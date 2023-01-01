Настройка java.util.logging.Logger для записи логов в файл

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Быстрый ответ

Для сохранения сообщений лога в файл с применением java.util.logging.Logger вы можете использовать следующий код:

Java Скопировать код Logger logger = Logger.getLogger("MyLog"); try { FileHandler fh = new FileHandler("ItsLogTime.log", true); logger.addHandler(fh); fh.setFormatter(new SimpleFormatter()); logger.info("Log message"); } catch (SecurityException | IOException e) { logger.log(Level.SEVERE, "Произошла ошибка при работе с FileHandler.", e); }

Данный код позволит вам дописывать в файл MyLogFile.log новые сообщения логов, а форматирование сообщений будет осуществляться стандартным образом с помощью SimpleFormatter .

Обзор компонентов java.util.logging

Чтобы правильно работать с логированием, следует разобраться в ключевых его компонентах:

Logger – это ваш инструмент для распространения сообщений логов.

– это ваш инструмент для распространения сообщений логов. Handler определяет, куда будут перенаправлены логи.

определяет, куда будут перенаправлены логи. Formatter предоставляет логам удобный для чтения формат.

Избегайте вывода в консоль

Убедитесь, что логи записываются исключительно в файл, отключив вывод в консоль следующим образом:

Java Скопировать код logger.setUseParentHandlers(false);

Добавление временной метки к имени файла лога

Чтобы различать файлы логов, включите в их названия отметки о времени:

Java Скопировать код String pattern = "yyyyMMddhhmmss"; SimpleDateFormat simpleDateFormat = new SimpleDateFormat(pattern); String date = simpleDateFormat.format(new Date()); FileHandler fh = new FileHandler("MyLogFile_" + date + ".log");

Настройка форматирования

Вы вправе определить свое собственное форматирование, реализовав интерфейс Formatter :

Java Скопировать код class MyFormatter extends Formatter { @Override public String format(LogRecord record) { // Здесь определите свой формат. } }

Использование файла конфигурации

Для внешних настроек вы можете задействовать конфигурационный файл logging.properties :

properties Скопировать код java.util.logging.FileHandler.pattern = %h/java%u.log java.util.logging.FileHandler.limit = 50000 java.util.logging.FileHandler.count = 1 java.util.logging.FileHandler.formatter = java.util.logging.SimpleFormatter

Выбор уровня логирования

Выберите уровень детализации сообщений для логирования:

Java Скопировать код logger.setLevel(Level.FINEST); // Настройте под свои нужды

Обработка исключений и очистка

Завершайте работу с логированием тщательно и аккуратно:

Java Скопировать код fh.close();

Разрешения на доступ к файлам логов

Проверьте разрешения на файлы логов, чтобы предотвратить возможность ошибок.

Визуализация

Настройку java.util.logging.Logger можно представить как направление потока воды в ведро, где каждая течащая капля – это отдельное сообщение лога:

💧💧💧 > 🪣 [file.txt]

Процесс настройки аналогичен использованию кранов:

Открыть кран Logger : Logger logger = Logger.getLogger("MyLog"); Настроить FileHandler : FileHandler fh = new FileHandler("mylog.txt"); Подключить logger к fh : logger.addHandler(fh);

Formatter задаёт формат записей, выполняя функцию водяного фильтра:

Настройка Formatter : fh.setFormatter(new SimpleFormatter());

Таким образом, ваши логи будут аккуратно и структурированно записываться в текстовый файл.

Погружение в сложные аспекты

Работа с большими файлами логов

Если логи занимают большой объём, используйте специальную опцию для ротации файлов:

Java Скопировать код FileHandler fh = new FileHandler("MyLog%g.log", 500 * 1024 * 1024, 10, true);

Наследование логгеров

Управляйте наследованием логов применив код:

Java Скопировать код Logger parentLogger = Logger.getLogger("com.myapp"); Logger childLogger = Logger.getLogger("com.myapp.module"); childLogger.setUseParentHandlers(true);

Понимание уровней логирования

Декодирование стандартных уровней логирования:

SEVERE : серьёзная ошибка

: серьёзная ошибка WARNING : предупреждение

: предупреждение INFO : информационное сообщение

: информационное сообщение CONFIG : конфигурация системы

: конфигурация системы FINE , FINER , FINEST : детальное логирование

Параметры JVM для логирования

Настройту логирование при помощи параметров запуска JVM:

sh Скопировать код -Djava.util.logging.config.file=path/to/logging.properties

Полезные материалы

В заключении предлагаем вам ознакомиться с дополнительными ресурсами: