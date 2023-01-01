Разница между методами mkdir() и mkdirs() в java.io.File

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Быстрый ответ

mkdir() создаёт одну директорию, но возвращает false , если родительский каталог отсутствует. В свою очередь, mkdirs() способен создать не только заданную директорию, но и все недостающие родительские каталоги.

Java Скопировать код // 'mkdir': создаёт директорию только при существующем родительском каталоге. new File("dir").mkdir(); // 'mkdirs': имеет возможность создать всю структуру каталогов одномоментно. new File("dir/subdir").mkdirs();

Взаимное сопоставление поведения:

Поведение при работе с отсутствующими директориями

Важно понимать различие в поведении данных методов при работе с неполными структурами каталогов:

mkdir() не создаст новый каталог, если родительский каталог отсутствует, а вернёт false .

не создаст новый каталог, если родительский каталог отсутствует, а вернёт . mkdirs() аналогичен безбоязненному путешественнику, который создаст все недостающие родительские каталоги на пути к конечному каталогу.

Обработка исключений: Защита от ошибок

Как mkdir() , так и mkdirs() в случае стандартных ошибок, например, отсутствующий путь, тихо вернут false . Что касается SecurityException :

Исключения аспекта безопасности: Возникают, если менеджер безопасности запрещает создание каталога.

Межплатформенные особенности: Универсальный подход

Данные методы соблюдают философию Java в отношении кросс-платформенности:

Разделители путей : Используйте / или File.separator , чтобы код корректно функционировал на различных ОС.

: Используйте или , чтобы код корректно функционировал на различных ОС. Совместимость: mkdir() и mkdirs() ведут себя идентично на любых платформах, при соответствующих правах доступа к файлам.

Практические сценарии и использование: Пора применять

Когда использовать mkdir()

Выбирайте mkdir() :

Для создания новой директории в уже существующей структуре каталогов.

Когда требуется создание всего одной директории.

Когда использовать mkdirs()

Выбирайте mkdirs() :

Для создания многоуровневой структуры каталогов.

Когда необходимо гарантировать создание нескольких каталогов для корректной работы приложения.

Проверка на наличие ошибок: Будьте внимательны

Не забывайте проверять результат при любом вызове данных методов:

Java Скопировать код if (!newDir.mkdir() && !newDir.isDirectory()) { // Если директория не была создана, необходимо зарегистрировать предупреждение или выполнить иные действия }

Визуализация

Можно ясно продемонстрировать разницу на основе следующего примера:

Markdown Скопировать код | Метод | Описание | Эффект на примере "221B Baker Street" | | ------------- | -------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------ | | mkdir() | Вы: "Доставьте мои покупки сюда." Java: "Только если здание существует!" | 🏠 – Успешно, при существующем здании ИЛI ❌ – Успеха не было, при отсутствии здания. | | mkdirs() | Вы: "Доставьте мой заказ сюда." Java: "Здания нет? Я его построю!" | 🏠 – Здание построено. Заказ доставлен! |

Основная идея: mkdir() старается следовать правилам, а mkdirs() способен преодолевать препятствия, чтобы достичь поставленной цели.

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