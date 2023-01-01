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Как очистить кэш проекта в IntelliJ IDEA, как в Eclipse
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Как очистить кэш проекта в IntelliJ IDEA, как в Eclipse

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Быстрый ответ

Вот простое руководство по очистке кэша в IntelliJ IDEA:

  1. Сброс кэша: Запустите команду: Файл > Сбросить кэш / Перезагрузите... > Сбросить и перезапустить.

  2. Пересборка: Завершите действия, перейдя в меню Сборка > Пересобрать проект.

Java
Скопировать код
// Шаг 1: Прощай, кэш
Файл > Сбросить кэш / Перезагрузите... > Сбросить и перезапустить
// Шаг 2: Знакомьтесь со свежими решениями
Сборка > Пересобрать проект

Чистка кэша — это процесс обновления вашей среды разработки и кода.

Пошаговый план для смены профессии

Глубокая очистка кэша IntelliJ

Когда обычные подходы не помогают, время использовать глубокую чистку — это ваше решение для самых упорных проблем с кэшем, вроде ошибок после обновления версии IntelliJ IDEA:

  1. Ручная очистка кэша: Если вы желаете взять контроль в свои руки, посетите папку .IntelliJIdea, найдите директорию system и удалите кэш вручную.

  2. Очистка проекта: Прежде чем удалять папку .idea и файлы *.iml, обязательно создайте резервную копию, чтобы предотвратить возможные ошибки.

  3. Локальная история: Она хранит историю всех ваших изменений, и обычные методы очистки тут неэффективны. Если вы захотите избавиться от неё, будьте готовы к решительным действиям.

  4. Влияние на другие IDE: Android Studio и IntelliJ IDEA используют некоторые общие кэш-директории, поэтому будьте осторожны, чтобы не нарушить работу одной IDE при очистке другой.

  5. Точечное удаление: Если повторные попытки сброса кэша не дают результата, сосредоточьтесь на конкретной директории, которая вызывает проблему.

Очистка кэша определённого проекта

Если проблема связана только с одним проектом, следует действовать напрямую:

  1. Чистка кэша проекта: Вы можете решить проблемы на уровне проекта, быстро удалив директорию .idea и файлы *.iml.

  2. Зависимости: Для пользователей Gradle и Maven возможно потребуется обновление зависимостей, чтобы решить некоторые сложные проблемы.

  3. Плагины: Иногда проблемы вызывают неправильно сконфигурированные плагины. В этом случае обращайтесь к документации плагина для рекомендаций по устранению ошибок.

Визуализация

Можно представить процесс очистки кэша в IntelliJ IDEA как генеральную уборку в вашем доме:

Ваш дом (🏡 Проект): Наполнен ненужными вещами (📦 Кэш)

Вызовите надежную уборочную команду (команда Сбросить кэш):

До: 🏡📦📦📦📦 | После: 🏡🌻🌻🌻

Теперь пространство вашего дома (проекта) исключительно чистое и аккуратное.

Полезные материалы

  1. Документация Eclipse – Очистка проекта — официальное руководство по «генеральной уборке» в Eclipse.
  2. Stack Overflow – Очистка кэша в IntelliJ — советы от экспертного сообщества на тему управления зависимостями и очистки кэша в IntelliJ IDEA.
  3. Поддержка JetBrains – Invalidate Caches/Restart — руководство от JetBrains по решению проблем с помощью сброса кэша.
  4. YouTube – Invalidate Caches in IntelliJ IDEA — видеогоид, шаг за шагом демонстрирующий процедуру сброса кэша.
  5. Статья на Medium – Понимание кэшей IntelliJ — объяснения о том, как IntelliJ управляет кэшами и как происходит их очистка.
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Какой первый шаг нужно выполнить для очистки кэша в IntelliJ IDEA?
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Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

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