Как обрабатывать методы Spring MVC без возвращаемого значения

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Быстрый ответ

Для указания отсутствия контента в контроллере Spring MVC используйте тип void в стандартном ответе 200 OK или ResponseEntity<Void> для установки пользовательских HTTP статусов.

Пример:

Java Скопировать код @GetMapping("/action") public ResponseEntity<Void> performAction() { // Вставьте сюда вашу логику return ResponseEntity.noContent().build(); // Используйте .ok(), .notFound() и другие при необходимости }

Работа в Spring MVC с методами, не возвращающими значение

Если вы оперируете методами контроллера, которым не требуется возвращать контент обычно благодаря обновлению данных или обработке больших форм, используйте тип возврата void . Это сигнал для Spring о том, что все выполнено корректно, и возвращать контент не требуется.

Уделите особое внимание HTTP статус кодам. Например, для POST запроса, обновляющего данные без необходимости ответа, идеальным статусом будет 204 No Content, который информирует клиента о успешной обработке его запроса, не содержащего ответа.

Показательный пример метода POST, возвращающего void:

Java Скопировать код @PostMapping("/updateSomeData") public void updateData(@RequestBody SomeData data) { // Ваши действия с данными здесь. Все как у бармена, который не ожидает налички. }

Если вам требуется вернуть объект и клиент ожидает JSON, то используйте аннотацию @ResponseBody .

@ResponseBody в помощь:

Java Скопировать код @GetMapping("/data") public @ResponseBody SomeObject retrieveData() { // Отправляем объект клиенту. Это словно подарок в красивой упаковке! return new SomeObject(); }

Полный контроль над статусом и заголовками запроса предоставит вам ResponseEntity .

ResponseEntity на практике:

Java Скопировать код @PostMapping("/update") public ResponseEntity<?> updateSomething(@RequestBody SomeData data) { // Здесь выполняется ваша логика. Сравните это с чтением инструкции перед началом работы. return new ResponseEntity<>(HttpStatus.OK); // Используйте .ok(), .created() и другие на ваше усмотрение. }

Когда формат JSON является стандартом общения в вашем API, даже пустой ответ при успешно выполненной операции придаёт последовательность асинхронным вызовам, таким как $.getJSON() . Ваши клиенты ожидают постоянства и предсказуемости от вашего API.

Визуализация

Рассмотрим работу контроллера Spring MVC, который не возвращает значения.

Markdown Скопировать код 🌐 Web-запрос достигает контроллера: "Привет, есть ли что-нибудь на эту тему?" 🚫 Логика контроллера принимает запрос, обрабатывает его, а затем... тишина.

"Представьте себе артиста (🤹‍♂️), который выступает, но вместо пышного финала просто склоняется (🙇‍♂️) и покидает сцену."

Markdown Скопировать код | Метод Контроллера | Ответ | | ------------------ |----------------- | | Возвращает значение| 🎁 Подача результата! | | Метод Void | 👋 Просто отмечает, что всё готово! |

Ваши действия в поезде 🚆:

Markdown Скопировать код 🔊 "На следующей станции нужно выходить — город Значений" против "Катитесь до упора, без остановок".

"Бывает так, что ваше путешествие (🛤️) завершается лишь сообщением 'Безопасное прибытие!', и нет необходимости что-либо передавать (✋ пустота)."

Правильный выбор ответа для взаимодействия с клиентом

Гибкая настройка ответов с ResponseEntity

ResponseEntity – это универсальный инструмент, как швейцарский армейский нож. С его помощью вы можете создать любые ответы:

Заголовки : Регулируйте кеширование, отправляйте cookies или устанавливайте специальные заголовки.

: Регулируйте кеширование, отправляйте cookies или устанавливайте специальные заголовки. Статус-код : В вашем распоряжении все HTTP статусы.

: В вашем распоряжении все HTTP статусы. Контент: При необходимости добавьте дополнительную информацию в ответ.

Использование подходящих статус-кодов

Очень важно, чтобы статус-коды вашего API всегда отражали суть операции. Распространённые статус коды для операций, не требующих ответа или void:

200 OK : Стандартный ответ для успешно выполненных операций

: Стандартный ответ для успешно выполненных операций 201 Created : Сигнализирует о том, что создание прошло успешно, часто используется при POST

: Сигнализирует о том, что создание прошло успешно, часто используется при 204 No Content : Идеален для случаев, когда операция выполнена, но ответ возвращать не требуется

: Идеален для случаев, когда операция выполнена, но ответ возвращать не требуется 202 Accepted : Значит, что запрос принят в обработку, но ещё не выполнен

Создание надёжного дизайна API

Любое приложение со временем совершенствуется и развивается (извините, Питер Пэн 😋). Поэтому для согласованности API важно следовать некоторым принципам:

Единообразие : Статус-коды и ответы должны следовать одним правилам

: Статус-коды и ответы должны следовать одним правилам Масштабируемость : Внесение улучшений не должно приводить к нестабильности существующего функционала

: Внесение улучшений не должно приводить к нестабильности существующего функционала Документация: Описание ответов и кодов статусов должно быть чётким и понятным для каждого конечного пункта

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