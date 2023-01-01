logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Java
arrow
Решение: 'javac' не узнаётся как команда в Windows
Создайте сайт за два дня без программирования
Обучитесь вайбкодингу за2499 ₽
Перейти

Решение: 'javac' не узнаётся как команда в Windows

#Java Core  #Ошибки Java  #Установка софта  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Для исправления данной ошибки, вам потребуется установить JDK (Java Development Kit) и включить javac в переменную окружения PATH вашей операционной системы:

  • Скачайте и установите JDK. Сделать это можно на официальном сайте Oracle, либо воспользовавшись альтернативами, такими как OpenJDK.

  • Добавьте путь к JDK в PATH:

    Если вы на Windows:

    Bash
    Скопировать код
    setx PATH "%PATH%;C:\Program Files\Java\<имя_папки_jdk>\bin"

    Если вы на Linux/Mac:

    Bash
    Скопировать код
    export PATH=$PATH:/путь/к/jdk/bin

  • Перезапустите терминал и выполните команду javac -version, чтобы проверить установку.

Пошаговый план для смены профессии

Проверка JDK и настройка переменных среды

Чтобы убедиться, что Java готова к использованию:

  • Запустите java -version и javac -version для проверки установленного JDK.
  • Найдите файл javac.exe в каталоге bin вашего JDK.
  • Укажите путь к JDK в переменной JAVA_HOME (например, C:\Program Files\Java\jdk-14).
  • Дополните переменную PATH значением ;%JAVA_HOME%\bin; в конце строки.

Порядок переменной

Чтобы избежать беспорядка в PATH:

  • Избегайте наличия нескольких записей Java в PATH, оставьте только самую актуальную.
  • Должно быть только одно объявление JAVA_HOME, которое указывает на правильную директорию JDK.
  • Открыть новое окно терминала после внесения изменений в переменные, чтобы удостовериться их применении.
  • Во время редактирования PATH, уделите внимание корректности путей и синтаксиса.

Гарантирование постоянства изменений в PATH

Чтобы изменения в PATH были постоянными:

  • Вводите их через команду setx или через системные настройки.
  • Не забудьте о точке с запятой в конце пути при изменении PATH.
  • Если javac не работает, попробуйте переустановить JDK.

Визуализация

Markdown
Скопировать код
До: 🍞🔌🖥️ = "Почему, черт возьми, этот тост не пропекается?" (javac не узнаётся)
После: 🍞🔌🔌💡🖥️ = "Тост готов, можно намазывать масло!" (Java настроена и готова к компиляции)

Шаги к золотистому тосту:

  1. Проверьте установку Java: java -version == "Есть ли у меня тостер?"
  2. Найдите дом Java: C:\Program Files\Java\jdk... == "Где находится мой тостер?"
  3. Установите JAVA_HOME == "Тостер включен!"
  4. Добавьте в Path: %JAVA_HOME%\bin == "Включить функцию поджаривания"

Продвинутое решение проблем и их устранение

Если возникают особые проблемы:

  • Удалите старые версии JDK и JRE, если они присутствуют.
  • Переустановите Java, если ни одно из решений не помогает.
  • Используйте менеджеры версий Java, например, SDKMAN!, для удобства переключения между версиями.
  • Для команд в терминале могут подходить альтернативные оболочки, такие как PowerShell или Git Bash, с их собственным синтаксисом.
  • Воспользуйтесь редакторами переменных окружения для упрощения процесса работы с ними.

Действия при серьёзных трудностях

Если проблемы сохраняются:

  • Используйте команду where javac, чтобы выявить места проблемы.
  • Проверьте все программы на неожиданные изменения в PATH.
  • Не стесняйтесь обратиться за помощью к сообществу Java.
  • Узнайте о системных политиках вашей компании, это может сэкономить вам массу времени и нервов.

Автоматизация и интеграция в рабочие процессы

Для повышения эффективности:

  • Автоматизируйте процесс настройки переменных окружения с помощью скриптов.
  • Интегрируйте настройку Java в процессы CI/CD.
  • Изучите использование Windows Registry для автоматизации через скрипты, но всегда делайте резервную копию.

Полезные материалы

  1. javac — Официальное руководство по использованию javac от Oracle.
  2. Установка JDK и JRE на платформах Microsoft Windows — Пошаговая инструкция по установке Java.
  3. Настройка среды Java — Руководство по настройке среды разработки Java.
  4. Добавление в PATH на Windows 10 и Windows 11 | Architect Ryan — Инструкция по добавлению путей в переменную PATH.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Что нужно сделать, если команда 'javac' не распознаётся в Windows?
1 / 5

Олеся Тарасова

Java-разработчик

Свежие материалы
Компиляция и отладка программ на C
30 августа 2024
Генерация кода: превращение исходного кода в машинный
30 августа 2024
Компиляторы: что это и зачем они нужны
30 августа 2024

Загрузка...