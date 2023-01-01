Работа с Java property файлами: место хранения, загрузка, итерация#Java Core
Быстрый ответ
Для манипуляций с property-файлами в Java используйте класс
Properties. Вот пример ключевого кода:
Properties props = new Properties();
try (InputStream input = new FileInputStream("config.properties")) {
props.load(input); // Загружаем свойства из файла
System.out.println(props.getProperty("key")); // Выводим значение по ключу
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace(); // Обрабатываем исключение в случае ошибки
}
Файл
config.properties следует оформить следующим образом:
key=value
Учтите, что
IOException требует обработки, а использование конструкции try-with-resources обеспечивает закрытие входного потока.
Работа с разными расположениями файлов и различными расширениями
Обращение к property-файлам не обязано быть строго к формату .properties; допустимо использование .txt и других форматов. Размещайте файлы в удобном для вас месте, указывая корректный путь к ним через
FileInputStream или загружайте их из classpath при помощи
Class.getResourceAsStream(). В случае необходимости локализации рекомендуется обращение к ResourceBundle.
Просмотр свойств и обработка исключений
Для ознакомления со содержимым свойств используйте перебор в
Properties:
for (String key : props.stringPropertyNames()) {
String value = props.getProperty(key);
System.out.println(key + " = " + value); // Выводим пары ключ-значение
}
Таким образом, вы можите увидеть все ключи и их значения из файла конфигурации.
Поддержка файлов в кодировке UTF-8
Если ваша версия Java 6 не поддерживает символы за пределами ASCII, применяйте следующий подход:
try (Reader reader = new InputStreamReader(new FileInputStream("config.properties"), StandardCharsets.UTF_8)) {
props.load(reader); // Загружаем файл в кодировке UTF-8
}
Это позволит корректно обрабатывать данные на многих языках.
Доступ к свойствам в JAR-файлах
Чтобы извлечь свойства из JAR-файла, используйте метод
getResourceAsStream():
try (InputStream input = ClassName.class.getResourceAsStream("/config.properties")) {
props.load(input); // Загружаем свойства из JAR-файла
}
Файлы, расположенные в корне classpath, следует загружать, начиная путь со слеша.
Обработка исключений при доступе к свойствам
Обязательно проводите обработку загрузки property-файлов в блоке
try-catch, чтобы надежно защититься от возникающих исключений и предотвратить сбои приложения из-за отсутствующих файлов.
Визуализация
Можно представить property-файлы как электронную систему хранения конфигурации:
🗄️ Кейс Конфигурации (Property-файл Java)
├─👕 'database.url' (Ключ)
│ └─ 'jdbc:mysql://localhost:3306/mydb' (Значение)
├─👖 'database.user'
│ └─ 'admin'
├─🧦 'database.password'
│ └─ 'p@ssw0rd!'
└─👔 'logging.level'
└─ 'INFO'
Каждый элемент соответствует паре ключ-значение:
# Содержимое кейса
database.url=jdbc:mysql://localhost:3306/mydb
database.user=admin
database.password=p@ssw0rd!
logging.level=INFO
Оранизация property-файлов для удобства
Для упрощения доступа и поддержки, разместите property-файлы в той же директории, где находятся классы, использующие их. Это поможет упростить как разработку, так и поддержку приложения.
Полезные материалы
- Properties (Java Platform SE 8) — Документация к классу
java.util.Properties.
- Properties (The Java™ Tutorials) — Учебник по свойствам в Java.
- Примеры Java-кода — Примеры использования класса
java.util.Properties.
- Основные Функции — Раздел о внешней конфигурации в Spring Boot.
- Понимание и чтение property-файлов в Java — Статья на Medium о работе с property-файлами Java.
Олеся Тарасова
Java-разработчик