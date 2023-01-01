Jetty vs Netty: разбор основных различий и возможностей#Java Core #Java Web #DevOps/Deploy
Быстрый ответ
Если речь идет о HTTP-серверах, у вашего внимания Jetty – компактный сервлет-сервер, отменно подходящий для простых веб-проектов. В случае необходимости работы с низкоуровневым сетевым программированием, Netty предоставит асинхронные механизмы, высокую пропускную способность и поддержку обширного набора протоколов.
Пример инициализации сервера в Jetty:
Server server = new Server(8080);
ServletContextHandler handler = new ServletContextHandler(server, "/");
server.start();
Пример инициализации сервера в Netty:
EventLoopGroup group = new NioEventLoopGroup();
ServerBootstrap b = new ServerBootstrap();
b.group(group)
.channel(NioServerSocketChannel.class)
.childHandler(new ChannelInitializer<SocketChannel>() {
@Override
public void initChannel(SocketChannel ch) {
ch.pipeline().addLast(new SessionHandler());
}
});
b.bind(8080).sync().channel().closeFuture().sync();
group.shutdownGracefully();
Итак, Jetty – ваш выбор для работы с веб-приложениями и HTTP, а Netty обеспечит вас набором инструментов для создания специализированных сетевых решений и различных протоколов.
Распространенные сценарии использования: Jetty противостоит Netty
Отлично подходящим для работы с HTTP-ориентированными приложениями и как контейнер для сервлетов оказывается Jetty. В то время как Netty является вашим незаменимым помощником при реализации конкретных протоколов, создании приложений в реальном времени или при сетевом программировании на основе событий.
Разбираемся в деталях Jetty и Netty
В обоих фреймворках представлен неблокирующий ввод-вывод, однако за счет использования событийно-ориентированного подхода, Netty обеспечивает превосходное справление с пиковыми нагрузками.
Гибкая архитектура Netty дает возможность разрабатываться разнообразные сетевые приложения, тогда как Jetty укомплектован встроенными средствами веб-сервирования, что делает его подходящим для самодостаточных приложений, работающих с HTTP.
При анализе бенчмарков производительности, Netty выгодно отличается эффективностью в условиях высокой нагрузки за счет использования событийно-ориентированной модели, обеспечивая при этом оптимальные времена отклика и масштабируемость.
В сравнении: Jetty или Netty
Достоинствами Jetty являются:
- Веб-приложения: Является идеальным выбором для стандартных веб-приложений.
- Сервлеты и JSP: Достойная поддержка сервлетов и JSP.
- Легкость развертывания: Простая процедура развертывания WAR-файлов.
- Встроенный HTTP-сервер: Рекомендуется для интеграции HTTP-сервисов и разработки микросервисов.
В свою очередь, Netty обладает следующими преимуществами:
- Сетевые двусторонние приложения: Великолепная производительность сетевых серверов и клиентов.
- Реализация протоколов: Гибкость при создании собственных протоколов.
- Асинхронное общение: Поддержка неблокирующего обмена данными.
- Легковесность: Компактный и эффективный сетевой фреймвоорк.
Визуализация
В качестве аналогии Jetty и Netty можно представить как различные способы передачи данных:
Jetty (🚢): Эффективно управляет доставкой веб-трафика.
Netty (🚀): Мгновенно обрабатывает различные протоколы и сетевое общение.
Сравнительная таблица Jetty против Netty:
| Аспект | Jetty | Netty |
| ----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Основное направление | HTTP | Работа с различными протоколами|
| Производительность | Хорошая | Отличная |
| Возможность настройки | Умеренная | Высокая |
| Наиболее вероятное применение| Веб-приложения | Приложения в реальном времени |
| Совместимость с сервлетами 3.0| Поддерживается | Требуются дополнительные компоненты|
| Модель ввода-вывода | Асинхронная | Событийная NIO |
| Простота интеграции | Легкая | Требует опыта |
| Поддержка протоколов | HTTP | HTTP, TCP, UDP |
Есть и другие моменты, которые могут помочь вам в принятии решения
- Детальность логирования: Netty предоставляет более точный уровень логирования для диагностики сложных сетевых задач. В то время как Jetty обеспечивает более стандартизированный вывод логов.
- Знание фреймворка: Зацепка вашей командой одного из этих фреймворков может оказаться решающей.
- Поддержка сообщества: Глубина и широта сообщества важны для решения проблем, изучения функционала и поиска уже использованных решений.
Более подробную информацию вы можете найти в следующих ресурсах:
- GitHub – netty/netty – Официальный репозиторий Netty на GitHub.
- GitHub – jetty/jetty.project – Исходный код и документация Jetty выложены на GitHub..
- Netty документация: Руководство пользователя для 4.x – Обстоятельное руководство пользователя для Netty версии 4.x.
- Jetty : Полное руководство – Обширное руководство для работы с Jetty.
- Сравнительные тесты производительности веб-фреймворков от TechEmpower – Здесь представлены результаты тестирования производительности веб-фреймворков, включая Jetty и Netty.
Никита Титов
разработчик Node.js