путаницу между разработчиками.

Тестирование целостности данных

Тщательное тестирование процессов сериализации и десериализации поможет выявить ошибки сопоставления и обеспечит стабильный порядок в производственной среде.

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