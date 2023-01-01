Передача аргументов в Java-приложение через Gradle задачу

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Быстрый ответ

Для передачи аргументов в Java-приложение с использованием Gradle, вам нужно настроить задачу JavaExec следующим образом:

groovy Скопировать код task runWithArgs(type: JavaExec) { mainClass = 'com.yourapp.Main' args 'firstArg', 'secondArg', 'thirdArg' }

Выполните ./gradlew runWithArgs и ваше приложение получит все необходимые аргументы.

Работаем с Gradle версии 4.9 и выше

Начиная с версии Gradle 4.9+ передача аргументов значительно упростилась благодаря параметру --args :

Bash Скопировать код gradle run --args='arg1 arg2 arg3'

Проверьте, что в build.gradle применён плагин Application и задан главный класс:

groovy Скопировать код apply plugin: 'application' mainClassName = 'com.yourapp.Main'

Теперь команда run запускает приложение с переданными аргументами.

Создаем собственные задачи JavaExec? Никаких проблем!

Для определения пользовательских задач JavaExec достаточно прописать аргументы в методе args :

groovy Скопировать код task customRun(type: JavaExec) { main = 'com.yourapp.CustomMainClass' args 'customArg1', 'customArg2' }

Запустите ./gradlew customRun , и ваше приложение будет запущено с заданными аргументами.

Работаем со старыми версиями Gradle (до 4.9)

В Gradle до версии 4.9 аргументы передаются немного иначе — посредством свойства проекта appArgs :

groovy Скопировать код run { if (project.hasProperty('appArgs')) { args Eval.me(appArgs) } }

Для запуска приложения используйте следующую команду:

Bash Скопировать код gradle run -PappArgs="['arg1', 'arg2']"

Когда старому Gradle требуется обновление

Если вы хотите использовать параметр --args , но ваша версия Gradle устарела, может быть, стоит подумать об обновлении.

Не забывайте проверять версию Gradle

Перед началом работы не забудьте проверить версию Gradle, используя команду gradle --version .

Визуализация

Представьте аргументы для Java-приложения как особые ингредиенты, которые придают блюду неповторимый вкус и уникальность. Настройка процесса передачи аргументов напоминает кулинарию:

groovy Скопировать код task launchRocket(type: JavaExec) { main = 'com.space.mission.LaunchControl' args = ['LiquidOxygen', 'RP1'] }

Запуск задачи gradlew launchRocket напоминает ужин, приготовленный по изысканному рецепту, где каждый аргумент играет свою важную роль.

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