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Разница между методами mkdir() и mkdirs() в java.io.File
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Разница между методами mkdir() и mkdirs() в java.io.File

#Java Core  
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Быстрый ответ

mkdir() создаёт одну директорию, но возвращает false, если родительский каталог отсутствует. В свою очередь, mkdirs() способен создать не только заданную директорию, но и все недостающие родительские каталоги.

Java
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// 'mkdir': создаёт директорию только при существующем родительском каталоге.
new File("dir").mkdir();

// 'mkdirs': имеет возможность создать всю структуру каталогов одномоментно.
new File("dir/subdir").mkdirs();
Пошаговый план для смены профессии

Взаимное сопоставление поведения:

Поведение при работе с отсутствующими директориями

Важно понимать различие в поведении данных методов при работе с неполными структурами каталогов:

  • mkdir() не создаст новый каталог, если родительский каталог отсутствует, а вернёт false.
  • mkdirs() аналогичен безбоязненному путешественнику, который создаст все недостающие родительские каталоги на пути к конечному каталогу.

Обработка исключений: Защита от ошибок

Как mkdir(), так и mkdirs() в случае стандартных ошибок, например, отсутствующий путь, тихо вернут false. Что касается SecurityException:

  • Исключения аспекта безопасности: Возникают, если менеджер безопасности запрещает создание каталога.

Межплатформенные особенности: Универсальный подход

Данные методы соблюдают философию Java в отношении кросс-платформенности:

  • Разделители путей: Используйте / или File.separator, чтобы код корректно функционировал на различных ОС.
  • Совместимость: mkdir() и mkdirs() ведут себя идентично на любых платформах, при соответствующих правах доступа к файлам.

Практические сценарии и использование: Пора применять

Когда использовать mkdir()

Выбирайте mkdir():

  • Для создания новой директории в уже существующей структуре каталогов.
  • Когда требуется создание всего одной директории.

Когда использовать mkdirs()

Выбирайте mkdirs():

  • Для создания многоуровневой структуры каталогов.
  • Когда необходимо гарантировать создание нескольких каталогов для корректной работы приложения.

Проверка на наличие ошибок: Будьте внимательны

Не забывайте проверять результат при любом вызове данных методов:

Java
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if (!newDir.mkdir() && !newDir.isDirectory()) {
    // Если директория не была создана, необходимо зарегистрировать предупреждение или выполнить иные действия
}

Визуализация

Можно ясно продемонстрировать разницу на основе следующего примера:

Markdown
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| Метод         | Описание                                                               | Эффект на примере "221B Baker Street"           |
| ------------- | -------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------ |
| mkdir()       | Вы: "Доставьте мои покупки сюда." Java: "Только если здание существует!" | 🏠 – Успешно, при существующем здании ИЛI ❌ – Успеха не было, при отсутствии здания. |
| mkdirs()      | Вы: "Доставьте мой заказ сюда." Java: "Здания нет? Я его построю!"       | 🏠 – Здание построено. Заказ доставлен!          |

Основная идея: mkdir() старается следовать правилам, а mkdirs() способен преодолевать препятствия, чтобы достичь поставленной цели.

Полезные материалы

  1. File (Java Platform SE 7 )официальная документация по mkdir().
  2. File (Java Platform SE 7 )документация Java по mkdirs().
  3. Как создать каталог в Java? — Stack Overflow — обсуждение на форуме о методах mkdir() и mkdirs().
  4. Обучающие уроки и примеры кодаувлекательное пособие по использованию mkdir и mkdirs.
  5. Учебник от DigitalOcean — подробный учебник по работе c mkdir() и mkdirs() в Java File.
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Какой метод используется для создания одной директории при наличии родительского каталога?
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Олеся Тарасова

Java-разработчик

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