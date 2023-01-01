Разница между методами mkdir() и mkdirs() в java.io.File#Java Core
Быстрый ответ
mkdir() создаёт одну директорию, но возвращает
false, если родительский каталог отсутствует. В свою очередь,
mkdirs() способен создать не только заданную директорию, но и все недостающие родительские каталоги.
// 'mkdir': создаёт директорию только при существующем родительском каталоге.
new File("dir").mkdir();
// 'mkdirs': имеет возможность создать всю структуру каталогов одномоментно.
new File("dir/subdir").mkdirs();
Взаимное сопоставление поведения:
Поведение при работе с отсутствующими директориями
Важно понимать различие в поведении данных методов при работе с неполными структурами каталогов:
mkdir()не создаст новый каталог, если родительский каталог отсутствует, а вернёт
false.
mkdirs()аналогичен безбоязненному путешественнику, который создаст все недостающие родительские каталоги на пути к конечному каталогу.
Обработка исключений: Защита от ошибок
Как
mkdir(), так и
mkdirs() в случае стандартных ошибок, например, отсутствующий путь, тихо вернут
false. Что касается
SecurityException:
- Исключения аспекта безопасности: Возникают, если менеджер безопасности запрещает создание каталога.
Межплатформенные особенности: Универсальный подход
Данные методы соблюдают философию Java в отношении кросс-платформенности:
- Разделители путей: Используйте
/или
File.separator, чтобы код корректно функционировал на различных ОС.
- Совместимость:
mkdir()и
mkdirs()ведут себя идентично на любых платформах, при соответствующих правах доступа к файлам.
Практические сценарии и использование: Пора применять
Когда использовать mkdir()
Выбирайте
mkdir():
- Для создания новой директории в уже существующей структуре каталогов.
- Когда требуется создание всего одной директории.
Когда использовать mkdirs()
Выбирайте
mkdirs():
- Для создания многоуровневой структуры каталогов.
- Когда необходимо гарантировать создание нескольких каталогов для корректной работы приложения.
Проверка на наличие ошибок: Будьте внимательны
Не забывайте проверять результат при любом вызове данных методов:
if (!newDir.mkdir() && !newDir.isDirectory()) {
// Если директория не была создана, необходимо зарегистрировать предупреждение или выполнить иные действия
}
Визуализация
Можно ясно продемонстрировать разницу на основе следующего примера:
| Метод | Описание | Эффект на примере "221B Baker Street" |
| ------------- | -------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------ |
| mkdir() | Вы: "Доставьте мои покупки сюда." Java: "Только если здание существует!" | 🏠 – Успешно, при существующем здании ИЛI ❌ – Успеха не было, при отсутствии здания. |
| mkdirs() | Вы: "Доставьте мой заказ сюда." Java: "Здания нет? Я его построю!" | 🏠 – Здание построено. Заказ доставлен! |
Основная идея:
mkdir() старается следовать правилам, а
mkdirs() способен преодолевать препятствия, чтобы достичь поставленной цели.
Полезные материалы
- File (Java Platform SE 7 ) — официальная документация по
mkdir().
- File (Java Platform SE 7 ) — документация Java по
mkdirs().
- Как создать каталог в Java? — Stack Overflow — обсуждение на форуме о методах
mkdir()и
mkdirs().
- Обучающие уроки и примеры кода — увлекательное пособие по использованию
mkdirи
mkdirs.
- Учебник от DigitalOcean — подробный учебник по работе c
mkdir()и
mkdirs()в Java File.
Олеся Тарасова
Java-разработчик