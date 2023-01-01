Различия Collection.stream().forEach() и Collection.forEach() в Java#Java Core #Коллекции Java #Java Streams
Быстрый ответ
Основное различие между
Collection.forEach() и
Collection.stream().forEach() заключается в типе обработки: первый вариант применяется для простых итераций, а второй подходит для более сложных операций со стримами, позволяя параллельную обработку через
parallelStream().forEach().
Шаблоны использования:
// Прямое обращение к коллекции для итерации — просто и по-порядку
myList.forEach(element -> System.out.println("Привет, я " + element));
// Использование стрима — дополнительные возможности и параллельная обработка
myList.stream().forEach(element -> System.out.println("Привет, я " + element + ", люблю жить в стримах!")); // Параллельный стрим
myList.parallelStream().forEach(element -> System.out.println("Привет, я " + element + ", в параллельном мире обрабатываюсь ускоренно!"));
Используйте
Collection.forEach() для быстрого и непосредственного взаимодействия с коллекцией. Выбирайте
Collection.stream().forEach(), когда вам требуется более изощрённый подход, например, для фильтрации, модификации элементов или параллельного выполнения задач.
Как выбрать подходящий forEach в практике
Выбирайте
Collection.forEach() для небольших и несложных заданий, таких как вывод элементов на экран или их одиночное изменение. Этот метод эффективен, не требует лишних ресурсов и уважает порядок элементов.
При работе с асинхронными или синхронизированными коллекциями выбор
Iterable.forEach() будет обоснован, так как он может блокировать коллекцию, чтобы предотвратить конфликты при модификациях.
Stream.forEach() идеально подходит для выполнения масштабных и сложных операций, когда порядок следования элементов не является важным. Этот метод также побеждает при работе с параллельными стримами, благодаря эффективной возможности распределения процессов обработки данных.
Но имейте в виду: если вы пытаетесь изменить элементы во время итерации с помощью
Stream.forEach(), это может вызвать
ConcurrentModificationException. В таком случае лямбда-выражения должны быть независимы и не вызывать побочных эффектов.
Отличительные черты и лучшие практики
Безопасность потоков исполнения
Iterable.forEach() гарантирует безопасность потока, блокируя коллекцию во время итерации. При
stream().forEach() ответственность за синхронизацию ложится на вас.
Работа с асинхронными коллекциями
В случае использования
Iterable.forEach() с асинхронными коллекциями можно достичь высокой производительности благодаря отсутствию немедленного отражения изменений. Вместе с тем,
stream().forEach() предлагает более надёжную изоляцию и меньше побочных эффектов при итерации.
Перемены в производительности
При выполнении простых действий разница в производительности между
forEach() и
stream().forEach() будет незначительна. Однако при активном использовании стримов могут возникнуть дополнительные затраты на создание объектов стрима.
О боже мой! Порядок выполнения
Iterable.forEach() сохраняет порядок элементов коллекции, в то время как
stream().forEach() может выполнять итерацию в любом порядке, особенно при работе с параллельными стримами.
Чудесная цепь операций
stream().forEach() наиболее привлекателен, когда требуется цепочка операций, таких как фильтрация, трансформация и другие промежуточные действия перед окончательной обработкой элемента.
Пример цепочки операций:
myList.stream()
.filter(e -> e.isActive())
.map(e -> new DetailedElement(e))
.forEach(e -> System.out.println("Элемент " + e + " готов к работе!"));
Визуализация 🌊🚿 -> 🌱🌱🌱🌱🌱
Collection.stream().forEach():
🚿 -> 🌱🌱🌱🌱🌱 // СТРИМИРОВАНИЕ позволяет ВЛИЯТЬ на поток данных, прежде чем он дойдет до "растений"
Collection.forEach():
🌊 -> 🌱🌱🌱🌱🌱 // ПРЯМОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, простое и непосредственное орошение без изменений
И тот и другой методы эффективны, но "шланг" стримов предоставляет больше возможностей для контроля и гибкости!
Полезные материалы
- Iterable (Java Platform SE 8) — Официальная документация по
Iterable.forEach().
- Stream (Java Platform SE 8) — Документация по
Stream.forEach().
- ... когда использовать LinkedList вместо ArrayList в Java? — Обсуждение в сообществе о методах итерации в Java.
- ... как преобразовать Iterable в Stream в Java 8 JDK — Анализ различий между
Stream.forEachи
forEach.
- Улучшения Stream API и Collector API в Java 8 – DZone — Нововведения стримов Java 8.
- Разница между Stream и Collections в Java – Javarevisited — Взвешивание плюсов и минусов использования стримов в сравнении с коллекциями.
Заключение
Не забывайте: мастерство приходит с практикой. Используйте метод forEach с учетом всех особенностей. Успехов вам в кодировании и пусть все алгоритмы вам удаваются! Счастливого кодинга!👩💻
Олеся Тарасова
Java-разработчик