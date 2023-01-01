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Jetty vs Netty: разбор основных различий и возможностей
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Jetty vs Netty: разбор основных различий и возможностей

#Java Core  #Java Web  #DevOps/Deploy  
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Быстрый ответ

Если речь идет о HTTP-серверах, у вашего внимания Jetty – компактный сервлет-сервер, отменно подходящий для простых веб-проектов. В случае необходимости работы с низкоуровневым сетевым программированием, Netty предоставит асинхронные механизмы, высокую пропускную способность и поддержку обширного набора протоколов.

Пример инициализации сервера в Jetty:

Java
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Server server = new Server(8080);
ServletContextHandler handler = new ServletContextHandler(server, "/");
server.start();

Пример инициализации сервера в Netty:

Java
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EventLoopGroup group = new NioEventLoopGroup();
ServerBootstrap b = new ServerBootstrap();
b.group(group)
 .channel(NioServerSocketChannel.class)
 .childHandler(new ChannelInitializer<SocketChannel>() { 
     @Override
     public void initChannel(SocketChannel ch) { 
         ch.pipeline().addLast(new SessionHandler());
     } 
});
b.bind(8080).sync().channel().closeFuture().sync();
group.shutdownGracefully();

Итак, Jetty – ваш выбор для работы с веб-приложениями и HTTP, а Netty обеспечит вас набором инструментов для создания специализированных сетевых решений и различных протоколов.

Пошаговый план для смены профессии

Распространенные сценарии использования: Jetty противостоит Netty

Отлично подходящим для работы с HTTP-ориентированными приложениями и как контейнер для сервлетов оказывается Jetty. В то время как Netty является вашим незаменимым помощником при реализации конкретных протоколов, создании приложений в реальном времени или при сетевом программировании на основе событий.

Разбираемся в деталях Jetty и Netty

В обоих фреймворках представлен неблокирующий ввод-вывод, однако за счет использования событийно-ориентированного подхода, Netty обеспечивает превосходное справление с пиковыми нагрузками.

Гибкая архитектура Netty дает возможность разрабатываться разнообразные сетевые приложения, тогда как Jetty укомплектован встроенными средствами веб-сервирования, что делает его подходящим для самодостаточных приложений, работающих с HTTP.

При анализе бенчмарков производительности, Netty выгодно отличается эффективностью в условиях высокой нагрузки за счет использования событийно-ориентированной модели, обеспечивая при этом оптимальные времена отклика и масштабируемость.

В сравнении: Jetty или Netty

Достоинствами Jetty являются:

  • Веб-приложения: Является идеальным выбором для стандартных веб-приложений.
  • Сервлеты и JSP: Достойная поддержка сервлетов и JSP.
  • Легкость развертывания: Простая процедура развертывания WAR-файлов.
  • Встроенный HTTP-сервер: Рекомендуется для интеграции HTTP-сервисов и разработки микросервисов.

В свою очередь, Netty обладает следующими преимуществами:

  • Сетевые двусторонние приложения: Великолепная производительность сетевых серверов и клиентов.
  • Реализация протоколов: Гибкость при создании собственных протоколов.
  • Асинхронное общение: Поддержка неблокирующего обмена данными.
  • Легковесность: Компактный и эффективный сетевой фреймвоорк.

Визуализация

В качестве аналогии Jetty и Netty можно представить как различные способы передачи данных:

Jetty (🚢): Эффективно управляет доставкой веб-трафика.

Netty (🚀): Мгновенно обрабатывает различные протоколы и сетевое общение.

Сравнительная таблица Jetty против Netty:

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| Аспект                      | Jetty                                | Netty                         |
| ----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Основное направление        | HTTP                                 | Работа с различными протоколами|
| Производительность          | Хорошая                              | Отличная                      |
| Возможность настройки       | Умеренная                            | Высокая                       |
| Наиболее вероятное применение| Веб-приложения                      | Приложения в реальном времени |
| Совместимость с сервлетами 3.0| Поддерживается                     | Требуются дополнительные компоненты|
| Модель ввода-вывода         | Асинхронная                          | Событийная NIO                |
| Простота интеграции         | Легкая                               | Требует опыта                 |
| Поддержка протоколов        | HTTP                                 | HTTP, TCP, UDP                |

Есть и другие моменты, которые могут помочь вам в принятии решения

  • Детальность логирования: Netty предоставляет более точный уровень логирования для диагностики сложных сетевых задач. В то время как Jetty обеспечивает более стандартизированный вывод логов.
  • Знание фреймворка: Зацепка вашей командой одного из этих фреймворков может оказаться решающей.
  • Поддержка сообщества: Глубина и широта сообщества важны для решения проблем, изучения функционала и поиска уже использованных решений.

Более подробную информацию вы можете найти в следующих ресурсах:

  1. GitHub – netty/netty – Официальный репозиторий Netty на GitHub.
  2. GitHub – jetty/jetty.project – Исходный код и документация Jetty выложены на GitHub..
  3. Netty документация: Руководство пользователя для 4.x – Обстоятельное руководство пользователя для Netty версии 4.x.
  4. Jetty : Полное руководство – Обширное руководство для работы с Jetty.
  5. Сравнительные тесты производительности веб-фреймворков от TechEmpower – Здесь представлены результаты тестирования производительности веб-фреймворков, включая Jetty и Netty.
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Никита Титов

разработчик Node.js

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