Проверка на null и пустоту массива в Java: if и length

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Быстрый ответ

Java Скопировать код if (array != null && array.length > 0) { // Массив не пуст и существует }

В данной проверке убеждаемся, что массив не равен null и содержит элементы — готов к работе.

Погружение в детали: Разбираемся с массивами

Рассмотрим, что представляют собой массивы в Java и каковы могут быть их состояния.

Инициализированный, пустой или null: Познай свой массив

Массив в Java может быть инициализированным значениями, пустым или равным null . Важно отметить, что null отличается от пустого значения: такой массив не просто пуст, он как будто и не существует!

Null против пустого: Две стороны медали

Ситуация, когда array == null , обозначает отсутствие массива, будто такого массива и не было. В то время как пустой массив существует, но не заполнен — он подобен пустому дому.

if (array == null) { System.out.println("Призрачный массив на горизонте!"); // Массив не инициализирован } else if (array.length == 0) { System.out.println("Пустотельство и тишина... только крикеты."); // Конструктор отработал, но элементов в массиве нет }

Интересный случай null элементов

Массив может быть не только пустым, но и заполненным null -ами. Такой массив напоминает дом, заполненный воздухом — формально он не пуст, но ведь и не содержит в себе ничего заметного?

Java Скопировать код boolean isEmptyContainOnlyNulls = true; if (array != null) { for (Object item : array) { if (item != null) { isEmptyContainOnlyNulls = false; break; } } }

Такой массив создаёт у нас впечатление пустоты, хотя полностью пустым он не является.

Вместе держаться! Встречаем Apache Commons Lang

Библиотека Apache Commons Lang предлагает класс ArrayUtils , который станет вашим опорным помощником в работе с массивами:

Java Скопировать код if (ArrayUtils.isEmpty(array)) { System.out.println("Пустота, можно начать заполнять своим кодом!"); // Проверка на null и пустоту массива }

Визуализация

Представьте массив как почтовый ящик, в котором хранятся письма (элементы массива):

Markdown Скопировать код Почтовый ящик (📬): [✉️,✉️,✉️,✉️]

Проверить есть ли почта:

Markdown Скопировать код if (array == null || array.length == 0) 📬: "Сегодня почты нет, можно расслабиться!" else 📬: "Почта пришла!"

Простой способ узнать, заполнен ли ящик, или можно отдохнуть.

Используем Java 8+: Применяем Stream API

В версиях Java 8 и выше стали доступны потоки, которые позволяют эффективно работать с массивами:

Java Скопировать код boolean isNotEmptyNotGhost = array != null && Arrays.stream(array).noneMatch(Objects::isNull);

Этот код сочетает возможности Arrays.stream() и Objects::isNull , позволяя убедиться, что массив не является "призраком" и содержит элементы.

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