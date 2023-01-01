Программное завершение Spring Boot приложения без закрытия VM

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Быстрый ответ

Для немедленного прекращения работы приложения Spring Boot можно использовать SpringApplication.exit в связке с ApplicationContext . Посмотрите на образец кода:

Java Скопировать код @Autowired private ApplicationContext applicationContext; public void shutdown() { int exitCode = SpringApplication.exit(applicationContext, () -> 0); System.exit(exitCode); }

Метод shutdown() следует вызывать, когда пришло время остановить работу вашего приложения. Оно прекратит свою деятельность корректным образом.

Ваше приложение засыпает? Бессонница подкрадывается? Завершайте работу с достоинством!

Если наступило время завершить работу приложения и передать операционной системе конкретный код выхода, выполните реализацию интерфейса ExitCodeGenerator следующим образом:

Java Скопировать код public class CustomExitCode implements ExitCodeGenerator { @Override public int getExitCode() { // Здесь можно определить свою логику и вернуть, например, 42 – код, знакомый благодаря "Путешествию автостопом по галактике". return 42; } } @Autowired private ApplicationContext context; public void shutdownWithCustomCode() { int exitCode = SpringApplication.exit(context, new CustomExitCode()); System.exit(exitCode); }

Запустите shutdownWithCustomCode() , и приложение закончит свою деятельность вместе с передачей операционной системе кода возврата 42.

Овладейте

Если вам нравится контролировать жизненный цикл контекста приложения, обратите внимание на ConfigurableApplicationContext :

Java Скопировать код ConfigurableApplicationContext context = SpringApplication.run(MyApplication.class, args); // Когда всё выполнено... context.close(); // Этот метод заботится об освобождении ресурсов должным образом и не провоцирует остановку JVM.

Вы можете вызывать метод close() столько раз, сколько видите нужным; дополнительные вызовы на уже закрытом контексте не повлекут за собой последствий.

Управление процессом остановки работы как крёстный отец

Если вам нужно централизовать логику завершения работы в больших приложениях, рекомендуется использовать ApplicationShutdownManager :

Java Скопировать код @Component public class ApplicationShutdownManager { @Autowired private ConfigurableApplicationContext context; public int initiateShutdown(int returnCode) { return SpringApplication.exit(context, () -> returnCode); } }

Инъекция ApplicationShutdownManager требуется в определённых местах. Используйте initiateShutdown() , чтобы приложение завершило работу правильно.

Визуализация

Если вы всё ещё со мной, представьте себе приложение Spring Boot, как будто это космический корабль (🚀):

Пришло время возвращаться на Землю? Начинаем спуск:

Java Скопировать код @SpringBootApplication public class HomeboundRocket { public static void main(String[] args) { ConfigurableApplicationContext context = SpringApplication.run(HomeboundRocket.class, args); // Ваш код... // Время для спуска: context.close(); // Безопасная посадка. Задачи выполнены. } }

Рассматривайте context.close() как нажатие кнопки "вернуться домой":

До: 🚀 в космосе, выполняющий миссию. После: 🚀 успешно приземлился после выполнения задания.

Безопасность на первом месте! Все процессы (потоки) должны быть корректно завершены.

Продвинутые рекомендации для упорных разработчиков

Удалённое завершение работы: контроль на расстоянии

Для удалённого завершения работы создайте сервис с определённым URL:

Java Скопировать код @RestController public class ShutdownController { @Autowired ApplicationShutdownManager shutdownManager; @PostMapping("/shutdown-app") public void shutdownApp(@RequestParam int returnCode) { shutdownManager.initiateShutdown(returnCode); } }

Теперь у вас есть возможность остановить приложение из любого места нашего большой мира.

Очистка после тестов: совсем не тривиально, но важно

Для поддержания порядка в интеграционных тестах используйте аннотацию @DirtiesContext . Она гарантирует, что контекст будет закрыт и удалён после каждого сценария тестирования:

Java Скопировать код @SpringBootTest @DirtiesContext public class ShutdownIntegrationTest { @Autowired private ApplicationShutdownManager shutdownManager; @Test public void testShutdown() { int returnCode = shutdownManager.initiateShutdown(0); assertEquals(0, returnCode); } }

Благодаря этой аннотации каждый тест будет запускаться в очищенном контексте.

Упрощение работы с неуправляемыми потоками для спокойного завершения

Если у вас есть асинхронные задачи, рассмотрите возможность использования ExecutorServiceExitCodeGenerator . Он позволит где гарантированно и изящно прекратить все активные задачи:

Java Скопировать код @Autowired private ExecutorService executorService; @Bean public ExitCodeGenerator executorServiceExitCodeGenerator() { return new ExecutorServiceExitCodeGenerator(executorService); }

Это как колыбельная для ваших задач. Она подготавливает их к закрытию перед остановкой приложения.

Не волнуйтесь, только позвольте JVM работать дальше

Иногда возникает необходимость закрыть ApplicationContext , но при этом оставить JVM работающей. В таких случаях идеальным решением будет метод close() :

Java Скопировать код context.close(); // Контекст закрыт, но JVM продолжает работать.

Таким образом, JVM сможет продолжить выполнение запланированных задач или процессов.

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