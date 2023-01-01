Разница между @NotNull и nullable=false в JPA и Hibernate

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Быстрый ответ

Для эффективной защиты данных рекомендуется использовать одновременно @NotNull и @Column(nullable = false) . @NotNull отклоняет null-значения на уровне Java, а @Column(nullable = false) предотвращает их появление в базе данных.

Java Скопировать код @Entity public class MyEntity { @NotNull // Защита от null на уровне Java @Column(nullable = false) // БД устанавливает ограничение "null не допускается!" private String importantField; }

Таким образом, вы обеспечиваете блокировку null-значений как в контексте Java-кода, так и на уровне структуры базы данных.

Погружение в процессы проверок

Чтобы эффективно использовать JPA и Hibernate, необходимо понимать, где и как выполняются проверки и что они собой представляют.

Защитник в мире Java

@NotNull — это часть Bean Validation API (JSR 303) и непосредственный помощник Hibernate Validator. Он перехватывает и проверяет свойства на наличие null-значений, выбрасывая исключение ConstraintViolationException при обнаружении нарушения.

Защита вашего замка данных

@Column(nullable = false) — это директива JPA, которая обязывает JPA провайдера генерировать SQL-ограничение NOT NULL для соответствующих столбцов базы данных. В случае нарушения, Hibernate генерирует исключение PropertyValueException при попытке записи в Persistence Context.

Стремимся к согласованности

Согласованность — ключ к успеху. Объединяя ограничения JPA и Bean Validation, вы обеспечиваете порядок в приложении и в базе данных. Если установить параметр hibernate.validator.apply_to_ddl в true , Hibernate будет применять @NotNull при генерации схемы данных.

Однако рекомендуется избегать использования генерации схемы данных Hibernate в продакшене и отдать предпочтение инструментам миграции, таким как Flyway, для предотвращения возникновения проблем с версионированием схемы.

Трудные моменты и потенциальные ловушки...

Битва против избыточности

Если возникает вопрос о том, является ли @NotNull избыточным при @Column(nullable = false) , ответ должен быть однозначным — НЕТ. @NotNull выполняет функцию первой линии защиты на уровне Java, а @Column(nullable = false) — второй, на уровне базы данных. Оба они вместе обеспечивают непробиваемую защиту данных.

Загадка конфигурационных параметров

Настраиваемые параметры типа hibernate.check_nullability важны для обеспечения проверок null-значений с использованием Hibernate ORM. Ознакомьтесь с этими настройками, чтобы избежать нежелательных сюрпризов на этапе эксплуатации приложения.

Понимание исключений и их проявлений

Разные уровни генерируют разные исключения. ConstraintViolationException , генерируемый @NotNull , мгновенно сигнализирует о проблеме, в то время как PropertyValueException , вызванный @Column(nullable = false) , может проявиться позже и усложнить процесс поиска и устранения ошибок.

Визуализация

Представим визуально @NotNull и @Column(nullable = false) :

Markdown Скопировать код `@NotNull` `@Column(nullable = false)` |🚫 NULL| |🛣️ ОБЯЗАН БЫТЬ МОСТОВОЙ|

@NotNull : "красная карточка" для null-значений в Java.

: "красная карточка" для null-значений в Java. @Column(nullable = false) : обеспечивает, что каждая ячейка базы данных не содержит null.

Совмещаем их вместе:

Markdown Скопировать код Защита в Java-коде: |🚫 NULL| Стена в базе данных: |🛣️ ОБЯЗАН БЫТЬ МОСТОВОЙ|

Совместная работа этих двух механизмов предотвращает проникновения null-значений в ваш поток данных. 🏗️🛣️✨

Стратегия надежного проектирования приложений

Соответствие указам

Убедитесь, что аннотации совместимы с реальными ограничениями в базе данных, чтобы устранить возникающие в процессе отладки проблемы с целостностью данных.

Мудрое управление схемами данных

Преимущественно используйте инструменты миграции схемы базы данных, а не встроенные механизмы Hibernate в продакшене. Такой подход обеспечивает версионный контроль и надежность изменений в схеме.

Активная валидация: скрытое преимущество

Не ограничивайте применение валидации только бизнес-логикой. Используйте ее также на уровне слоя сохранения данных, чтобы своевременно выявлять некорректные данные и предотвращать нарушение ограничений базы данных.

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