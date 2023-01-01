Понимаем и используем группы захвата в Java regex

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Быстрый ответ

При создании групп захвата в регулярных выражениях Java используйте круглые скобки "(\d+)-(\w+)" , чтобы определить две группы: для чисел (\d+) и букв (\w+) . Обработка данных групп происходит через классы Pattern и Matcher :

Java Скопировать код Pattern pattern = Pattern.compile("(\\d+)-(\\w+)"); Matcher matcher = pattern.matcher("123-abc"); if (matcher.find()) { String digits = matcher.group(1); // 123 — ...захвачено! String letters = matcher.group(2); // "abc" — ...успешно захвачено! }

Отметим, что matcher.group(1) и matcher.group(2) возвращают содержимое соответствующих групп.

Разбираемся с квантификаторами и способами захвата

Квантификаторы: жадные, ленивые и ревнивые типы

Квантификаторы определяют, сколько символов, соответствующих шаблону, надо захватить:

Жадные ( * ) : пытаются захватывать максимальное количество символов.

: пытаются захватывать максимальное количество символов. Ленивые ( *? ) : стремятся захватить минимальное количество символов.

: стремятся захватить минимальное количество символов. Ревнивые ( *+ ): работают аналогично жадным, но не допускают возврата.

Тип квантификатора определяет способ действия группы захвата в выражении.

Принцип "слева направо"

Порядок обработки и захвата регулярных выражений происходит слева направо. Так, первая группа будет захвачена раньше второй и так далее.

Обратные ссылки и именованные группы

Обратные ссылки ( \1 , \2 и т.д.) позволяют сослаться на уже захваченные группы. В версиях Java 7 и выше доступна возможность использования именованных групп посредством (?<name>...) , что улучшает читабельность кода.

Обеспечение точного соответствия

Незахватывающие группы

Незахватывающие группы (?:...) позволяют применить квантификаторы, не захватывая содержимое.

Три основных строительных блока

Точка (.), звёздочка (*), и плюс (+) используются для обозначения различных комбинаций символов в регулярных выражениях.

Крайние случаи

Следует учесть такие экстремальные ситуации как совпадения нулевой длины, перекрывающиеся совпадения и ошибочные захваты.

Визуализация

Для наглядного представления работы регулярных выражений удобно использовать аналогию с "отрядом захватчиков":

Markdown Скопировать код Отряд: [Командир, Группа 1 (Рейдер), Группа 2 (Собиратель), ..., Запасной]

Каждый член отряда отвечает за захват определённых шаблонов:

Java Скопировать код Pattern.compile("(Рейдер)(:)(\\d+)");

Отчет о захвате:

Markdown Скопировать код 🦸‍♀️🎁📦: [Рейдер, ":", "12345"]

Дополнительные сценарии

Захват определённых данных

Чтобы извлечь расширения файлов, используем шаблон (\w+).(\w+) :

Java Скопировать код Pattern p = Pattern.compile("(\\w+)\\.(\\w+)"); Matcher m = p.matcher("masterpiece.png"); if (m.find()) { String baseName = m.group(1); String ext = m.group(2); }

Работа с опциональными элементами

Опциональные шаблоны описываются посредством (pattern)? :

Java Скопировать код Pattern p = Pattern.compile("ОЙ, (\\w+)(, приятель)?"); Matcher m = p.matcher("ОЙ, Брюс, приятель"); if (m.find()) { String name = m.group(1); String optional = m.group(2); }

Группировка сложных форматов

Для работы с датами и другими сложными форматами выражений можно применять следующую конструкцию:

Java Скопировать код Pattern p = Pattern.compile("(\\d{4})-(\\d{2})-(\\d{2})"); Matcher m = p.matcher("2099-12-31"); if (m.find()) { String year = m.group(1); String month = m.group(2); String day = m.group(3); }

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