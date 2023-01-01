Разница между @NotNull и nullable=false в JPA и Hibernate#Java Core #Hibernate/JPA
Быстрый ответ
Для эффективной защиты данных рекомендуется использовать одновременно
@NotNull и
@Column(nullable = false).
@NotNull отклоняет null-значения на уровне Java, а
@Column(nullable = false) предотвращает их появление в базе данных.
@Entity
public class MyEntity {
@NotNull // Защита от null на уровне Java
@Column(nullable = false) // БД устанавливает ограничение "null не допускается!"
private String importantField;
}
Таким образом, вы обеспечиваете блокировку null-значений как в контексте Java-кода, так и на уровне структуры базы данных.
Погружение в процессы проверок
Чтобы эффективно использовать JPA и Hibernate, необходимо понимать, где и как выполняются проверки и что они собой представляют.
Защитник в мире Java
@NotNull — это часть Bean Validation API (JSR 303) и непосредственный помощник Hibernate Validator. Он перехватывает и проверяет свойства на наличие null-значений, выбрасывая исключение
ConstraintViolationException при обнаружении нарушения.
Защита вашего замка данных
@Column(nullable = false) — это директива JPA, которая обязывает JPA провайдера генерировать SQL-ограничение
NOT NULL для соответствующих столбцов базы данных. В случае нарушения, Hibernate генерирует исключение
PropertyValueException при попытке записи в Persistence Context.
Стремимся к согласованности
Согласованность — ключ к успеху. Объединяя ограничения JPA и Bean Validation, вы обеспечиваете порядок в приложении и в базе данных. Если установить параметр
hibernate.validator.apply_to_ddl в
true, Hibernate будет применять
@NotNull при генерации схемы данных.
Однако рекомендуется избегать использования генерации схемы данных Hibernate в продакшене и отдать предпочтение инструментам миграции, таким как Flyway, для предотвращения возникновения проблем с версионированием схемы.
Трудные моменты и потенциальные ловушки...
Битва против избыточности
Если возникает вопрос о том, является ли
@NotNull избыточным при
@Column(nullable = false), ответ должен быть однозначным — НЕТ.
@NotNull выполняет функцию первой линии защиты на уровне Java, а
@Column(nullable = false) — второй, на уровне базы данных. Оба они вместе обеспечивают непробиваемую защиту данных.
Загадка конфигурационных параметров
Настраиваемые параметры типа
hibernate.check_nullability важны для обеспечения проверок null-значений с использованием Hibernate ORM. Ознакомьтесь с этими настройками, чтобы избежать нежелательных сюрпризов на этапе эксплуатации приложения.
Понимание исключений и их проявлений
Разные уровни генерируют разные исключения.
ConstraintViolationException, генерируемый
@NotNull, мгновенно сигнализирует о проблеме, в то время как
PropertyValueException, вызванный
@Column(nullable = false), может проявиться позже и усложнить процесс поиска и устранения ошибок.
Визуализация
Представим визуально
@NotNull и
@Column(nullable = false):
`@NotNull` `@Column(nullable = false)`
|🚫 NULL| |🛣️ ОБЯЗАН БЫТЬ МОСТОВОЙ|
@NotNull: "красная карточка" для null-значений в Java.
@Column(nullable = false): обеспечивает, что каждая ячейка базы данных не содержит null.
Совмещаем их вместе:
Защита в Java-коде: |🚫 NULL|
Стена в базе данных: |🛣️ ОБЯЗАН БЫТЬ МОСТОВОЙ|
Совместная работа этих двух механизмов предотвращает проникновения null-значений в ваш поток данных. 🏗️🛣️✨
Стратегия надежного проектирования приложений
Соответствие указам
Убедитесь, что аннотации совместимы с реальными ограничениями в базе данных, чтобы устранить возникающие в процессе отладки проблемы с целостностью данных.
Мудрое управление схемами данных
Преимущественно используйте инструменты миграции схемы базы данных, а не встроенные механизмы Hibernate в продакшене. Такой подход обеспечивает версионный контроль и надежность изменений в схеме.
Активная валидация: скрытое преимущество
Не ограничивайте применение валидации только бизнес-логикой. Используйте ее также на уровне слоя сохранения данных, чтобы своевременно выявлять некорректные данные и предотвращать нарушение ограничений базы данных.
Полезные материалы
- Hibernate Validator 8.0.1.Final – Jakarta Bean Validation Reference Implementation Guide — Детальное руководство по использованию Hibernate Validator.
- Jakarta Bean Validation Specification — Документация Bean Validation API (JSR 380).
- Column (Java(TM) EE 8 Specification APIs) — Официальные JavaDocs JPA @Column, объясняющие использование
nullable=false.
- Hibernate ORM User Guide — Полное руководство по Hibernate ORM.
- c# – creating registry key, not the usual case – Stack Overflow — Обсуждение проблем совместного использования
@NotNullи
@Column(nullable=false)на Stack Overflow.
- Introduction to JPA Using Spring Boot Data JPA — Введение в использование JPA с помощью Spring Boot, включая особенности применения JPA аннотаций.
Рустам Мельников
Java-инженер