Изменение цвета нижней линии EditText в appcompat v7

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Быстрый ответ

Для того чтобы изменить цвет подчеркивающей линии EditText в AppCompat v7 , вам потребуется следующий фрагмент кода:

Java Скопировать код ColorStateList colorStateList = ColorStateList.valueOf(Color.RED); yourEditText.setBackgroundTintList(colorStateList);

Настройка темы приложения для EditText

Разбор атрибутов темы и их влияния

Для оформления элементов EditText в вашем приложении вы можете переопределить атрибуты colorControlActivated , colorControlHighlight и colorControlNormal . Это позволит вам управлять цветом нижней строки в зависимости от состояния элемента контроля.

Присвоение улучшенной темы Activity

Для того чтобы применить созданную тему к указанной Activity, добавьте следующее определение в вашу разметку:

xml Скопировать код <activity android:name=".FocusedActivityName" android:theme="@style/EnhancedAppTheme"></activity>

Таким образом, ваша тема будет применена ко всем элементам EditText в выбранной Activity.

Создание индивидуальной темы AppCompat

Изъявите эффективность AppCompat , создав свою тему:

xml Скопировать код <style name="EnhancedAppTheme" parent="Theme.AppCompat.Light.DarkActionBar"> <item name="colorControlActivated">@color/normal_blue</item> <item name="colorControlHighlight">@color/highlighting_purple</item> <item name="colorControlNormal">@color/game_of_greys_item</item> </style>

Совместимость с разными версиями

Для устройств с API уровнем 21 и выше применяйте атрибут android:backgroundTint . Для более ранних версий API используйте app:backgroundTint . Важно корректно применять методы setBackground или setBackgroundDrawable в зависимости от версии API.

Визуализация

Следите за тем, как меняется цвет нижней строки EditText , словно это светофор:

Markdown Скопировать код Обычное состояние: 🚦(серый) ==> 🚦(нормальный цвет)

Для изменения цвета воспользуйтесь следующим кодом:

Java Скопировать код yourEditText.setBackgroundTintList(ColorStateList.valueOf(Color.BLUE));

И теперь изменение будет выглядеть так:

Markdown Скопировать код Синее состояние: 🚦(синий) ==> 🚦(синий цвет)

Для внедрения в AppCompat v7 напишем:

Java Скопировать код <EditText android:backgroundTint="@color/blue" />

Теперь элемент EditText следует установленным нами правилам!

Советы и технические хитрости для более продвинутых настроек

Настройка конкретного EditText

Если вам нужно настроить внешний вид отдельного EditText , примените следующий код:

Java Скопировать код Drawable drawable = yourEditText.getBackground(); drawable.mutate().setColorFilter(ContextCompat.getColor(context, R.color.the_chosen_one), PorterDuff.Mode.SRC_ATOP); yourEditText.setBackground(drawable);

Использование XML-стилизации для разных уровней API

Определите в XML отдельные цветовые атрибуты для различных уровней API, чтобы обеспечить лучшую совместимость и удобство управления стилями:

xml Скопировать код <color name="editTextUnderlineColor">#FF5722</color>

Эффективное применение мутаций Drawable

Функция mutate() обеспечивает уникальное оформление EditText , предотвращая случайные изменения в оформлении других элементов.

Оформление отдельных элементов

При стилизации отдельных элементов с помощью appcompat-v7 убедитесь, что эти изменения не затрагивают общие стили.

Повышение цветовой консистентности

Примените следующий код для обеспечения единого цветового оформления в приложении:

xml Скопировать код <EditText android:backgroundTint="@color/consistent_color_resource" />

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