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Разница между @NotNull и nullable=false в JPA и Hibernate
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Разница между @NotNull и nullable=false в JPA и Hibernate

#Java Core  #Hibernate/JPA  
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Быстрый ответ

Для эффективной защиты данных рекомендуется использовать одновременно @NotNull и @Column(nullable = false). @NotNull отклоняет null-значения на уровне Java, а @Column(nullable = false) предотвращает их появление в базе данных.

Java
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@Entity
public class MyEntity {
    @NotNull // Защита от null на уровне Java
    @Column(nullable = false) // БД устанавливает ограничение "null не допускается!"
    private String importantField;
}

Таким образом, вы обеспечиваете блокировку null-значений как в контексте Java-кода, так и на уровне структуры базы данных.

Пошаговый план для смены профессии

Погружение в процессы проверок

Чтобы эффективно использовать JPA и Hibernate, необходимо понимать, где и как выполняются проверки и что они собой представляют.

Защитник в мире Java

@NotNull — это часть Bean Validation API (JSR 303) и непосредственный помощник Hibernate Validator. Он перехватывает и проверяет свойства на наличие null-значений, выбрасывая исключение ConstraintViolationException при обнаружении нарушения.

Защита вашего замка данных

@Column(nullable = false) — это директива JPA, которая обязывает JPA провайдера генерировать SQL-ограничение NOT NULL для соответствующих столбцов базы данных. В случае нарушения, Hibernate генерирует исключение PropertyValueException при попытке записи в Persistence Context.

Стремимся к согласованности

Согласованность — ключ к успеху. Объединяя ограничения JPA и Bean Validation, вы обеспечиваете порядок в приложении и в базе данных. Если установить параметр hibernate.validator.apply_to_ddl в true, Hibernate будет применять @NotNull при генерации схемы данных.

Однако рекомендуется избегать использования генерации схемы данных Hibernate в продакшене и отдать предпочтение инструментам миграции, таким как Flyway, для предотвращения возникновения проблем с версионированием схемы.

Трудные моменты и потенциальные ловушки...

Битва против избыточности

Если возникает вопрос о том, является ли @NotNull избыточным при @Column(nullable = false), ответ должен быть однозначным — НЕТ. @NotNull выполняет функцию первой линии защиты на уровне Java, а @Column(nullable = false) — второй, на уровне базы данных. Оба они вместе обеспечивают непробиваемую защиту данных.

Загадка конфигурационных параметров

Настраиваемые параметры типа hibernate.check_nullability важны для обеспечения проверок null-значений с использованием Hibernate ORM. Ознакомьтесь с этими настройками, чтобы избежать нежелательных сюрпризов на этапе эксплуатации приложения.

Понимание исключений и их проявлений

Разные уровни генерируют разные исключения. ConstraintViolationException, генерируемый @NotNull, мгновенно сигнализирует о проблеме, в то время как PropertyValueException, вызванный @Column(nullable = false), может проявиться позже и усложнить процесс поиска и устранения ошибок.

Визуализация

Представим визуально @NotNull и @Column(nullable = false):

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`@NotNull`                   `@Column(nullable = false)`
   |🚫 NULL|                      |🛣️ ОБЯЗАН БЫТЬ МОСТОВОЙ|
  • @NotNull: "красная карточка" для null-значений в Java.
  • @Column(nullable = false): обеспечивает, что каждая ячейка базы данных не содержит null.

Совмещаем их вместе:

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Защита в Java-коде: |🚫 NULL|
Стена в базе данных:   |🛣️ ОБЯЗАН БЫТЬ МОСТОВОЙ|

Совместная работа этих двух механизмов предотвращает проникновения null-значений в ваш поток данных. 🏗️🛣️✨

Стратегия надежного проектирования приложений

Соответствие указам

Убедитесь, что аннотации совместимы с реальными ограничениями в базе данных, чтобы устранить возникающие в процессе отладки проблемы с целостностью данных.

Мудрое управление схемами данных

Преимущественно используйте инструменты миграции схемы базы данных, а не встроенные механизмы Hibernate в продакшене. Такой подход обеспечивает версионный контроль и надежность изменений в схеме.

Активная валидация: скрытое преимущество

Не ограничивайте применение валидации только бизнес-логикой. Используйте ее также на уровне слоя сохранения данных, чтобы своевременно выявлять некорректные данные и предотвращать нарушение ограничений базы данных.

Полезные материалы

  1. Hibernate Validator 8.0.1.Final – Jakarta Bean Validation Reference Implementation Guide — Детальное руководство по использованию Hibernate Validator.
  2. Jakarta Bean Validation Specification — Документация Bean Validation API (JSR 380).
  3. Column (Java(TM) EE 8 Specification APIs) — Официальные JavaDocs JPA @Column, объясняющие использование nullable=false.
  4. Hibernate ORM User Guide — Полное руководство по Hibernate ORM.
  5. c# – creating registry key, not the usual case – Stack Overflow — Обсуждение проблем совместного использования @NotNull и @Column(nullable=false) на Stack Overflow.
  6. Introduction to JPA Using Spring Boot Data JPA — Введение в использование JPA с помощью Spring Boot, включая особенности применения JPA аннотаций.
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Рустам Мельников

Java-инженер

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