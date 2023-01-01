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Ограничение вызовов метода в Java: M запросов за N секунд
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Ограничение вызовов метода в Java: M запросов за N секунд

#Java Core  #Java Web  #Потоки Java  
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Быстрый ответ

Чтобы ограничить частоту вызовов, вы можете использовать классы Semaphore и RateLimiter из библиотеки Guava. Для установления лимита вначале вычислите количество разрешений в секунду по следующей формуле: double permitsPerSecond = M / (N / 1000.0);. Затем перед каждым вызовом метода необходимо вызвать rateLimiter.acquire() для соблюдения установленного лимита.

Java
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import com.google.common.util.concurrent.RateLimiter;

public class Throttler {
    
    private final RateLimiter rateLimiter;

    public Throttler(int maxRequests, int timeSpanSeconds) {
        this.rateLimiter = RateLimiter.create(maxRequests / (timeSpanSeconds / 1000.0));
    }

    public void doCall() {
        rateLimiter.acquire(); // Обеспечение соблюдения ограничения частоты
        // Примените здесь ваш бизнес-логику
    }
}

Вставьте свою бизнес-логику вместо комментария в методе doCall. Этот подход позволяет осуществить M вызовов в течение N секунд, при необходимости применяя ограничение скорости.

Пошаговый план для смены профессии

Погружение глубже: Продвинутые методы ограничения частоты

Простая интеграция rateLimiter.acquire() – лишь первый шаг. В зависимости от требований вы можете использовать алгоритм жетонного ведра для более тонкой настройки или DelayQueue для строгого соблюдения временных ограничений.

Понимание времени: Точность и гибкость

Если вашим задачам требуется высока точность, лучше отдать предпочтение механизмам, поддерживающим миллисекунды или наносекунды.

Кольцевой буфер: Оптимизация трекинга

Для эффективного отслеживания использования выберите кольцевой буфер фиксированного размера, который хранит временные метки последних M запросов и позволяет легко сравнивать их с самым старым запросом.

Аспектное программирование: Чистота кодирования

С помощью AspectJ вы можете улучшить организацию кода и упростить масштабирование, разделяя логику ограничения частоты и бизнес-логику.

Redis: Работа с ограничением частоты в распределенных системах

В распределенных системах применение RedisRateLimit является оптимальным решением, позволяющим отслеживать частотные лимиты запросов между различными сервисами.

Визуализация

Представьте водопровод, где кран (🚰) регулирует количество воды (запросов), доступное за определенный временной интервал:

Markdown
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| Учет:               |  |
| -------------------- | -|
| Запросы (M)         | 💧💧💧 (3)|
| Временной интервал (N сек.) | ⏳ (60)  |

Каждая капля символизирует запрос, песочные часы ⏳ регулируют их поток:

Python
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if (запросы_за_последние_N_секунд < M):
    faucet.turn_on()  // 🚰💧 Водопровод открыт (запрос разрешен)
else:
    faucet.turn_off() // 🚰❌ Водопровод закрыт (запрос запрещен)

Таким образом, из крана (метода) за каждые N секунд может вытечь не более M капель воды (запросов).

Альтернативные подходы к ограничению частоты

DelayQueue: Управление пиковой нагрузкой

DelayQueue в сочетании с объектами Delayed помогает справиться с пиками нагрузки, ставит запросы в очередь и исполняет их, как только это становится возможным.

Алгоритм жетонного ведра: Адаптация к нагрузке

Алгоритм жетонного ведра адаптируется к пиковым нагрузкам, позволяя временно превысить установленные ограничения, при условии восстановления нормы в долгосрочной перспективе.

Ratelimitj-Redis: Настроенное ограничение частоты

Ratelimitj-Redis – это проект, который поддерживает различные стратегии ограничения частоты при использовании Redis и позволяет установить ограничения в зависимости от IP-адреса или пользовательского аккаунта.

Полезные материалы

  1. Semaphore (Java Platform SE 7) — документация Java по классу Semaphore.
  2. Обсуждение важности контекста при работе с таблицами в Excel – Stack Overflow.
  3. Ограничение частоты с помощью Redis — обзор работы с ограничением частоты в Redis и интеграцией данного инструмента с Java.
  4. Справочник по программному регулированию частоты — основы и рекомендации по работе с программным ограничением частоты.
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Олеся Тарасова

Java-разработчик

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