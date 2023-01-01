Определение размера ArrayList в Java: метод size()

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Быстрый и практичный ответ

Для определения количества элементов в ArrayList , необходимо использовать метод .size() :

Java Скопировать код ArrayList<String> list = new ArrayList<>(Arrays.asList("Яблоко", "Банан")); System.out.println("Размер: " + list.size()); // Вывод: 2, так как в списке два элемента.

Метод .size() возвращает количество элементов в ArrayList , аналогично свойству длина стандартных массивов.

Работа с динамическим размером ArrayList

ArrayList способен динамически менять свой размер, что не свойственно обычным массивам.

Добавление элементов в список

При добавлении нового элемента с помощью list.add(element) размер ArrayList увеличивается:

Java Скопировать код list.add("Вишня"); System.out.println("Текущий размер: " + list.size()); // Вывод: "Текущий размер: 3". Вишня добавлена.

Удаление элементов из списка

При удалении элемента с помощью list.remove(element) или list.remove(index) размер списка уменьшается:

Java Скопировать код list.remove("Банан"); System.out.println("Размер после удаления элемента 'Банан': " + list.size()); // Вывод: 2. Удалён элемент "Банан".

Визуализация

Попробуем визуализировать далину ArrayList как подсчёт пассажиров в составе поезда:

Markdown Скопировать код ArrayList<Passenger> train = new ArrayList<>();

Здесь каждый вагон (🚃) соответствует одному элементу:

Markdown Скопировать код Поезд: 🚃🚃🚃🚃🚃

Определение длины списка аналогично вызову метода size() :

Java Скопировать код int passengers = train.size();

Markdown Скопировать код Длина поезда: 5 вагонов 🚃🚃🚃🚃🚃 Количество пассажиров: 5

Таким образом, количество вагонов (элементов в ArrayList) совпадает с количеством пассажиров (размером ArrayList).

Избежание распространенных ошибок

Путаница между size и length

Характерная ошибка Java-разработчиков — использование .length вместо .size() при работе с ArrayList :

Java Скопировать код // Неправильно! int size = myList.length; // Приведёт к ошибке компиляции. // Правильно! int size = myList.size(); // Верно!

Берегитесь параллельных изменений

ConcurrentModificationException может возникнуть при попытке изменить ArrayList во время его итерации:

Java Скопировать код for (String fruit : list) { if (fruit.equals("Вишня")) { list.remove(fruit); // Не верно, возможно возникновение ConcurrentModificationException. } }

Для безопасного изменения списка используйте стандартный for-цикл или метод .remove() у объекта Iterator :

Java Скопировать код for (int i = 0; i < list.size(); i++) { if (list.get(i).equals("Вишня")) { list.remove(i); i--; // Скорректируйте индекс после удаления. } }

Полезные материалы

Завершение

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