Прокрутка до конца списка RecyclerView: настройка scrollToPosition

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Быстрый ответ

Если хочется без задержек прокрутить до конца RecyclerView, воспользуйтесь методом layoutManager.scrollToPositionWithOffset , предварительно передав в него индекс последнего элемента списка. Такой метод обеспечивает моментальный переход, без лишней анимации:

Java Скопировать код // Получаем LayoutManager LinearLayoutManager layoutManager = (LinearLayoutManager) recyclerView.getLayoutManager(); // Определение индекса последнего элемента (учитывая, что нумерация идет с нуля) int lastPosition = recyclerView.getAdapter().getItemCount() – 1; // Прокрутка до конца layoutManager.scrollToPositionWithOffset(lastPosition, 0);

Применяйте предложенный код после загрузки данных в адаптер RecyclerView или после их обновления.

Отложенное выполнение операции прокрутки

Если метод scrollToPosition не приводит к ожидаемому результату, это может быть связано с незавершенной инициализацией RecyclerView. Чтобы гарантировать исправную прокрутку после завершения инициализации, можно отложить события, связанные с прокруткой:

Java Скопировать код recyclerView.post(new Runnable() { @Override public void run() { // Мгновенная прокрутка к последнему элементу recyclerView.scrollToPosition(adapter.getItemCount() – 1); } });

Плавная прокрутка

Для поднятия комфортности пользовательского опыта можно добавить анимацию для плавной прокрутки. Для этого свойственно заменить scrollToPosition на smoothScrollToPosition :

Java Скопировать код // Прокрутка становится плавной, подобно капле топленого масла, разливающейся по горячему тосту recyclerView.smoothScrollToPosition(adapter.getItemCount() – 1);

Работа с обратной ориентацией макета

Если прорабатывается обратный порядок расположения элементов в RecyclerView, то настройте LinearLayoutManager следующим образом:

Java Скопировать код LinearLayoutManager linearLayoutManager = new LinearLayoutManager(context); linearLayoutManager.setReverseLayout(true); // Элементы будут располагаться снизу вверх linearLayoutManager.setStackFromEnd(true); // Стек элементов начинается с конца списка recyclerView.setLayoutManager(linearLayoutManager);

Визуализация

Можно представить процесс прокрутки до конца списка в RecyclerView как вызов лифта в высотном здании:

До: 🏢[👨‍👩‍👧‍👦📈🛒(Вы находитесь здесь)] <- Первый этаж После: 🏢[🛒(Вы прибыли)📉👨‍👩‍👧‍👦] <- Последний этаж

Чтобы оказаться на "последнем этаже" (то есть в конце списка), вызовите scrollToPosition с индексом последнего элемента:

Java Скопировать код // Взлетаем на последний этаж! recyclerView.scrollToPosition(adapter.getItemCount() – 1);

Убедитесь, что метод вызывается только после инициализации RecyclerView.

Согласование с изменениями данных

Отражение прокрутки после обновления данных

После обновления данных в адаптере, не забывайте вызывать метод notifyDataSetChanged или подобный ему, чтобы RecyclerView смог обнаружить изменения данных и выполнить прокрутку:

Java Скопировать код // Информируем о новых данных adapter.notifyDataSetChanged(); // Переходим к последнему элементу обновленного списка recyclerView.scrollToPosition(adapter.getItemCount() – 1);

Взаимодействие с динамическим контентом

В случае динамического контента, например, в чат-приложениях, для того чтобы удержать список в нижнем положении при появлении новых сообщений, используйте AdapterDataObserver :

Java Скопировать код recyclerView.getAdapter().registerAdapterDataObserver(new RecyclerView.AdapterDataObserver() { @Override public void onItemRangeInserted(int positionStart, int itemCount) { super.onItemRangeInserted(positionStart, itemCount); int totalItemCount = recyclerView.getLayoutManager().getItemCount(); int lastVisiblePosition = ((LinearLayoutManager) recyclerView.getLayoutManager()).findLastCompletelyVisibleItemPosition(); // Если мы в начале списка или нам нужно перейти к новым сообщениям if (lastVisiblePosition == -1 || (positionStart >= (totalItemCount – 1) && lastVisiblePosition == (positionStart – 1)) { recyclerView.scrollToPosition(positionStart); } } });

Как избегать lurking pitfalls

Ожидайте окончания инициализации: Прокрутка до момента готовности RecyclerView к использованию поможет избежать ошибок. Не забывайте о нулевом индексе: Всегда отнимайте 1 при использовании getItemCount() , учтя нумерацию элементов начиная с нуля. Предотвратите вложенную прокрутку: Прокрутка внутри других прокручиваемых элементов часто ведет к ошибкам. Желательно избегать вложения RecyclerView в ScrollView или NestedScrollView , или же неактивировать прокрутку для внешнего элемента, обладающего свойством прокрутки.

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