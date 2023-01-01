Ограничение вызовов метода в Java: M запросов за N секунд#Java Core #Java Web #Потоки Java
Быстрый ответ
Чтобы ограничить частоту вызовов, вы можете использовать классы Semaphore и RateLimiter из библиотеки Guava. Для установления лимита вначале вычислите количество разрешений в секунду по следующей формуле:
double permitsPerSecond = M / (N / 1000.0);. Затем перед каждым вызовом метода необходимо вызвать
rateLimiter.acquire() для соблюдения установленного лимита.
import com.google.common.util.concurrent.RateLimiter;
public class Throttler {
private final RateLimiter rateLimiter;
public Throttler(int maxRequests, int timeSpanSeconds) {
this.rateLimiter = RateLimiter.create(maxRequests / (timeSpanSeconds / 1000.0));
}
public void doCall() {
rateLimiter.acquire(); // Обеспечение соблюдения ограничения частоты
// Примените здесь ваш бизнес-логику
}
}
Вставьте свою бизнес-логику вместо комментария в методе
doCall. Этот подход позволяет осуществить
M вызовов в течение
N секунд, при необходимости применяя ограничение скорости.
Погружение глубже: Продвинутые методы ограничения частоты
Простая интеграция
rateLimiter.acquire() – лишь первый шаг. В зависимости от требований вы можете использовать алгоритм жетонного ведра для более тонкой настройки или DelayQueue для строгого соблюдения временных ограничений.
Понимание времени: Точность и гибкость
Если вашим задачам требуется высока точность, лучше отдать предпочтение механизмам, поддерживающим миллисекунды или наносекунды.
Кольцевой буфер: Оптимизация трекинга
Для эффективного отслеживания использования выберите кольцевой буфер фиксированного размера, который хранит временные метки последних
M запросов и позволяет легко сравнивать их с самым старым запросом.
Аспектное программирование: Чистота кодирования
С помощью AspectJ вы можете улучшить организацию кода и упростить масштабирование, разделяя логику ограничения частоты и бизнес-логику.
Redis: Работа с ограничением частоты в распределенных системах
В распределенных системах применение RedisRateLimit является оптимальным решением, позволяющим отслеживать частотные лимиты запросов между различными сервисами.
Визуализация
Представьте водопровод, где кран (🚰) регулирует количество воды (запросов), доступное за определенный временной интервал:
| Учет: | |
| -------------------- | -|
| Запросы (M) | 💧💧💧 (3)|
| Временной интервал (N сек.) | ⏳ (60) |
Каждая капля символизирует запрос, песочные часы ⏳ регулируют их поток:
if (запросы_за_последние_N_секунд < M):
faucet.turn_on() // 🚰💧 Водопровод открыт (запрос разрешен)
else:
faucet.turn_off() // 🚰❌ Водопровод закрыт (запрос запрещен)
Таким образом, из крана (метода) за каждые
N секунд может вытечь не более
M капель воды (запросов).
Альтернативные подходы к ограничению частоты
DelayQueue: Управление пиковой нагрузкой
DelayQueue в сочетании с объектами Delayed помогает справиться с пиками нагрузки, ставит запросы в очередь и исполняет их, как только это становится возможным.
Алгоритм жетонного ведра: Адаптация к нагрузке
Алгоритм жетонного ведра адаптируется к пиковым нагрузкам, позволяя временно превысить установленные ограничения, при условии восстановления нормы в долгосрочной перспективе.
Ratelimitj-Redis: Настроенное ограничение частоты
Ratelimitj-Redis – это проект, который поддерживает различные стратегии ограничения частоты при использовании Redis и позволяет установить ограничения в зависимости от IP-адреса или пользовательского аккаунта.
Полезные материалы
- Semaphore (Java Platform SE 7) — документация Java по классу Semaphore.
- Обсуждение важности контекста при работе с таблицами в Excel – Stack Overflow.
- Ограничение частоты с помощью Redis — обзор работы с ограничением частоты в Redis и интеграцией данного инструмента с Java.
- Справочник по программному регулированию частоты — основы и рекомендации по работе с программным ограничением частоты.
Олеся Тарасова
Java-разработчик