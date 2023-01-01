Решение: 'javac' не узнаётся как команда в Windows#Java Core #Ошибки Java #Установка софта
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Быстрый ответ
Для исправления данной ошибки, вам потребуется установить JDK (Java Development Kit) и включить
javac в переменную окружения
PATH вашей операционной системы:
- Скачайте и установите JDK. Сделать это можно на официальном сайте Oracle, либо воспользовавшись альтернативами, такими как OpenJDK.
Добавьте путь к JDK в
PATH:
Если вы на Windows:
setx PATH "%PATH%;C:\Program Files\Java\<имя_папки_jdk>\bin"
Если вы на Linux/Mac:
export PATH=$PATH:/путь/к/jdk/bin
Перезапустите терминал и выполните команду
javac -version, чтобы проверить установку.
Проверка JDK и настройка переменных среды
Чтобы убедиться, что Java готова к использованию:
- Запустите
java -versionи
javac -versionдля проверки установленного JDK.
- Найдите файл
javac.exeв каталоге
binвашего JDK.
- Укажите путь к JDK в переменной
JAVA_HOME(например,
C:\Program Files\Java\jdk-14).
- Дополните переменную
PATHзначением
;%JAVA_HOME%\bin;в конце строки.
Порядок переменной
Чтобы избежать беспорядка в
PATH:
- Избегайте наличия нескольких записей Java в
PATH, оставьте только самую актуальную.
- Должно быть только одно объявление
JAVA_HOME, которое указывает на правильную директорию JDK.
- Открыть новое окно терминала после внесения изменений в переменные, чтобы удостовериться их применении.
- Во время редактирования
PATH, уделите внимание корректности путей и синтаксиса.
Гарантирование постоянства изменений в PATH
Чтобы изменения в
PATH были постоянными:
- Вводите их через команду
setxили через системные настройки.
- Не забудьте о точке с запятой в конце пути при изменении
PATH.
- Если
javacне работает, попробуйте переустановить JDK.
Визуализация
До: 🍞🔌🖥️ = "Почему, черт возьми, этот тост не пропекается?" (javac не узнаётся)
После: 🍞🔌🔌💡🖥️ = "Тост готов, можно намазывать масло!" (Java настроена и готова к компиляции)
Шаги к золотистому тосту:
- Проверьте установку Java:
java -version== "Есть ли у меня тостер?"
- Найдите дом Java:
C:\Program Files\Java\jdk...== "Где находится мой тостер?"
- Установите
JAVA_HOME== "Тостер включен!"
- Добавьте в
Path:
%JAVA_HOME%\bin== "Включить функцию поджаривания"
Продвинутое решение проблем и их устранение
Если возникают особые проблемы:
- Удалите старые версии JDK и JRE, если они присутствуют.
- Переустановите Java, если ни одно из решений не помогает.
- Используйте менеджеры версий Java, например, SDKMAN!, для удобства переключения между версиями.
- Для команд в терминале могут подходить альтернативные оболочки, такие как PowerShell или Git Bash, с их собственным синтаксисом.
- Воспользуйтесь редакторами переменных окружения для упрощения процесса работы с ними.
Действия при серьёзных трудностях
Если проблемы сохраняются:
- Используйте команду
where javac, чтобы выявить места проблемы.
- Проверьте все программы на неожиданные изменения в
PATH.
- Не стесняйтесь обратиться за помощью к сообществу Java.
- Узнайте о системных политиках вашей компании, это может сэкономить вам массу времени и нервов.
Автоматизация и интеграция в рабочие процессы
Для повышения эффективности:
- Автоматизируйте процесс настройки переменных окружения с помощью скриптов.
- Интегрируйте настройку Java в процессы CI/CD.
- Изучите использование Windows Registry для автоматизации через скрипты, но всегда делайте резервную копию.
Полезные материалы
- javac — Официальное руководство по использованию
javacот Oracle.
- Установка JDK и JRE на платформах Microsoft Windows — Пошаговая инструкция по установке Java.
- Настройка среды Java — Руководство по настройке среды разработки Java.
- Добавление в PATH на Windows 10 и Windows 11 | Architect Ryan — Инструкция по добавлению путей в переменную
PATH.
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Что нужно сделать, если команда 'javac' не распознаётся в Windows?
1 / 5
Олеся Тарасова
Java-разработчик
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