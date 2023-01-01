Сохранение ArrayList в Entity через Android Room Database#Java Core #Android #Коллекции Java
Быстрый ответ
Чтобы использовать ArrayList в базе данных Room, необходимо определить TypeConverter, который будет преобразовывать список в JSON-строку с использованием Gson и выполнять обратный процесс десериализации. Применить конвертеры можно с помощью аннотации
@TypeConverters в классе базы данных Room.
public class Converters {
@TypeConverter
public static String arrayListToString(ArrayList<String> list) {
return new Gson().toJson(list);
}
@TypeConverter
public static ArrayList<String> stringToArrayList(String json) {
return new Gson().fromJson(json, new TypeToken<ArrayList<String>>() {}.getType());
}
}
@TypeConverters({Converters.class})
public abstract class AppDatabase extends RoomDatabase {
}
Это позволит корректно сохранять поля с типом ArrayList в сущностях Room.
Подробные разъяснения и лучшие практики
Сохранение сложных структур данных, как
ArrayList, в базе данных Room требует особого подхода для обеспечения эффективности и надежности. Рассмотрим некоторые полезные методы и возможные сложности:
Конвертеры для сложных типов элементов списка
Если в
ArrayList используются пользовательские объекты, например,
ArrayList<MyListItems>, то потребуется описать пользовательский конвертер. Вот пример его реализации:
public class Converters {
private static final Gson gson = new Gson();
@TypeConverter
public static String fromSpecialArrayList(ArrayList<MyListItems> list) {
return gson.toJson(list);
}
@TypeConverter
public static ArrayList<MyListItems> toSpecialArrayList(String json) {
return gson.fromJson(json, new TypeToken<ArrayList<MyListItems>>() {}.getType());
}
}
Применение отношений и внешних ключей
В качестве альтернативы TypeConverters можно смоделировать отношения между сущностями с использованием @Entity и @ForeignKey:
@Entity
public class MainActivityData {
@PrimaryKey
public int id;
// ...
}
@Entity(foreignKeys = @ForeignKey(entity = MainActivityData.class,
parentColumns = "id",
childColumns = "mainActivityId",
onDelete = ForeignKey.CASCADE))
public class MyListItems {
@PrimaryKey
public int id;
public int mainActivityId; // ссылка на MainActivityData
// ...
}
В этом случае не забудьте использовать ViewModel для управления взаимодействием между сущностями и соответствующими им ArrayList.
Сериализация в Kotlin
Вы, как разработчики на Kotlin, возможно, предпочтете использовать kotlinx.serialization вместо Gson, так как она предлагает более комфортный способ работы:
@Serializer(forClass = ArrayList::class)
object MyListItemsListSerializer: KSerializer<ArrayList<MyListItems>>
Возможные проблемы и компромиссы
- Если элементы списка можно сохранить в одной JSON-строке, предпочтительнее избегать создания отдельных таблиц и использовать TypeConverter.
- Учтите производительность при сериализации и десериализации больших списков.
- Подумайте о нормализации данных, если в вашем ArrayList есть повторяющиеся элементы, что позволяет экономить пространство и оптимизировать запросы.
Визуализация
Процесс использования TypeConverters с Gson можно представить на следующей схеме:
ArrayList -> [Сериализация Gson] -> JSON-строка -> Хранение в Room
…и процесс восстановления:
Хранение в Room -> [Десериализация Gson] -> JSON-строка -> ArrayList
Полезные материалы
- Статья о работе с TypeConverters в Room на сайте Android Developers — официальное руководство.
- Руководство по использованию Type Converters для хранения сложных типов на CodePath Android Cliffnotes.
- Codelab о реализации работы с Room в Kotlin на сайте Android Developers.
- Обсуждение использования Type Converters в Room на Stack Overflow.
- Статья об отношениях в базах данных с Room на Medium — о реализации отношений в Room.
- Статья о Room и Coroutines на Medium — о преимуществах их использования вместе.
- Codelab по созданию базы данных Room с просмотром на Java на сайте Android Developers.
Олеся Тарасова
Java-разработчик