Как очистить кэш проекта в IntelliJ IDEA, как в Eclipse

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Быстрый ответ

Вот простое руководство по очистке кэша в IntelliJ IDEA:

Сброс кэша: Запустите команду: Файл > Сбросить кэш / Перезагрузите... > Сбросить и перезапустить . Пересборка: Завершите действия, перейдя в меню Сборка > Пересобрать проект .

Java Скопировать код // Шаг 1: Прощай, кэш Файл > Сбросить кэш / Перезагрузите... > Сбросить и перезапустить // Шаг 2: Знакомьтесь со свежими решениями Сборка > Пересобрать проект

Чистка кэша — это процесс обновления вашей среды разработки и кода.

Глубокая очистка кэша IntelliJ

Когда обычные подходы не помогают, время использовать глубокую чистку — это ваше решение для самых упорных проблем с кэшем, вроде ошибок после обновления версии IntelliJ IDEA:

Ручная очистка кэша: Если вы желаете взять контроль в свои руки, посетите папку .IntelliJIdea , найдите директорию system и удалите кэш вручную. Очистка проекта: Прежде чем удалять папку .idea и файлы *.iml , обязательно создайте резервную копию, чтобы предотвратить возможные ошибки. Локальная история: Она хранит историю всех ваших изменений, и обычные методы очистки тут неэффективны. Если вы захотите избавиться от неё, будьте готовы к решительным действиям. Влияние на другие IDE: Android Studio и IntelliJ IDEA используют некоторые общие кэш-директории, поэтому будьте осторожны, чтобы не нарушить работу одной IDE при очистке другой. Точечное удаление: Если повторные попытки сброса кэша не дают результата, сосредоточьтесь на конкретной директории, которая вызывает проблему.

Очистка кэша определённого проекта

Если проблема связана только с одним проектом, следует действовать напрямую:

Чистка кэша проекта: Вы можете решить проблемы на уровне проекта, быстро удалив директорию .idea и файлы *.iml . Зависимости: Для пользователей Gradle и Maven возможно потребуется обновление зависимостей, чтобы решить некоторые сложные проблемы. Плагины: Иногда проблемы вызывают неправильно сконфигурированные плагины. В этом случае обращайтесь к документации плагина для рекомендаций по устранению ошибок.

Визуализация

Можно представить процесс очистки кэша в IntelliJ IDEA как генеральную уборку в вашем доме:

Ваш дом (🏡 Проект): Наполнен ненужными вещами (📦 Кэш)

Вызовите надежную уборочную команду (команда Сбросить кэш ):

До: 🏡📦📦📦📦 | После: 🏡🌻🌻🌻

Теперь пространство вашего дома (проекта) исключительно чистое и аккуратное.

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