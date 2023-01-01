Привязка параметров формы к списку через @RequestParam

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Быстрый ответ

Для привязки нескольких значений к списку воспользуйтесь аннотацией @RequestParam следующим образом:

Java Скопировать код @GetMapping("/items") public String getItems(@RequestParam List<String> ids) { // Обработка полученных идентификаторов return "Обработанные идентификаторы: " + ids; }

Вы можете передать значения параметров в запросе так: /items?ids=id1&ids=id2 . Они будут автоматически конвертированы в экземпляр List<String> .

Значения по умолчанию и использование массивов вместо списков

Если необходимо задать значения по умолчанию для случаев отсутствующих параметров, или предпочтительней использовать массивы вместо списков, использование аннотации @RequestParam может выглядеть следующим образом:

Java Скопировать код @GetMapping("/demo") public String demoItems( @RequestParam(defaultValue = "default") String title, @RequestParam(value = "tags[]", required = false) String[] tags) { // Реализация бизнес-логики return "Название: " + title + ". Теги: " + Arrays.toString(tags); }

Если параметр tags[] не передан, массив tags будет пустым. С помощью атрибута defaultValue можно задать значение по умолчанию.

Взаимодействие с параметрами и работа с коллекциями

Использование оберточного класса

В определенных ситуациях удобно обернуть список в отдельный класс, особенно при работе со сложной бизнес-логикой:

Java Скопировать код class Demo { private List<String> tags; // геттеры и сеттеры } @GetMapping("/demo") public String demoResult(@ModelAttribute Demo demo) { // Доступ к списку тегов через метод getTags() return "Фильтрация по тегам: " + demo.getTags(); }

Такой подход позволяет без дополнительных аннотаций связывать параметры запроса с полями класса, если их имена совпадают.

Одноименные параметры и переменные

Убедитесь, что имена параметров запроса соответствуют именам переменных в вашем методе:

Java Скопировать код @GetMapping("/articles") public String getArticles(@RequestParam List<String> tags) { // Обработка тегов return "Статьи, отмеченные тегами: " + tags; }

Запрос вида ?tags=java&tags=spring упростит обработку тегов.

Использование HTTP-параметров в запросах

Для GET-запросов используйте параметры пути или query string параметры:

Java Скопировать код @GetMapping("/books") public String getBooks(@RequestParam List<String> authors) { return "Книги следующих авторов: " + authors; }

На сервер можно отправить запрос следующим образом: /books?authors=Rowling,King . В POST-запросах список параметров помещается в тело запроса.

Визуализация

Процесс связывания списка в Java с помощью аннотации @RequestParam можно представить как процедуру парковки автомобилей:

Java Скопировать код @GetMapping("/park") public String parkCars(@RequestParam List<String> carPlates) { // Контролируем процесс парковки } 🚗 carPlates: ["CAR123", "CAR456", "CAR789"]

Где каждый номер автомобиля обозначает свое место на парковке:

Парковка: | 🅿️ CAR123 | 🅿️ CAR456 | 🅿️ CAR789 |

Аналогичным образом каждый элемент списка находит свое соответствие через параметр запроса.

Решение распространенных проблем

Проблемы связывания отсутствующих параметров

Проверяйте использование методов запросов и имена параметров. Для передачи данных форм используйте @PostMapping , для параметров query string – @GetMapping .

Особенности работы со специальными символами

Для передачи в URL символов, которые могут вызвать проблемы, используйте URL-кодирование.

Обработка вложенных объектов

Для работы с вложенными объектами применяется точечная нотация:

Java Скопировать код class Author { private Book book; // геттеры и сеттеры } class Book { private List<String> titles; // геттеры и сеттеры } @GetMapping("/author") public String getAuthorBooks(@ModelAttribute Author author) { // Обработка списка книг автора return "Список книг: " + author.getBook().getTitles(); }

Для привязки вложенных списков используйте: ?book.titles=book1&book.titles=book2 .

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