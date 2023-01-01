Сравнение потокобезопасных типов Set в Java: плюсы и минусы#Java Core #Коллекции Java #Потоки Java
Быстрый ответ
Наиболее эффективным выбором потокобезопасного
Set в Java будет:
ConcurrentHashMap.newKeySet()это идеально подходит для сценариев с высокой степенью параллелизма и не требует ручной синхронизации.
Collections.synchronizedSet(Set<T> s)используется для множеств с внешней синхронизацией, при этом особое внимание уделяется контролю итераций.
CopyOnWriteArraySetоптимален в ситуациях, где чтения происходят часто, а обновления не так значительны.
Примеры использования:
ConcurrentHashMap.newKeySet():
Set<String> concurrentSet = ConcurrentHashMap.newKeySet(); // Эффективный механизм для параллельности!
Collections.synchronizedSet(Set<T> s) с контролем итераций:
Set<String> syncSet = Collections.synchronizedSet(new HashSet<>());
synchronized(syncSet) { // Итерирование происходит в блоке синхронизации
}
CopyOnWriteArraySet:
Set<String> cowSet = new CopyOnWriteArraySet<>(); // Идеально подходит для чтения и редких обновлений
Подробности о потокобезопасных множествах, их особенности и эффективное использование
Выбор потокобезопасной реализации
Set требует знаний о производительности, уровне конкуренции между потоками и используемом объеме памяти. Давайте рассмотрим типы множеств и определенные случаи, когда они могут быть полезны.
Управление нагрузкой с помощью конкурентных множеств
ConcurrentSkipListSet обеспечивает упорядоченный доступ и идеально подходит для сценариев, где активно происходит чтение, запись и итерация. Внутренняя структура "прыгучего списка" предоставляет логарифмическую эффективность для основных операций, соблюдая при этом порядок элементов.
Безопасное выполнение с атомарными объектами
Комбинация AtomicReference и
Set позволяет максимально точно контролировать уровень конкурентности, а также осуществлять атомарные обновления. В связке с ImmutableSet от Guava, можно обеспечить неизменяемость коллекций.
Итерация безопасна благодаря стратегии копирования при записи
CopyOnWriteArraySet гарантирует надежность итераций, так как итератор отражает состояние множества на момент его создания. Он наиболее эффективен там, где чтение происходит часто, а обновления не так значительны.
Визуализация
Проведем аналогию между потокобезопасными множествами и визитом различных делегаций (потоков) к королю (множеству) в Королевском дворце (безопасной среде).
👑: Король (Множество) 🏰: Дворец (Безопасная среда)
ConcurrentHashSet: Можно сравнить с большим залом, в котором множество делегаций могут одновременно обмениваться информацией, изолированно друг от друга.
🏰 – 🚪💭💭💭🚪 – 🎉🍷👥👥👥🎉
CopyOnWriteArraySet: Это сравнимо с галереей портретов: делегации посещают её по очереди, а каждая новоприбывшая добавляется на новый портрет.
🏰 – 🚪🖼️🚶🖼️🚶🖼️🚶 – [👥↔️🎨]
Collections.synchronizedSet: Аналогично тронному залу с одним троном, где делегации подходят к королю по очереди, ожидая своего череда.
🏰 – 🚪👥🛡️👑🛡️👥 – 🚪
ConcurrentSkipListSet: Можно представить как садовый лабиринт, где делегации движутся по разным путям, не сталкиваясь друг с другом.
🏰 – 🍃👥🍃👑🍃👥🍃 – 🏰
Все эти метафоры служат лишь для иллюстрации. Каждый тип множества подходит под определенные условия, но все они обеспечивают безопасный доступ к "королю" (множеству).
План действий при работе с конкуренцией
Выбор стратегии управления конкуренцией варьируется в зависимости от ситуации. Сценарии с высокой степенью конкуренции не всегда требуют строгой согласованности. Давайте рассмотрим некоторые подходы к управлению изменениями в множествах и атомарными операциями.
Работаем с конкурентными изменениями
Использование Collections.newSetFromMap с
ConcurrentHashMap позволяет воспользоваться его механизмами параллелизма. Это очень хороший вариант для больших наборов данных, поскольку он имеет низкую накладку на синхронизацию.
Побеждаем с помощью атомарных операций над множествами
Использование
compareAndSet в циклах с
AtomicReference обеспечивает согласованность при одновременном обновлении данных. Это крайне важно для систем, работающих на основе событий, или при сложных переходах состояний.
Оптимальное предварительное задание размеров коллекций
Расчет оптимального размера
ConcurrentHashMap, используемого в качестве множества, позволяет снизить издержки, связанные с увеличением размера коллекции. Это особенно актуально для сред, где размер множества динамичен, но предсказуемо большой.
Полезные материалы
- Обёрточные Реализации — обзор потокобезопасности в Java Collections.
- java.util.concurrent (Java Platform SE 8) — сведения о конкурентных коллекциях и потокобезопасности в Java.
- Collections (Java Platform SE 8) — использование
Collections.synchronizedSetв Java.
- CopyOnWriteArraySet (Java Platform SE 8) — подробное описание потокобезопасной реализации множества.
- ConcurrentSkipListSet (Java Platform SE 8) — особенности
ConcurrentSkipListSetдля упорядоченной и потокобезопасной работы с множеством.
- ImmutableSet (Guava: Google Core Libraries for Java 23.0 API) — библиотека Guava от Google дополнительно предлагает неизменяемые потокобезопасные множества.
Олеся Тарасова
Java-разработчик