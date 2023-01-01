Как обрабатывать методы Spring MVC без возвращаемого значения#Java Core #Java Web #Spring
Быстрый ответ
Для указания отсутствия контента в контроллере Spring MVC используйте тип
void в стандартном ответе 200 OK или
ResponseEntity<Void> для установки пользовательских HTTP статусов.
Пример:
@GetMapping("/action")
public ResponseEntity<Void> performAction() {
// Вставьте сюда вашу логику
return ResponseEntity.noContent().build(); // Используйте .ok(), .notFound() и другие при необходимости
}
Работа в Spring MVC с методами, не возвращающими значение
Если вы оперируете методами контроллера, которым не требуется возвращать контент обычно благодаря обновлению данных или обработке больших форм, используйте тип возврата
void. Это сигнал для Spring о том, что все выполнено корректно, и возвращать контент не требуется.
Уделите особое внимание HTTP статус кодам. Например, для POST запроса, обновляющего данные без необходимости ответа, идеальным статусом будет 204 No Content, который информирует клиента о успешной обработке его запроса, не содержащего ответа.
Показательный пример метода POST, возвращающего void:
@PostMapping("/updateSomeData")
public void updateData(@RequestBody SomeData data) {
// Ваши действия с данными здесь. Все как у бармена, который не ожидает налички.
}
Если вам требуется вернуть объект и клиент ожидает JSON, то используйте аннотацию
@ResponseBody.
@ResponseBody в помощь:
@GetMapping("/data")
public @ResponseBody SomeObject retrieveData() {
// Отправляем объект клиенту. Это словно подарок в красивой упаковке!
return new SomeObject();
}
Полный контроль над статусом и заголовками запроса предоставит вам
ResponseEntity.
ResponseEntity на практике:
@PostMapping("/update")
public ResponseEntity<?> updateSomething(@RequestBody SomeData data) {
// Здесь выполняется ваша логика. Сравните это с чтением инструкции перед началом работы.
return new ResponseEntity<>(HttpStatus.OK); // Используйте .ok(), .created() и другие на ваше усмотрение.
}
Когда формат JSON является стандартом общения в вашем API, даже пустой ответ при успешно выполненной операции придаёт последовательность асинхронным вызовам, таким как
$.getJSON(). Ваши клиенты ожидают постоянства и предсказуемости от вашего API.
Визуализация
Рассмотрим работу контроллера Spring MVC, который не возвращает значения.
🌐 Web-запрос достигает контроллера: "Привет, есть ли что-нибудь на эту тему?"
🚫 Логика контроллера принимает запрос, обрабатывает его, а затем... тишина.
"Представьте себе артиста (🤹♂️), который выступает, но вместо пышного финала просто склоняется (🙇♂️) и покидает сцену."
| Метод Контроллера | Ответ |
| ------------------ |----------------- |
| Возвращает значение| 🎁 Подача результата! |
| Метод Void | 👋 Просто отмечает, что всё готово! |
Ваши действия в поезде 🚆:
🔊 "На следующей станции нужно выходить — город Значений" против "Катитесь до упора, без остановок".
"Бывает так, что ваше путешествие (🛤️) завершается лишь сообщением 'Безопасное прибытие!', и нет необходимости что-либо передавать (✋ пустота)."
Правильный выбор ответа для взаимодействия с клиентом
Гибкая настройка ответов с
ResponseEntity
ResponseEntity – это универсальный инструмент, как швейцарский армейский нож. С его помощью вы можете создать любые ответы:
- Заголовки: Регулируйте кеширование, отправляйте cookies или устанавливайте специальные заголовки.
- Статус-код: В вашем распоряжении все HTTP статусы.
- Контент: При необходимости добавьте дополнительную информацию в ответ.
Использование подходящих статус-кодов
Очень важно, чтобы статус-коды вашего API всегда отражали суть операции. Распространённые статус коды для операций, не требующих ответа или void:
200 OK: Стандартный ответ для успешно выполненных операций
201 Created: Сигнализирует о том, что создание прошло успешно, часто используется при
POST
204 No Content: Идеален для случаев, когда операция выполнена, но ответ возвращать не требуется
202 Accepted: Значит, что запрос принят в обработку, но ещё не выполнен
Создание надёжного дизайна API
Любое приложение со временем совершенствуется и развивается (извините, Питер Пэн 😋). Поэтому для согласованности API важно следовать некоторым принципам:
- Единообразие: Статус-коды и ответы должны следовать одним правилам
- Масштабируемость: Внесение улучшений не должно приводить к нестабильности существующего функционала
- Документация: Описание ответов и кодов статусов должно быть чётким и понятным для каждого конечного пункта
Полезные материалы
- Документация REST API Spring Boot со Swagger — подробное руководство по документированию REST API на Spring Boot с использованием Swagger.
- Реализация сценария без содержания (204) в Spring Web MVC — описание того, как в Spring MVC реализовать ситуацию, когда содержимое отсутствует.
- Документация Spring Framework по @ResponseBody — официальное описание и практические рекомендации по использованию
@ResponseBodyв Spring MVC.
- Spring MVC: Как возвращать настраиваемые статус-коды — советы по настройке статус-кодов HTTP в приложениях Spring MVC.
- Обсуждение возврата void в контроллере Spring MVC — дискуссия на Stack Overflow о применении void в контроллере Spring MVC.
Рустам Мельников
Java-инженер