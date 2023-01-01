Getters и Setters в Java: плохая практика или необходимость?#Java Core #Ошибки Java
Быстрый ответ
Геттеры и сеттеры являются неотъемлемой частью инкапсуляции в Java, обеспечивающей баланс между доступностью и гибкостью связей в коде. Они позволяют вносить изменения без особых последствий для системы. Однако их чрезмерное применение может привести к "анемичной модели" и разрушению принципов инкапсуляции.
На примере:
private int age;
public int getAge() {
return age;
}
public void setAge(int age) {
if (age > 0) {
this.age = age;
} else {
System.out.println("Возраст не может быть отрицательным. Не пытайтесь перематывать время вспять!");
}
}
Методы
getAge и
setAge обеспечивают контроль доступа, при этом валидация укрепляет концепцию инкапсуляции. Однако никогда не забывайте о целостности объекта – не делайте сеттеры доступными на каждом шагу.
Не только установка значений
Геттеры и сеттеры – это не панацея от всех неприятностей. Рассмотрим альтернативные подходы:
- Реализовывайте методы, отображающие бизнес-операции (
addScore(),
kill()), вместо примитивных сеттеров.
- Обратите внимание на инструменты для генерации кода в современных IDE для автоматического создания геттеров и сеттеров.
- При работе с простыми структурами данных публичные поля могут стать вполне подходящим решением.
- Всегда продумывайте последствия таких методов для будущего вашего кода и возможных изменений в реализации.
Дизайн, ориентированный на действия
Ориентируйтесь на действия при создании методов:
public void damage(int points) {
health -= points;
if (health <= 0) kill();
}
public void kill() {
alive = false;
}
public void addScore(int points) {
score += points;
}
Методы вроде
damage(),
kill() и
addScore() скрывают в себе сложность и демонстрируют хорошо продуманную архитектуру.
Баланс: Проектирование против практичности
Критерий, согласно которому практичность стоит превыше всего, заставляет учитывать следующее:
- Геттеры и сеттеры полезны для защиты API от внутренних изменений.
- Сеттеры с проверками способствуют предотвращению создания неверных состояний.
- Не перегружайте пользователей вашего класса, предлагая им только то, что обеспечивает удобство использования.
- В игровой разработке фокусируйтесь на игровой логике, упростите управление игровыми процессами.
Визуализация
Вы можете представить инкапсуляцию в Java как уютный дом (🏠) с разными комнатами (методами):
🏠: [Гостиная (getLivingRoom()), Кухня (getKitchen()), Ванная (setBathroom())]
Геттеры и
Сеттеры – это своего рода двери и окна:
Дверь в гостиную 🚪🛋️: (getLivingRoom())
Окно на кухню 🪟🍳: (getKitchen())
Ключ к ванной комнате 🔑🚽: (setBathroom())
Через эти двери и окна мы можем проникнуть внутрь или что-то изменить, сохраняя при этом гармонию общей структуры.
Инкапсуляция: далеко за пределами геттеров и сеттеров
Инкапсуляция не сводится к строгим правилам. Исследуйте разные аспекты:
- Поведенческий подход: вместо
setAccountBalance()можно использовать
transferFunds().
- Выборочное раскрытие: Используйте открытые поля для данных, которые не требуют строгой защиты.
- Управление внутренним состоянием: Позвольте объектам контролировать свои состояния самостоятельно, используйте методы типа
increment()и
toggleActive().
Готовность к будущему
Будьте готовы к изменениям:
- Обеспечивайте консистентность API с помощью геттеров и сеттеров.
- Подготавливайте ваш класс к изменениям в будущем, раскрывая состояние через методы.
- Применение геттеров и сеттеров может свидетельствовать о зрелости класса на разных этапах развития проекта.
Возвращение к основам: простота
Сосредоточитесь на упрощении:
- Принцип единственной ответственности (SRP) – важнейший в использовании геттеров и сеттеров.
- Корректно спроектированные классы могут минимизировать зависимость от геттеров и сеттеров.
- Не каждое свойство требует создания сеттера. Старайтесь избегать антипаттернов, создавайте только то, что действительно необходимо.
Полезные материалы
- Зачем использовать геттеры и сеттеры/доступы? – Stack Overflow – обсуждение применения геттеров и сеттеров.
- Спецификация JavaBeans – официальное руководство по работе с геттерами и сеттерами.
- Неблаговоние кода – Мартин Фаулер о проблемах, связанных с геттерами и сеттерами.
- Контроль доступа к членам класса – почему контроль доступа важен.
- Избегайте конструкции в стиле JavaBeans – альтернативные подходы к традиционным геттерам и сеттерам.
- Baeldung о применении геттеров и сеттеров в Java – быстрый гид по правильному использованию геттеров и сеттеров.
Олеся Тарасова
Java-разработчик