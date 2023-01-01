Запрос нескольких разрешений в Android 6.0: шаг за шагом

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Быстрый ответ

Чтобы надлежащим образом управлять разрешениями в Android Marshmallow (API 23), воспользуйтесь методом ActivityCompat.requestPermissions . Составьте массив требуемых разрешений, проверьте, что каждое из них предоставлено с помощью ContextCompat.checkSelfPermission , и запросите те, которые не были утверждены. В обработчике onRequestPermissionsResult убедитесь, что все запрошенные разрешения были предоставлены. Пример кода на Java приведён ниже:

Java Скопировать код public static final int REQUEST_CODE = 420; public void checkAndRequestPermissions() { String[] permissionsRequired = { Manifest.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE, Manifest.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE, Manifest.permission.CAMERA }; List<String> permissionsToRequest = new ArrayList<>(); for (String permission : permissionsRequired) { if (ContextCompat.checkSelfPermission(this, permission) != PackageManager.PERMISSION_GRANTED) { permissionsToRequest.add(permission); } } if (!permissionsToRequest.isEmpty()) { ActivityCompat.requestPermissions(this, permissionsToRequest.toArray(new String[0]), REQUEST_CODE); } } @Override public void onRequestPermissionsResult(int requestCode, @NonNull String[] permissions, @NonNull int[] grantResults) { if (requestCode == REQUEST_CODE) { if (allPermissionsGranted(grantResults)) { // Мы получили все необходимые разрешения, можно продолжать работу. } else { // Внимание: некоторые разрешения остались непринятыми. } } } private boolean allPermissionsGranted(int[] grantResults) { for (int result : grantResults) { if (result != PackageManager.PERMISSION_GRANTED) { return false; } } return true; }

Этот сценарий помогает эффективно работать с разрешениями.

Реализация разрешений: лучшие практики

При работе с запросами разрешений руководствуйтесь следующими рекомендациями:

Информируйте пользователя : перед запросом разрешения объясните, почему оно необходимо с помощью shouldShowRequestPermissionRationale() .

: перед запросом разрешения объясните, почему оно необходимо с помощью . Реагируйте на отказы : Если пользователь отказал в предоставлении разрешения, предложите ему пересмотреть настройки приложения.

: Если пользователь отказал в предоставлении разрешения, предложите ему пересмотреть настройки приложения. Объявляйте необходимые разрешения : Указывайте требуемые разрешения в секции manifest.permission в вашем AndroidManifest.xml.

: Указывайте требуемые разрешения в секции в вашем AndroidManifest.xml. Ограничивайте количество запросов : Запрашивайте только те разрешения, которые действительно важны для вашего приложения.

: Запрашивайте только те разрешения, которые действительно важны для вашего приложения. Запрашивайте разрешения группами : Скомбинируйте запросы разрешений, чтобы минимизировать неудобства для пользователя.

: Скомбинируйте запросы разрешений, чтобы минимизировать неудобства для пользователя. Разделяйте логику разрешений: В onRequestPermissionsResult() контролируйте каждое разрешение отдельно для увеличения надёжности процесса.

Визуализация

Вот как система Android 6.0 управляет запросами разрешений:

Markdown Скопировать код 📚 ЗАПРОС РАЗРЕШЕНИЯ: "Прошу предоставить доступ к ресурсам."

Каждое разрешение относится к определённому ресурсу:

Markdown Скопировать код 🔑 Разрешения: - 📷 Доступ к камере - 📒 Доступ к контактам - 📍 Геолокация - 🎤 Использование микрофона - 📁 Доступ к файловой системе

Система Android проверяет, были ли предоставлены разрешения:

Markdown Скопировать код | Ресурс | Предоставлено разрешение? | |--------------|----------------------| | 📷 Камера | ✅ | | 📒 Контакты | ❌ | | 📍 Геолокация| ✅ | | 🎤 Микрофон | ❌ | | 📁 Файлы | ✅ |

Каждое разрешение обрабатывается по отдельности:

Markdown Скопировать код - Каждое разрешение: предоставлено (✅) или отклонено (❌) - Без разрешения доступ запрещён (🚫)

Персональная информация должна быть уважаема при работе с обработкой разрешений.

Учёт мелких деталей

Для комфортного взаимодействия с пользователем:

Оставляйте интервалы между запросами : Не нагружайте пользователя частыми запросами разрешений.

: Не нагружайте пользователя частыми запросами разрешений. Давайте краткие объяснения : Используйте понятный язык при пояснении причин запросов.

: Используйте понятный язык при пояснении причин запросов. Будьте прозрачны : Ясно указывайте, зачем приложению нужно каждое разрешение.

: Ясно указывайте, зачем приложению нужно каждое разрешение. Предоставляйте дополнительные сведения: Опытным пользователям может быть полезно получить подробную информацию или ссылки для самостоятельного изучения.

Балансировка на грани

Грамотное управление разрешениями требует тщательного подхода:

При получении разрешения : Если разрешение было предоставлено, продолжайте нормальную работу приложения.

: Если разрешение было предоставлено, продолжайте нормальную работу приложения. Чистота кода : Ведите аккуратное и документированное описание кода, связанного с разрешениями, чтобы упростить поддержку.

: Ведите аккуратное и документированное описание кода, связанного с разрешениями, чтобы упростить поддержку. При отказе в разрешении: Если разрешение не получено, качественно уменьшите функционал приложения, информировав пользователя о возникших ограничениях.

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