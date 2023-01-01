logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Java
arrow
Стандартная сортировка методов в Java: улучшение организации
Создайте сайт за два дня без программирования
Обучитесь вайбкодингу за2499 ₽
Перейти

Стандартная сортировка методов в Java: улучшение организации

#Java Core  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Java
Скопировать код
public class MyClass {

  // Конструкторы
  public MyClass() {}
  
  // Статические поля
  private static int staticField;
  
  // Поля объекта
  private int field;
  
  // Статические методы
  public static void staticMethod() {}
  
  // Методы объекта
  public void method() {}
  
  // Приватные вспомогательные методы
  private void utilityMethod() {}

}

Коротко:

  • В начале расположены конструкторы, как ключевое звено в создании объекта.
  • Затем идут поля, причём сначала статические.
  • Следом располагаются публичные методы, так как они являются главными исполнителями.
  • Завершают порядок приватные вспомогательные методы.

Почему так:

  • Расположение соответствует жизненному циклу объекта — от момента его создания до момента выполнения функций.
  • Группировка похожих элементов улучшает структурированность и читаемость кода.
Пошаговый план для смены профессии

Полезные рекомендации!

Чтобы улучшить структуру класса, рекомендуется следовать этим принципам:

  • Публичный API впереди: Поместите публичные методы в начало, чтобы делать их наиболее доступными.
  • Логический порядок: Разместите методы так, чтобы они следовали логичной последовательности действий, рассказывая историю вашего класса.
  • Аксессоры вместе: Группируйте геттеры и сеттеры и помещайте их в конце класса, рядом с соответствующими полями, чтобы они не были "потеряны" в коде.

Когда классы становятся сложными

Большие классы, наподобие мегаполисов с их сложной архитектурой, также требуют четкой структуры:

  • Декомпозиция: Если класс становится гигантским, его следует разделить на более мелкие части.
  • Важное впереди: Особо значимые методы следует поместить перед вспомогательными.
  • Приватное в конце: Приватные методы, которые не влияют напрямую на логику класса, должны идти в конце структуры.

Статические методы и "main" требуют особого внимания

Относитесь с особой осторожностью к статическим методам и знаменитому main:

  • Статические идут после конструкторов: Они независимы и функционируют на уровне класса, в отличие от методов объекта.
  • Расположение 'main' на ваш выбор: Правила определяете вы, поэтому место для 'main' — это вверх для лучшей видимости или нижняя часть как финальная точка программы.

Визуализация

Представьте порядок методов в вашем Java-классе как ряды книг на полке:

Markdown
Скопировать код
Полка (📚): 
| СЕКЦИЯ       | ПРИМЕР                      |
| Публичный API  | 📖 public void addUser()   |
| Защищенные   | 📗 protected void logIn()   |
| Приватный API | 📘 private void encrypt()   |
| Переопределения | 📕 @Override hashCode()  |
| Основной метод | 📙 public static void main |

Ярлыки на книгах обозначают область видимости методов и точку входа, такую как main.

Markdown
Скопировать код
📚🔍 Порядок следующий:
1. 📖 **Публичные** методы — как бестселлеры, на видном месте!
2. 📗📘 **Защищённые/Приватные** — как специальные издания для знающих толк в книгах.
3. 📙 **Основной (main)** — как заключительная глава книги, в самом конце.

Качественный рефакторинг и осмысленные имена упрощают чтение кода

Не забывайте о силе рефакторинга и важности адекватного именования для улучшения обозримости кода:

  • Выразительные имена классов: Имя класса должно отражать его структуру и функции.
  • Грамотный рефакторинг: Умение эффективно реорганизовывать код — это как навык ведения дел в комплексных условиях.
  • Читабельность на первом месте!: Давайте методам имена, отражающие их назначение, и они естественно займут своё место в структуре класса.

Полезные материалы

  1. Кодовое соглашение для языка программирования Java: содержание — официальный стиль кода для Java.
  2. Google Java Style Guide — рекомендации от Google.
  3. Существуют ли стандарты размещения методов в Java? – Stack Overflow — обсуждение сообщества разработчиков.
  4. Java Practices->Пакетирование в соответствии с функциональностью, а не уровнями — углубленные рекомендации по разработке на Java.
  5. Здравый Java-разработчик — книга с полезными советами для Java-разработчиков.
  6. Рефакторинг — модные подходы Мартина Фаулера к поддержанию чистоты и актуальности кода.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какова последовательность расположения методов в классе Java согласно стандартной сортировке?
1 / 5

Олеся Тарасова

Java-разработчик

Свежие материалы
Генерация кода: превращение исходного кода в машинный
30 августа 2024
Компиляторы для языка C
30 августа 2024
Компиляторы: что это и зачем они нужны
30 августа 2024

Загрузка...