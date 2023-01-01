Использование символов < и > в javadoc: обход форматирования#Java Core
Быстрый ответ
Для того чтобы правильно вставить символы
< и
>, используйте HTML-мнемоники
< и
> в Javadoc.
Пример использования:
/**
* Может, это не приложение для знакомств, но время от времени нам все же приходится проводить сравнения:
* {@code a < b} или {@code a > b}?
*
* @param a первое числовое значение для сравнения
* @param b второе числовое значение для сравнения
* @return true, если {@code a} меньше {@code b}
*/
public boolean isLessThan(int a, int b) {
return a < b; // Четкое и понятное сравнение
}
Что скрыто за кодом: зачем нужно экранирование
Символы
< и
> не рекомендуется использовать напрямую в Javadoc, поскольку они могут быть восприняты как HTML-теги. Чтобы избежать путаницы используются HTML-мнемоники
< и
>. Это позволяет безопасно добавлять угловые скобки в комментариях Javadoc.
Специфика Javadoc: {@code} или {@literal}
Используйте
{@literal ...}, чтобы представить обычный текс или символы, не являющиеся частью кода. А для вывода фрагментов кода выбирайте
{@code ...}. Например:
/**
* Сказав "{@literal A<B>C}", мы просто передаем информацию.
* Но воспользовавшись "{@code A<B>C}", мы столкнемся с недопониманием, так как в коде так не принято.
*/
Многострочный код в Javadoc: сочетание
Для демонстрации многострочного кода используйте комбинацию тега
<pre> и
{@code}. Тег
<pre> сохраняет форматирование, а
{@code} позволяет элегантно использовать символы
< и
> внутри кода:
/**
* Рассмотрим диалоги на примере программы:
* <pre>{@code
* if (cats < dogs) {
* // Увы, коты, но собаки управляют миром.
* } else if (cats > dogs) {
* // Коты правят миром! Где такое можно наблюдать?
* }
*}</pre>
*/
Когда следует использовать {@code} или {@literal}
- Применяйте
{@code ...}, если в Javadoc вставляются фрагменты XML или какого-нибудь другого кода.
- Используйте
{@literal ...}, если текст содержит символы
<и
>, или если они должны отображаться прямо в документации.
Возможные проблемы и решения
- Неэкранированные символы
<и
>, могут вызвать ошибки компиляции и нарушить структуру Javadoc.
- Старые версии инструмента Javadoc могут не поддерживать
{@literal ...}и
{@code ...}.
- Всегда стоит обращаться к официальной документации Java для информации о современных возможностях и совместимости.
Визуализация
Представьте символы
< и
>, как участников маскарада, желающих сохранить инкогнито:
- `<` замещает скромного `<`.
- `>` заменяет загадочного `>`.
Эти коды позволяют угловым скобкам быть собой, не вызывая путаницы:
/**
* Сравниваем в маскарадных костюмах:
* – Малыш Йода слабее: Малыш Йода < Йода
* – Дарт Вейдер страшнее: Дарт Вейдер > Штурмовик
*/
Таким образом,
< и
> могут занимать своё место в Javadoc без каких-либо изменений. 🌟
Полезные материалы
Олеся Тарасова
Java-разработчик