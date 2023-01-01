Превращение строки в ArrayList в Java: split() и коммы

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Быстрый ответ

Чтобы преобразовать строку в ArrayList , используйте метод .split() для её разбиения на части, а затем создайте ArrayList на базе массива с использованием Arrays.asList() :

Java Скопировать код String example = "один, два, три"; ArrayList<String> result = new ArrayList<>(Arrays.asList(example.split(", ")));

В результате, строка example будет разделена по разделителям ", " и ArrayList result будет инициализирован.

Процесс преобразования строки в ArrayList

Понимание процесса преобразования строки в ArrayList поможет вам в решении схожих задач. Разберем подробнее этот процесс.

Изменение разделителей

Если в вашей строке разделители отличаются от ", ", скорректируйте аргумент метода .split() :

Java Скопировать код String example = "один;два;три"; ArrayList<String> result = new ArrayList<>(Arrays.asList(example.split(";")));

Теперь качестве разделителя мы используем точку с запятой.

Обработка «нечистых» данных

При обработке строк, содержащих лишние пробелы или непостоянное форматирование, чистите их перед разделением:

Java Скопировать код String dirtyExample = " один , два, три "; String cleanExample = dirtyExample.trim().replaceAll("\\s*,\\s*", ","); ArrayList<String> result = new ArrayList<>(Arrays.asList(cleanExample.split(",")));

Использование replaceAll("\s*,\s*", ",") исключает лишние пробелы, а trim() – убирает начальные и конечные пробелы.

Вопрос о неизменности

Метод Arrays.asList() создает список с фиксированным размером. Он подходит, если размер списка изменяться не будет. В противном случае рекомендуется обернуть его в ArrayList , что позволяет изменять его размер.

Визуализация

Преобразование строки в ArrayList можно представить как процесс перекладывания продуктов из общего списка в отдельные ячейки списка покупок:

Список покупок: "морковь,помидор,картофель"

Процесс преобразования породит ArrayList :

Java Скопировать код ArrayList<String> ingredients = new ArrayList<>(Arrays.asList(shoppingString.split(",")));

Теперь продукты расположены вот так:

Список покупок: [морковь, помидор, картофель]

Каждый продукт располагается отдельно и доступен так же, как и элементы списка ArrayList .

Использование List.of() с Java 9+

С появлением Java 9 можно создавать неизменяемый список через List.of() :

Java Скопировать код List<String> immutableList = List.of(example.split(", "));

Этот метод подойдет, если не требуется изменять данные.

Мысли о производительности

Предложенный метод оптимизирован для экономии памяти, что крайне важно при работе с большими объемами данных.

Улучшаем с использованием регулярных выражений

Для сложных условий разбиения строки используйте регулярные выражения:

Java Скопировать код String complexData = "один, два, (три), четыре"; ArrayList<String> complexResult = new ArrayList<>( Arrays.asList(complexData.split(",\\s*(?![^()]*\\))")) );

Регулярное выражение позволит разделить строку, игнорируя запятые в скобках.

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