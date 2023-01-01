Стандартная сортировка методов в Java: улучшение организации#Java Core
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Быстрый ответ
public class MyClass {
// Конструкторы
public MyClass() {}
// Статические поля
private static int staticField;
// Поля объекта
private int field;
// Статические методы
public static void staticMethod() {}
// Методы объекта
public void method() {}
// Приватные вспомогательные методы
private void utilityMethod() {}
}
Коротко:
- В начале расположены конструкторы, как ключевое звено в создании объекта.
- Затем идут поля, причём сначала статические.
- Следом располагаются публичные методы, так как они являются главными исполнителями.
- Завершают порядок приватные вспомогательные методы.
Почему так:
- Расположение соответствует жизненному циклу объекта — от момента его создания до момента выполнения функций.
- Группировка похожих элементов улучшает структурированность и читаемость кода.
Полезные рекомендации!
Чтобы улучшить структуру класса, рекомендуется следовать этим принципам:
- Публичный API впереди: Поместите публичные методы в начало, чтобы делать их наиболее доступными.
- Логический порядок: Разместите методы так, чтобы они следовали логичной последовательности действий, рассказывая историю вашего класса.
- Аксессоры вместе: Группируйте геттеры и сеттеры и помещайте их в конце класса, рядом с соответствующими полями, чтобы они не были "потеряны" в коде.
Когда классы становятся сложными
Большие классы, наподобие мегаполисов с их сложной архитектурой, также требуют четкой структуры:
- Декомпозиция: Если класс становится гигантским, его следует разделить на более мелкие части.
- Важное впереди: Особо значимые методы следует поместить перед вспомогательными.
- Приватное в конце: Приватные методы, которые не влияют напрямую на логику класса, должны идти в конце структуры.
Статические методы и "main" требуют особого внимания
Относитесь с особой осторожностью к статическим методам и знаменитому
main:
- Статические идут после конструкторов: Они независимы и функционируют на уровне класса, в отличие от методов объекта.
- Расположение 'main' на ваш выбор: Правила определяете вы, поэтому место для 'main' — это вверх для лучшей видимости или нижняя часть как финальная точка программы.
Визуализация
Представьте порядок методов в вашем Java-классе как ряды книг на полке:
Полка (📚):
| СЕКЦИЯ | ПРИМЕР |
| Публичный API | 📖 public void addUser() |
| Защищенные | 📗 protected void logIn() |
| Приватный API | 📘 private void encrypt() |
| Переопределения | 📕 @Override hashCode() |
| Основной метод | 📙 public static void main |
Ярлыки на книгах обозначают область видимости методов и точку входа, такую как
main.
📚🔍 Порядок следующий:
1. 📖 **Публичные** методы — как бестселлеры, на видном месте!
2. 📗📘 **Защищённые/Приватные** — как специальные издания для знающих толк в книгах.
3. 📙 **Основной (main)** — как заключительная глава книги, в самом конце.
Качественный рефакторинг и осмысленные имена упрощают чтение кода
Не забывайте о силе рефакторинга и важности адекватного именования для улучшения обозримости кода:
- Выразительные имена классов: Имя класса должно отражать его структуру и функции.
- Грамотный рефакторинг: Умение эффективно реорганизовывать код — это как навык ведения дел в комплексных условиях.
- Читабельность на первом месте!: Давайте методам имена, отражающие их назначение, и они естественно займут своё место в структуре класса.
Полезные материалы
- Кодовое соглашение для языка программирования Java: содержание — официальный стиль кода для Java.
- Google Java Style Guide — рекомендации от Google.
- Существуют ли стандарты размещения методов в Java? – Stack Overflow — обсуждение сообщества разработчиков.
- Java Practices->Пакетирование в соответствии с функциональностью, а не уровнями — углубленные рекомендации по разработке на Java.
- Здравый Java-разработчик — книга с полезными советами для Java-разработчиков.
- Рефакторинг — модные подходы Мартина Фаулера к поддержанию чистоты и актуальности кода.
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Какова последовательность расположения методов в классе Java согласно стандартной сортировке?
1 / 5
Олеся Тарасова
Java-разработчик
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