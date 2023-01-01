Добавление jar-файла как зависимости в проект Maven

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Используйте Maven, и ваша голова останется спокойной!

Внесите следующий блок кода в файл pom.xml своего проекта:

xml Скопировать код <dependency> <groupId>GROUP_ID</groupId> <!-- Замените на значение вашего group id --> <artifactId>ARTIFACT_ID</artifactId> <!-- Замените на ваш artifact id --> <version>VERSION</version> <!-- Укажите соответствующую версию --> </dependency>

В качестве примера приведём JUnit:

xml Скопировать код <dependency> <groupId>junit</groupId> <artifactId>junit</artifactId> <version>4.13.2</version> <scope>test</scope> <!-- Ещё одна радость для тестирования 😎 --> </dependency>

Не забудьте заменить GROUP_ID , ARTIFACT_ID и VERSION на актуальные значения. После того как вы произвели изменения в pom.xml , просто выполните команду mvn install .

Дикая природа зависимостей

Если вам требуется JAR-архив, который отсутствует в Central Maven Repository, выполните следующие шаги:

Установите локально: Добавьте JAR-файл в ваш локальный репозиторий Maven командой mvn install:install-file . Bash Скопировать код mvn install:install-file -Dfile=<jar-name.jar> -DgroupId=<group-id> -DartifactId=<artifact-id> -Dversion=<version> -Dpackaging=jar Определённая system-зона: Это крайний случай. Не рекомендуется её использовать, так как могут возникнуть проблемы с консистентностью сборок в CI/CD. Если вы всё же решились на такой шаг, обязательно обновите <scope> и <systemPath> в файле pom.xml . xml Скопировать код <dependency> <groupId>local-deps</groupId> <artifactId>your-jar</artifactId> <version>1.0.0</version> <scope>system</scope> <!-- И здесь могут обитать драконы 🐉 --> <systemPath>${project.basedir}/libs/your_jar.jar</systemPath> </dependency>

Распространение зависимостей – это всё о коммуникации

Обменяйтесь JAR-файлами с коллегами, используя внутренний репозиторий Maven:

Bash Скопировать код mvn deploy:deploy-file -Durl=file:///path-to-your-repo -DrepositoryId=repo1 -Dfile=<jar-name.jar> -DgroupId=<group-id> -DartifactId=<artifact-id> -Dversion=<version> -Dpackaging=jar

Затем, чтобы загрузить зависимости из этого внутреннего репозитория, настройте ваш pom.xml :

xml Скопировать код <repositories> <repository> <id>internal-repo</id> <url>http://internal-repo-url/maven2</url> <!-- Здесь укажите URL вашего внутреннего репозитория --> </repository> </repositories>

Зависимости Maven: правильные и неправильные действия

Следуйте следующим принципам при работе с зависимостями Maven:

Позвольте Maven работать за вас: Всегда указывайте зависимости в pom.xml .

Избегайте system-сферы: Это поможет вам избежать проблем с переносимостью.

Держите ваш pom.xml в чистоте: Удаляйте те зависимости, которые вам больше не нужны.

Централизуйте версии: Задавайте версии в секции <properties> для централизованного управления:

xml Скопировать код <properties> <junit.version>4.13.2</junit.version> <!-- В ожидании новых версий 😜 --> </properties> ... <dependency> <groupId>junit</groupId> <artifactId>junit</artifactId> <version>${junit.version}</version> <!-- И вот как применяется версия --> </dependency>

Визуализация

Добавление зависимости через Maven схоже с установкой нового элемента в пазл:

Markdown Скопировать код Пазл до: [🌟, 🌟, 🚀, ❔] Пазл после: [🌟, 🌟, 🚀, 🧩]

Markdown Скопировать код Тэг зависимости в `pom.xml`: <dependencies> ... <dependency> <groupId>🧩</groupId> <artifactId>new-feature</artifactId> <version>1.0.0</version> </dependency> ... </dependencies>

После добавления элемента пазл собран 🎉!

Устранение проблем с Maven как профессионал!

Если у вас возникли проблемы, вот что стоит проверить:

Артефакт отсутствует : Проверьте корректность groupId , artifactId и версии .

Транзитивные зависимости : Используйте mvn dependency:tree для просмотра дерева зависимостей.

Конфликт версий: Для решения проблемы используйте <dependencyManagement> .

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