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Getters и Setters в Java: плохая практика или необходимость?
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Getters и Setters в Java: плохая практика или необходимость?

#Java Core  #Ошибки Java  
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Быстрый ответ

Геттеры и сеттеры являются неотъемлемой частью инкапсуляции в Java, обеспечивающей баланс между доступностью и гибкостью связей в коде. Они позволяют вносить изменения без особых последствий для системы. Однако их чрезмерное применение может привести к "анемичной модели" и разрушению принципов инкапсуляции.

На примере:

Java
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private int age;

public int getAge() {
    return age;
}

public void setAge(int age) {
    if (age > 0) {
        this.age = age;
    } else {
       System.out.println("Возраст не может быть отрицательным. Не пытайтесь перематывать время вспять!");
    }
}

Методы getAge и setAge обеспечивают контроль доступа, при этом валидация укрепляет концепцию инкапсуляции. Однако никогда не забывайте о целостности объекта – не делайте сеттеры доступными на каждом шагу.

Пошаговый план для смены профессии

Не только установка значений

Геттеры и сеттеры – это не панацея от всех неприятностей. Рассмотрим альтернативные подходы:

  • Реализовывайте методы, отображающие бизнес-операции (addScore(), kill()), вместо примитивных сеттеров.
  • Обратите внимание на инструменты для генерации кода в современных IDE для автоматического создания геттеров и сеттеров.
  • При работе с простыми структурами данных публичные поля могут стать вполне подходящим решением.
  • Всегда продумывайте последствия таких методов для будущего вашего кода и возможных изменений в реализации.

Дизайн, ориентированный на действия

Ориентируйтесь на действия при создании методов:

Java
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public void damage(int points) {
    health -= points;
    if (health <= 0) kill();
}

public void kill() {
    alive = false;
}

public void addScore(int points) {
    score += points;
}

Методы вроде damage(), kill() и addScore() скрывают в себе сложность и демонстрируют хорошо продуманную архитектуру.

Баланс: Проектирование против практичности

Критерий, согласно которому практичность стоит превыше всего, заставляет учитывать следующее:

  • Геттеры и сеттеры полезны для защиты API от внутренних изменений.
  • Сеттеры с проверками способствуют предотвращению создания неверных состояний.
  • Не перегружайте пользователей вашего класса, предлагая им только то, что обеспечивает удобство использования.
  • В игровой разработке фокусируйтесь на игровой логике, упростите управление игровыми процессами.

Визуализация

Вы можете представить инкапсуляцию в Java как уютный дом (🏠) с разными комнатами (методами):

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🏠: [Гостиная (getLivingRoom()), Кухня (getKitchen()), Ванная (setBathroom())]

Геттеры и Сеттеры – это своего рода двери и окна:

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Дверь в гостиную 🚪🛋️: (getLivingRoom())
Окно на кухню 🪟🍳: (getKitchen())
Ключ к ванной комнате 🔑🚽: (setBathroom())

Через эти двери и окна мы можем проникнуть внутрь или что-то изменить, сохраняя при этом гармонию общей структуры.

Инкапсуляция: далеко за пределами геттеров и сеттеров

Инкапсуляция не сводится к строгим правилам. Исследуйте разные аспекты:

  • Поведенческий подход: вместо setAccountBalance() можно использовать transferFunds().
  • Выборочное раскрытие: Используйте открытые поля для данных, которые не требуют строгой защиты.
  • Управление внутренним состоянием: Позвольте объектам контролировать свои состояния самостоятельно, используйте методы типа increment() и toggleActive().

Готовность к будущему

Будьте готовы к изменениям:

  • Обеспечивайте консистентность API с помощью геттеров и сеттеров.
  • Подготавливайте ваш класс к изменениям в будущем, раскрывая состояние через методы.
  • Применение геттеров и сеттеров может свидетельствовать о зрелости класса на разных этапах развития проекта.

Возвращение к основам: простота

Сосредоточитесь на упрощении:

  • Принцип единственной ответственности (SRP) – важнейший в использовании геттеров и сеттеров.
  • Корректно спроектированные классы могут минимизировать зависимость от геттеров и сеттеров.
  • Не каждое свойство требует создания сеттера. Старайтесь избегать антипаттернов, создавайте только то, что действительно необходимо.

Полезные материалы

  1. Зачем использовать геттеры и сеттеры/доступы? – Stack Overflow – обсуждение применения геттеров и сеттеров.
  2. Спецификация JavaBeans – официальное руководство по работе с геттерами и сеттерами.
  3. Неблаговоние кода – Мартин Фаулер о проблемах, связанных с геттерами и сеттерами.
  4. Контроль доступа к членам класса – почему контроль доступа важен.
  5. Избегайте конструкции в стиле JavaBeans – альтернативные подходы к традиционным геттерам и сеттерам.
  6. Baeldung о применении геттеров и сеттеров в Java – быстрый гид по правильному использованию геттеров и сеттеров.
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Какова основная функция геттеров и сеттеров в Java?
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Олеся Тарасова

Java-разработчик

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