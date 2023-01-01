Сравнение двух списков в Java: полное совпадение элементов#Java Core #Тесты Java #Коллекции Java
Быстрый ответ
Если вам нужно определить, содержат ли два списка одинаковые элементы, вы можете отсортировать оба списка с помощью функции Collections.sort() и затем проверить их на идентичность с помощью метода equals():
Collections.sort(list1); // Сортируем первый список
Collections.sort(list2); // Сортируем второй список
boolean areEqual = list1.equals(list2); // Сравниваем отсортированные списки
При использовании этого метода необходимо, чтобы элементы ваших списков реализовали интерфейс Comparable. Если вы работаете с пользовательскими типами данных, убедитесь, что они реализуют интерфейс Comparable или поставьте свой собственный Comparator для сортировки.
Механика сравнения списков
Понимание методов сравнения списков в Java схоже с обзором инструментов в ящике с инструментами: для каждой задачи можно найти подходящий вариант.
Сравнение с использованием HashSet при неважном порядке элементов
Если порядок элементов для вас не имеет значения, то сравнить списки можно, используя
HashSet.
boolean areEqual = new HashSet<>(list1).equals(new HashSet<>(list2));
Использование Multiset для учета повторяемости элементов
Если вам важно, сколько раз каждый элемент присутствует в списках, придет на помощь
Multiset из библиотеки Guava.
Multiset<String> multiset1 = HashMultiset.create(list1);
Multiset<String> multiset2 = HashMultiset.create(list2);
boolean areEqual = multiset1.equals(multiset2);
Чтобы сохранить порядок и учесть число повторений элементов, можно использовать
TreeSet, но следует учитывать, что его сложность составляет
O(nlogn).
Работа с null-значениями
Если списки могут содержать
null, то вы можете выполнить следующее:
boolean areEqual = Objects.equals(list1, list2);
Использование Apache Commons Collections для обобщенного сравнения
Библиотека Apache Commons Collections предлагает метод
CollectionUtils.isEqualCollection(), который упрощает сравнение коллекций, не зависимо от порядка элементов и их типов.
boolean areEqual = CollectionUtils.isEqualCollection(list1, list2);
Визуализация
Давайте представим два набора конструктора Lego. И наша задача — определить, можно ли из них создать совершенно идентичные конструкции.
Набор 1 (🟦🟥🟨🟩): Разные кубики
Набор 2 (🟩🟨🟥🟦): Кубики в хаотичном порядке
Сравнение без учета порядка:
🟦🟥🟨🟩 == 🟩🟨🟥🟦 // Неверно, без порядка — это хаос
А если упорядочить?
Отсортированный набор 1: [🟥, 🟦, 🟨, 🟩]
Отсортированный набор 2: [🟥, 🟦, 🟨, 🟩]
🟥🟦🟨🟩 == 🟥🟦🟨🟩 // Верно, теперь они совпадают
Таким образом, оба набора могут сложить полностью одинаковую конструкцию и содержат абсолютно идентичные элементы.
Углубляемся в детали
Подтверждение эквивалентности пользовательских объектов
Важно, чтобы переопределенный метод equals() корректно сравнивал объекты вашего класса, учитывая их тип и содержимое.
@Override public boolean equals(Object y) {
if (this == y) return true;
if (y == null || getClass() != y.getClass()) return false;
otherClass other = (otherClass) y;
return value == other.value;
}
Сравнение коллекций с использованием Map для подсчета повторяемости
Если вам нужно сравнить повторяемость элементов в списках, которые невозможно отсортировать, можно воспользоваться
HashMap.
Map<Object, Long> freqMap1 = list1.stream().collect(Collectors.groupingBy(Function.identity(), Collectors.counting()));
Map<Object, Long> freqMap2 = list2.stream().collect(Collectors.groupingBy(Function.identity(), Collectors.counting()));
boolean areEqual = freqMap1.equals(freqMap2);
Работа с большими списками
При обработке больших списков важно учитывать производительность. Использование
containsAll(), сортировка и преобразование списков в сеты требуют значительных ресурсов времени и памяти.
Полезные материалы
- List (Java Platform SE 8 ) — Загляните в детали равенства списков в Java с использованием метода
.equals().
- HashSet (Java Platform SE 8 ) — Руководство по использованию
HashSetдля удаления дубликатов в Java.
- The List Interface (The Java™ Tutorials) — Узнайте больше о сортировке и управлении списками в рамках Java Collections Framework.
- Stream (Java Platform SE 8 ) — Официальное руководство по Java Stream API, незаменимое средство для работы со списками.
- Sets (Guava: Google Core Libraries for Java 19.0 API) — С помощью
Sets.intersection()из Guava вы сможете узнать о пересечениях между разными списками.
- List (Java Platform SE 8 ) — Подробности о методе
List.containsAll()для сравнения коллекций в Java.
Олеся Тарасова
Java-разработчик