Встроенный Predicate в Java 8, всегда возвращающий true

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Быстрый ответ

Самый простой способ реализации достигается с помощью лямбда-выражения:

Java Скопировать код Predicate<Object> alwaysTrue = x -> true;

Здесь лямбда-выражение определяет предикат, который гарантированно возвращает true , не зависимо от передаваемого аргумента.

Приступаем к работе с предикатами

Лямбда в роли нашего главного инструмента

В Java 8 не предусмотрены встроенные функции предиката, который бы всегда возвращал истину или ложь. Однако легко создать такую функциональность через лямбда-выражения. По сравнению с анонимными классами, лямбды выглядят более краткими и понятными.

Java Скопировать код // Предикат, который никогда не подведет! Predicate<Object> myConstantCompanion = x -> true;

Применим концепцию повторного использования

Помните x -> true ? Это лямбда выражение не только крайне просто, но и может быть оптимизировано при выполнении благодаря встроенным возможностям Java Virtual Machine. Это приводит к снижению нагрузки на систему. Использование повторное позволит снизить вероятность ошибок и дублирования кода.

Java Скопировать код // Экономим ресурсы — используем повторно Predicate<Object> ecoFriendlyPredicate = myConstantCompanion;

Альтернативы, предложенные сообществом

Не смотря на то, что стандартный пакет Java не предлагает специализированных предикатов, которые всегда возвращают истину или ложь, сторонние библиотеки, такие как Guava и Spring, предоставляют такую функциональность. Пример из Spring Data Util:

Java Скопировать код // Способ работы Spring import org.springframework.data.util.Predicates; Predicate<Object> alwaysTrue = Predicates.isTrue(); Predicate<Object> alwaysFalse = Predicates.isFalse();

И развеиваем миф о Java SE...

Существует распространенное мнение, что Java SE отвергла предложение ввести именованные статические методы для предикатов, всегда возвращающих истину. Но на самом деле такого предложения официально не поступало.

Визуализация

В Java 8 наш предикат столь же доброжелателен, как бабушка с печеньками:

Java Скопировать код Predicate<String> grandmaWithCookies = s -> true;

С каждым запросом на печенье:

Markdown Скопировать код 👦: "Бабушка, могу я взять печенье?" 👵: "Конечно, дорогой!" 👦: "А если спрошу 100 раз?" 👵: "Всегда да, миленький!"

Предикат grandmaWithCookies никогда не откажет в просьбе.

Поглубже познакомимся с лямбда-выражениями

Простота чтения и написания

Лямбда s -> true легко воспринимается и упрощает поддержку кода в сравнении с анонимными классами.

Java Скопировать код // "s -> true" — предикат, как шведский стол. Predicate<Object> allYouCanEat = s -> true;

Многофункциональность предикатов

Предикаты можно объединять между собой через .and() и .or() . Но стоит быть осторожным и не злоупотреблять их использованием, чтобы код оставался эффективным и надежным.

Java Скопировать код // Комбинируем предикаты осторожно, чтобы избежать перегрузки Predicate<Object> overloadExample = allYouCanEat.and(allYouCanEat).or(allYouCanEat);

Совершенствуем мастерство в лямбдах

Чтобы расширить свое понимание, рекомендуется изучить "Lambda FAQ" Анжелики Лангер – она содержит обширную информацию о лямбда-выражениях в Java.

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