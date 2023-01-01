Использование символов < и > в javadoc: обход форматирования

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Быстрый ответ

Для того чтобы правильно вставить символы < и > , используйте HTML-мнемоники < и > в Javadoc.

Пример использования:

Java Скопировать код /** * Может, это не приложение для знакомств, но время от времени нам все же приходится проводить сравнения: * {@code a < b} или {@code a > b}? * * @param a первое числовое значение для сравнения * @param b второе числовое значение для сравнения * @return true, если {@code a} меньше {@code b} */ public boolean isLessThan(int a, int b) { return a < b; // Четкое и понятное сравнение }

Что скрыто за кодом: зачем нужно экранирование

Символы < и > не рекомендуется использовать напрямую в Javadoc, поскольку они могут быть восприняты как HTML-теги. Чтобы избежать путаницы используются HTML-мнемоники < и > . Это позволяет безопасно добавлять угловые скобки в комментариях Javadoc.

Специфика Javadoc: {@code} или {@literal}

Используйте {@literal ...} , чтобы представить обычный текс или символы, не являющиеся частью кода. А для вывода фрагментов кода выбирайте {@code ...} . Например:

Java Скопировать код /** * Сказав "{@literal A<B>C}", мы просто передаем информацию. * Но воспользовавшись "{@code A<B>C}", мы столкнемся с недопониманием, так как в коде так не принято. */

Многострочный код в Javadoc: сочетание

Для демонстрации многострочного кода используйте комбинацию тега <pre> и {@code} . Тег <pre> сохраняет форматирование, а {@code} позволяет элегантно использовать символы < и > внутри кода:

Java Скопировать код /** * Рассмотрим диалоги на примере программы: * <pre>{@code * if (cats < dogs) { * // Увы, коты, но собаки управляют миром. * } else if (cats > dogs) { * // Коты правят миром! Где такое можно наблюдать? * } *}</pre> */

Когда следует использовать {@code} или {@literal}

Применяйте {@code ...} , если в Javadoc вставляются фрагменты XML или какого-нибудь другого кода.

, если в Javadoc вставляются фрагменты XML или какого-нибудь другого кода. Используйте {@literal ...} , если текст содержит символы < и > , или если они должны отображаться прямо в документации.

Возможные проблемы и решения

Неэкранированные символы < и > , могут вызвать ошибки компиляции и нарушить структуру Javadoc.

и , могут вызвать ошибки компиляции и нарушить структуру Javadoc. Старые версии инструмента Javadoc могут не поддерживать {@literal ...} и {@code ...} .

и . Всегда стоит обращаться к официальной документации Java для информации о современных возможностях и совместимости.

Визуализация

Представьте символы < и > , как участников маскарада, желающих сохранить инкогнито:

Markdown Скопировать код - `<` замещает скромного `<`. - `>` заменяет загадочного `>`.

Эти коды позволяют угловым скобкам быть собой, не вызывая путаницы:

Java Скопировать код /** * Сравниваем в маскарадных костюмах: * – Малыш Йода слабее: Малыш Йода < Йода * – Дарт Вейдер страшнее: Дарт Вейдер > Штурмовик */

Таким образом, < и > могут занимать своё место в Javadoc без каких-либо изменений. 🌟

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