Сравнение двух списков в Java: полное совпадение элементов

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Если вам нужно определить, содержат ли два списка одинаковые элементы, вы можете отсортировать оба списка с помощью функции Collections.sort() и затем проверить их на идентичность с помощью метода equals():

Java Скопировать код Collections.sort(list1); // Сортируем первый список Collections.sort(list2); // Сортируем второй список boolean areEqual = list1.equals(list2); // Сравниваем отсортированные списки

При использовании этого метода необходимо, чтобы элементы ваших списков реализовали интерфейс Comparable. Если вы работаете с пользовательскими типами данных, убедитесь, что они реализуют интерфейс Comparable или поставьте свой собственный Comparator для сортировки.

Механика сравнения списков

Понимание методов сравнения списков в Java схоже с обзором инструментов в ящике с инструментами: для каждой задачи можно найти подходящий вариант.

Сравнение с использованием HashSet при неважном порядке элементов

Если порядок элементов для вас не имеет значения, то сравнить списки можно, используя HashSet .

Java Скопировать код boolean areEqual = new HashSet<>(list1).equals(new HashSet<>(list2));

Использование Multiset для учета повторяемости элементов

Если вам важно, сколько раз каждый элемент присутствует в списках, придет на помощь Multiset из библиотеки Guava.

Java Скопировать код Multiset<String> multiset1 = HashMultiset.create(list1); Multiset<String> multiset2 = HashMultiset.create(list2); boolean areEqual = multiset1.equals(multiset2);

Чтобы сохранить порядок и учесть число повторений элементов, можно использовать TreeSet , но следует учитывать, что его сложность составляет O(nlogn) .

Работа с null-значениями

Если списки могут содержать null , то вы можете выполнить следующее:

Java Скопировать код boolean areEqual = Objects.equals(list1, list2);

Использование Apache Commons Collections для обобщенного сравнения

Библиотека Apache Commons Collections предлагает метод CollectionUtils.isEqualCollection() , который упрощает сравнение коллекций, не зависимо от порядка элементов и их типов.

Java Скопировать код boolean areEqual = CollectionUtils.isEqualCollection(list1, list2);

Визуализация

Давайте представим два набора конструктора Lego. И наша задача — определить, можно ли из них создать совершенно идентичные конструкции.

Набор 1 (🟦🟥🟨🟩): Разные кубики Набор 2 (🟩🟨🟥🟦): Кубики в хаотичном порядке

Сравнение без учета порядка:

🟦🟥🟨🟩 == 🟩🟨🟥🟦 // Неверно, без порядка — это хаос

А если упорядочить?

Отсортированный набор 1: [🟥, 🟦, 🟨, 🟩] Отсортированный набор 2: [🟥, 🟦, 🟨, 🟩]

🟥🟦🟨🟩 == 🟥🟦🟨🟩 // Верно, теперь они совпадают

Таким образом, оба набора могут сложить полностью одинаковую конструкцию и содержат абсолютно идентичные элементы.

Углубляемся в детали

Подтверждение эквивалентности пользовательских объектов

Важно, чтобы переопределенный метод equals() корректно сравнивал объекты вашего класса, учитывая их тип и содержимое.

Java Скопировать код @Override public boolean equals(Object y) { if (this == y) return true; if (y == null || getClass() != y.getClass()) return false; otherClass other = (otherClass) y; return value == other.value; }

Сравнение коллекций с использованием Map для подсчета повторяемости

Если вам нужно сравнить повторяемость элементов в списках, которые невозможно отсортировать, можно воспользоваться HashMap .

Java Скопировать код Map<Object, Long> freqMap1 = list1.stream().collect(Collectors.groupingBy(Function.identity(), Collectors.counting())); Map<Object, Long> freqMap2 = list2.stream().collect(Collectors.groupingBy(Function.identity(), Collectors.counting())); boolean areEqual = freqMap1.equals(freqMap2);

Работа с большими списками

При обработке больших списков важно учитывать производительность. Использование containsAll() , сортировка и преобразование списков в сеты требуют значительных ресурсов времени и памяти.

Полезные материалы