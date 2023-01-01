Оптимальный обмен данными между activities в Android

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Быстрый ответ

Для передачи данных между активностями в большинстве случаев применяются интенты с вложенными параметрами (extras):

Java Скопировать код intent.putExtra("ключ", "значение");

Для получения этих данных используется следующий код:

Java Скопировать код String значение = getIntent().getStringExtra("ключ");

Если вам необходимо передать комплексные объекты, прекрасно подойдет механизм Parcelable, он обходит по производительности механизм Serializable:

Java Скопировать код intent.putExtra("ключ_объекта", new MyObject());

Этот объект можно получить обратно таким образом:

Java Скопировать код MyObject объект = getIntent().getParcelableExtra("ключ_объекта");

Выбирайте подходящие методы ( getStringExtra , getParcelableExtra и т.д.) исходя из типа передаваемых данных.

Для серьезных задач: большие объемы данных

Для работы с большими массивами данных у вас в наличии есть SQLite и файлы. SQLite — это своего рода платформа для упорядоченных данных, а файлы подходят для свободного хранения. Для объектно-ориентированного подхода рекомендуется использовать ORM, например, Room.

Использование статических полей для хранения данных может привести к утечкам памяти. В качестве альтернативы рекомендуется использовать статический Singleton pattern, который позволяет избежать этой проблемы.

LiveData может служить индикатором изменений данных благодаря встроенному механизму отслеживания жизненного цикла.

Обмен сложными данными: некоторые стратегии

Паттерн singleton

Singleton — это особый 'избранный' среди паттернов. Вот пример реализации такого класса:

Java Скопировать код public class DataRepository { private static DataRepository sInstance; private ComplexObjectType mData; private DataRepository() {} public static DataRepository getInstance() { if (sInstance == null) { sInstance = new DataRepository(); } return sInstance; } public ComplexObjectType getData() { return mData; } public void setData(ComplexObjectType data) { this.mData = data; } }

Чтобы получить доступ к данным через singleton, используйте следующий код:

Java Скопировать код DataRepository.getInstance().setData(new ComplexObjectType());

Управление состоянием при помощи контекста приложения

Грамотное управление контекстом — это настоящее искусство. Вы можете создать свой класс, расширяющий android.app.Application , но будьте внимательны и избегайте возможных утечек памяти.

Борьба с утечками памяти

WeakReferences позволяют избежать утечек памяти, давая возможность сборщику мусора очищать объекты, на которые уже нет статических ссылок.

Java Скопировать код private WeakReference<Context> mContextRef;

Способы постоянного обмена данными

Данные могут сохраняться на протяжении всего цикла жизни приложения, например, с помощью SharedPreferences. Для работы со сложными структурами данных рекомендуется использовать SQLite или Room.

Java Скопировать код SharedPreferences sharedPref = getSharedPreferences("app_data", Context.MODE_PRIVATE); SharedPreferences.Editor editor = sharedPref.edit(); editor.putString("ключ", "значение"); editor.apply();

Чтобы получить данные, используйте следующий код:

Java Скопировать код String значение = sharedPref.getString("ключ", "значение_по_умолчанию");

Визуализация

Представьте активности как комнаты в доме, а данные — как ключи. Иллюстрация процесса передачи ключа:

Markdown Скопировать код 🚪🔑🚶‍♂️➡️🚪 (Передаем ключ из одной активности в другую)

Различные типы данных:

Intent : Простой и крайне эффективный 🔑📬

: Простой и крайне эффективный Singleton : Централизованный ключ 🔑🌐

: Централизованный ключ SharedPreferences : Надежное хранилище 🔑🧱

: Надежное хранилище ContentProvider : Контролируемый доступ 🔑🏦

: Контролируемый доступ Класс Application: Всеобъемлющий 🔑🧳

Ключевые идеи для запоминания

Компоненты, осведомленные о жизненном цикле

Компоненты, осведомленные о жизненном цикле активности, уменьшают связанные с ним риски. Примерами могут служить такие компоненты, как ViewModels и LiveData.

Оптимизация производительности

Для улучшения производительности старайтесь избегать лишних геттеров/сеттеров и имейте в виду, что Android передает данные по ссылке, а не по значению.

Стратегия прежде всего

Выбирайте способ обмена данными в зависимости от их размера и сложности. Для каждой задачи существует оптимальное решение.

Оставайтесь в курсе обновленных практик

Регулярно обновляйтесь и следите за обновлениями в документации Android, чтобы быть в курсе последних рекомендаций по лучшим практикам и оптимизации производительности.

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