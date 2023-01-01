Безопасное приведение типов при делении целых чисел в Java

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Быстрый ответ

Для получения результата целочисленного деления типа double необходимо привести хотя бы один из операндов к типу double:

Java Скопировать код double result = (double) intNum / intDen;

Приведение intNum или intDen к double позволит выполнить деление с плавающей точкой и сохранить точность и величину результата.

О точности

Термин точность относится к сохранению значимости числа в ходе численных операций. При переходе от типов int и long к double существует риск потери данных из-за особенностей представления double. Однако точные значения, такие как 5 , переводятся в double без потери, что обеспечивается стандартом IEEE 754.

Сохранение числовой величины

Чтобы конвертировать значения типа int в double , сохраняя их исходную числовую величину, можно умножить число на 1.0 перед делением. Такое действие вызывает неявное приведение типа к double:

Java Скопировать код double result = intNum * 1.0 / intDen;

Приведение типов для точного результата

Альтернативой может быть явное приведение типа делителя к double:

Java Скопировать код double result = intNum / (double) intDen;

Этот подход соответствует Спецификации языка Java (JLS) и исключает ошибки, связанные с приведением типов.

Как избежать ошибок

Преобразование из целочисленного в дробное может вызвать некоторые трудности:

Округление : Работа с большими числами может привести к неожиданным результатам при конвертации из int или long в double .

: Работа с большими числами может привести к неожиданным результатам при конвертации из или в . Бесконечность и NaN : Деление на ноль влечет за собой получение Infinity или NaN .

: Деление на ноль влечет за собой получение или . Потеря точности: Массивные целые значения могут терять знаки после запятой при преобразовании в double .

Правила для корректного преобразования

Чтобы успешно преобразовывать типы, придерживайтесь строгих правил, установленных в Спецификации языка Java (JLS).

Больше, чем приведение типов

Существуют и другие способы достижения точности double:

Использование дробных литералов

Можно использовать литералы с плавающей точкой в выражениях:

Java Скопировать код double result = intNum / 2.0;

Использование класса-оболочки Double

Также можно применять класс Double :

Java Скопировать код double result = Double.valueOf(intNum) / intDen;

Данная методика может быть лишней в простых случаях.

Часто задаваемые вопросы

Здесь представлены ответы на возможные вопросы:

Влияет ли приведение типов на производительность? – Влияние минимально.

– Влияние минимально. Какова точность ‘double’? – Достаточно высокая для большинства прикладных задач.

– Достаточно высокая для большинства прикладных задач. Когда лучше использовать BigDecimal вместо double ? – Когда необходима абсолютная точность для сложных расчётов.

Визуализация

Преобразование целочисленного деления в деление с плавающей точкой:

Markdown Скопировать код Целочисленное деление 🧱: 7 ÷ 2 = 3

Markdown Скопировать код Деление double 👷‍♂️: 7.0 ÷ 2.0 = 3.5

Для получения точного результата приведите хотя бы один из операндов к типу double:

Java Скопировать код double result = (double) 7 / 2;

Дайте предпочтение десятичной точности.

Взаимодействие с большими числами

При работе с большими значениями учтите ограничения типа double , чтобы избежать ошибок.

Особые случаи: NaN и Infinity

Будьте внимательны при работе с такими особыми значениями, как NaN и Infinity .

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