Решение ошибки "invalid target release: 11" в IntelliJ IDEA

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Быстрый ответ

Для устранения ошибки "некорректный целевой релиз: 11", вам потребуется настроить JDK 11 в IntelliJ IDEA следующим образом:

Проверьте версию JDK 11, воспользовавшись командой java -version . Откройте окно Структура проекта нажатием комбинации Ctrl+Alt+Shift+S . Установите JDK 11 в качестве Project SDK. Установите Уровень языка проекта равным 11.

Версию Java для Maven можно указать в pom.xml так:

xml Скопировать код <properties> <maven.compiler.source>11</maven.compiler.source> <maven.compiler.target>11</maven.compiler.target> </properties>

В Gradle версию Java определите в build.gradle следующим образом:

groovy Скопировать код sourceCompatibility = '11' // Говорим Gradle, что мы работаем с Java 11 targetCompatibility = '11' // Запрашиваем совместимость кода с Java 11

После внесения всех изменений, пересоберите проект.

Проверка настроек и совместимости окружения разработки

Малейшие нюансы в конфигурации могут вызывать проблемы. Полезно удостовериться в следующем:

Версия IDE : Убедитесь, что ваша версия IntelliJ IDEA совместима с JDK 11 (не старее, чем 2018.x).

: Убедитесь, что ваша версия совместима с JDK 11 (не старее, чем 2018.x). Параметры окружения : Убедитесь, что переменные окружения JAVA_HOME и Path корректно указывают на JDK 11.

: Убедитесь, что переменные окружения и корректно указывают на JDK 11. Настройки компилятора JDK: Важно, чтобы в настройках Java Compiler по умолчанию стояла JDK 11.

Как справиться с сложными ошибками

Сложные ошибки можно быть так же мешающими, как и пятно на белой рубашке. Вот пара советов:

Уровень языка проекта : Уровень языка должен соответствовать вашей версии JDK – в данном случае, 11.

: Уровень языка должен соответствовать вашей версии JDK – в данном случае, 11. Контрольные версии байт-кода : Сверьте версии байт-кода проекта и модулей с версией вашей JDK.

: Сверьте версии байт-кода проекта и модулей с версией вашей JDK. Путь к проектному JDK : Если IntelliJ IDEA "потерялась", вы можете указать путь к JDK 11 вручную через окно Структура проекта .

: Если IntelliJ IDEA "потерялась", вы можете указать путь к JDK 11 вручную через окно . Постоянные ошибки: Происходят ли ошибки с папкой .idea/? Возможно, стоит удалить её и переоткрыть проект, чтобы исправить возможные искажения в конфигурационных файлах.

Управление JDK с помощью инструментов сборки

Инструменты сборки, такие как Maven и Gradle, могут облегчить работу с JDK:

Maven : Явно укажите версию Java 11 в pom.xml .

: Явно укажите версию в . Gradle: В build.gradle , для подтверждения использования Java 11, используйте JavaVersion.VERSION_11.

Диагностика сложных проблем

Если ваши настройки корректны, но проблемы всё ещё остаются, следуйте этому чек-листу:

Проверьте пути IntelliJ IDEA : Если вы видите сообщение "не является действительным домашним каталогом", вернитесь к настройкам Структура проекта и добавьте JDK 11 заново.

: Если вы видите сообщение "не является действительным домашним каталогом", вернитесь к настройкам и добавьте JDK 11 заново. Проверка зависимостей проекта : Возможно, некоторые из них связаны с другой версией JDK?

: Возможно, некоторые из них связаны с другой версией JDK? Старая версия IDE: Обновление IntelliJ IDEA до версии, совместимой с JDK 11, может решить вашу проблему.

Байт-код и вы

Байт-код — это своего рода мост между вашим кодом и JVM:

Файлы проекта : Искажения в директории .idea/ или в файле проекта (.iml) могут возникать, в таких случаях их следует удалять, позволяя IntelliJ воссоздать их заново.

: Искажения в директории или в файле проекта (.iml) могут возникать, в таких случаях их следует удалять, позволяя IntelliJ воссоздать их заново. Путь к JDK : Проверьте корректность указания пути к JDK 11 в настройках IntelliJ IDEA.

: Проверьте корректность указания пути к JDK 11 в настройках IntelliJ IDEA. Уровень языка: Обеспечьте корректное соответствие уровня языка версии вашей JDK, то есть установите его в 11.

Визуализация

Представим версии Java как этажи в библиотеке, а IntelliJ IDEA – как быстрого библиотекаря:

Markdown Скопировать код Этажи библиотеки (📚): [5, 6, 7 ... 10, 🎯11, 12, ...] Уровни доступа библиотекаря (👨‍🏫): [5, 6, 7 ... 10, ❓, 12, ...]

Ошибка некорректного целевого релиза — так же, как попросить библиотекаря достать книгу с 11-го этажа, где он не может взять книгу.

Ваши настройки: Целевой релиз = 11

🔧 Решение:

Markdown Скопировать код 1. Установите "лестницу" (JDK 11), затем 2. "Обучите" библиотекаря (IntelliJ): – Добавьте этаж к его "лестнице" (выберите SDK = JDK 11) – Покажите ему новый этаж (установите Уровень языка = 11)

Теперь библиотекарь полностью готов работать с 11-м этажом!

Командная строка на помощь

Командная строка может оказаться полезной, когда с IDE возникают проблемы:

Используйте команды javac с опциями -source и -target , чтобы контролировать компиляцию кода.

с опциями и , чтобы контролировать компиляцию кода. Maven в командной строке : mvn clean install проверит, что сборка использует версию Java, указанную в pom.xml .

: проверит, что сборка использует версию Java, указанную в . Gradle в командной строке: ./gradlew build применит настройки из build.gradle .

Полезные материалы