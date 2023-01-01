Как очистить кэш проекта в IntelliJ IDEA, как в Eclipse#Разное
Быстрый ответ
Вот простое руководство по очистке кэша в IntelliJ IDEA:
Сброс кэша: Запустите команду:
Файл > Сбросить кэш / Перезагрузите... > Сбросить и перезапустить.
Пересборка: Завершите действия, перейдя в меню
Сборка > Пересобрать проект.
// Шаг 1: Прощай, кэш
Файл > Сбросить кэш / Перезагрузите... > Сбросить и перезапустить
// Шаг 2: Знакомьтесь со свежими решениями
Сборка > Пересобрать проект
Чистка кэша — это процесс обновления вашей среды разработки и кода.
Глубокая очистка кэша IntelliJ
Когда обычные подходы не помогают, время использовать глубокую чистку — это ваше решение для самых упорных проблем с кэшем, вроде ошибок после обновления версии IntelliJ IDEA:
Ручная очистка кэша: Если вы желаете взять контроль в свои руки, посетите папку
.IntelliJIdea, найдите директорию
systemи удалите кэш вручную.
Очистка проекта: Прежде чем удалять папку
.ideaи файлы
*.iml, обязательно создайте резервную копию, чтобы предотвратить возможные ошибки.
Локальная история: Она хранит историю всех ваших изменений, и обычные методы очистки тут неэффективны. Если вы захотите избавиться от неё, будьте готовы к решительным действиям.
Влияние на другие IDE:
Android Studioи
IntelliJ IDEAиспользуют некоторые общие кэш-директории, поэтому будьте осторожны, чтобы не нарушить работу одной IDE при очистке другой.
Точечное удаление: Если повторные попытки сброса кэша не дают результата, сосредоточьтесь на конкретной директории, которая вызывает проблему.
Очистка кэша определённого проекта
Если проблема связана только с одним проектом, следует действовать напрямую:
Чистка кэша проекта: Вы можете решить проблемы на уровне проекта, быстро удалив директорию
.ideaи файлы
*.iml.
Зависимости: Для пользователей
Gradleи
Mavenвозможно потребуется обновление зависимостей, чтобы решить некоторые сложные проблемы.
Плагины: Иногда проблемы вызывают неправильно сконфигурированные плагины. В этом случае обращайтесь к документации плагина для рекомендаций по устранению ошибок.
Визуализация
Можно представить процесс очистки кэша в IntelliJ IDEA как генеральную уборку в вашем доме:
Ваш дом (🏡 Проект): Наполнен ненужными вещами (📦 Кэш)
Вызовите надежную уборочную команду (команда
Сбросить кэш):
До: 🏡📦📦📦📦 | После: 🏡🌻🌻🌻
Теперь пространство вашего дома (проекта) исключительно чистое и аккуратное.
Полезные материалы
- Документация Eclipse – Очистка проекта — официальное руководство по «генеральной уборке» в Eclipse.
- Stack Overflow – Очистка кэша в IntelliJ — советы от экспертного сообщества на тему управления зависимостями и очистки кэша в IntelliJ IDEA.
- Поддержка JetBrains – Invalidate Caches/Restart — руководство от JetBrains по решению проблем с помощью сброса кэша.
- YouTube – Invalidate Caches in IntelliJ IDEA — видеогоид, шаг за шагом демонстрирующий процедуру сброса кэша.
- Статья на Medium – Понимание кэшей IntelliJ — объяснения о том, как IntelliJ управляет кэшами и как происходит их очистка.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы