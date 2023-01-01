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Структура пакетов Java: организация проекта и юнит-тестов
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Структура пакетов Java: организация проекта и юнит-тестов

#Java Core  #Тесты Java  #Maven/Gradle  
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Быстрый ответ

Для настройки структуры пакетов в Java рекомендуется использовать пакетирование по функциональности и организовать их согласно доменам, таким как customer, inventory, billing. Этот подход улучшает связность и облегчает навигацию по коду.

Вот пример структуры:

Java
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com.company.product
├─ customer
│  ├─ CustomerService.java
│  ├─ Customer.java
│  └─ CustomerRepository.java
├─ inventory
│  ├─ InventoryService.java
│  ├─ Item.java
│  └─ InventoryRepository.java
└─ billing
   ├─ BillingService.java
   ├─ Invoice.java
   └─ BillingRepository.java

Такое разделение компонентов помогает повысить производительность команды и поддерживает гибкие методы разработки.

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Основные принципы

Соблюдение стандартной структуры Maven

Стандартная структура проектов Maven зарекомендовала себя как эффективная и наглядная. Используйте инверсию доменных имен, таких как com.mycompany, для установления уникальности вашего пакета и лучшей организации.

Адаптация структуры для веб-приложений Java

В веб-приложениях Java важно чётко сгруппировать пакеты по уровням – для веб-компонентов, сервисов, репозиториев. Контроллеры удобно разместить в пакете web или controller в контексте домена, чтобы упростить связь функций и доменов.

Регулярное обновление и эволюция структуры

С изменением бизнес-требований структура пакетов должна регулярно изменяться. Необходимо время от времени пересматривать и обновлять её, избегая излишней сложности и поддерживая баланс между управляемостью и удобством разработки.

Визуализация

Представьте ваш Java-проект как библиотеку, где каждый пакет – это книга, а каталоги – это полки.

Markdown
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**План библиотеки:**

src: Входная точка. Здесь вы найдёте все необходимое!

Использование Maven для удобной интеграции

Стандартная структура Maven служит навигатором для вашего проекта и помогает в интеграции с другими инструментами, даже если Maven не используется непосредственно.

Важность документирования кода

Логичное и понятное именование пакетов, которое отражает вашу дизайн-документацию, облегчает понимание и работу с кодом.

Необходимые практики

Интуитивная структура

Создавайте понятную и логическую структуру пакетов, чтобы упростить поддержку проекта.

Логическая группировка

Объединяйте пакеты согласно их функциональности и особенностям развёртывания проекта, чтобы облегчить ориентацию в нём, как при группировке книг по жанрам в библиотеке.

Следование стандартам Java

Соблюдайте стандарты и соглашения Java для легкости поддержки и масштабирования кодовой базы.

Применение лучших практик структурирования

Опирайтесь на эффективные архитектурные подходы и знания, как, например, архитектура Spring 2.5 для работы с микросервисами и книга «Effective Java, 3rd Edition».

Полезные материалы

  1. Стандарты кодирования Java.
  2. Введение в стандартную структуру каталогов Maven.
  3. Лучшие практики организации пакетов Java на Stack Overflow.
  4. Effective Java, 3rd Edition (Книга).
  5. Репозиторий java-design-patterns на GitHub.
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Олеся Тарасова

Java-разработчик

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