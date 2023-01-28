Преобразование миллисекунд в форматированное время в Java

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы преобразовать временные метки из миллисекунд в форматированную дату и время на Java, применяется SimpleDateFormat :

Java Скопировать код SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss"); String время в форматированном виде = sdf.format(new Date(System.currentTimeMillis())); System.out.println(время в форматированном виде); // Вывод: "2023-01-28 13:45:30"

С помощью класса SimpleDateFormat можно применить шаблон форматирования к объекту Date , полученному из текущего времени в миллисекундах.

Применение шаблонов SimpleDateFormat

SimpleDateFormat использует определенные символы шаблона для форматирования даты и времени. Вот краткий справочник символов:

yyyy : Год.

: Год. MM : Месяц.

: Месяц. dd : День.

: День. HH : Часы в 24-часовом формате.

: Часы в 24-часовом формате. mm : Минуты.

: Минуты. ss : Секунды.

: Секунды. SSS : Миллисекунды (несмотря на то, что их не просто заметить).

Java Скопировать код sdf.setTimeZone(TimeZone.getTimeZone("UTC")); // Крайне рекомендуется для однозначности!

Установка часового пояса UTC позволяет устранить различия, вызванные локализацией и переходом на летнее время.

Переход к java.time (с Java 8)

С момента выпуска Java 8 стало предпочтительнее использовать пакет java.time . Вот обновленный способ:

Java Скопировать код Instant instant = Instant.ofEpochMilli(System.currentTimeMillis()); DateTimeFormatter formatter = DateTimeFormatter.ofPattern("yyyy-MM-dd HH:mm:ss").withZone(ZoneId.of("UTC")); String время в форматированном виде = formatter.format(instant); System.out.println(время в форматированном виде); // Вывод: "2023-01-28 13:45:30" – Возможно ли путешествие во времени?

DateTimeFormatter поддерживает неизменяемость и обеспечивает безопасность в многопоточном режиме.

Визуализация

Преобразуем сложно воспринимаемые цифровые метки времени в миллисекундах в понятный каждому язык:

Markdown Скопировать код Загадочные числовые коды (👽📜): 1619208000000

Используем SimpleDateFormat в роли переводчика:

Java Скопировать код SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("HH:mm:ss"); sdf.setTimeZone(TimeZone.getTimeZone("UTC")); String времяЗемли = sdf.format(new Date(1619208000000L));

И получаем временную метку, понятную любому землянину 🌍:

Markdown Скопировать код Часы Земли (🌍🕓): "16:00:00"

Учет исключений и специальных случаев

Форматирование временных меток – это задача, в которой есть свои сложности. Аргументы могут быть некорректны, уходить за пределы диапазона, часовые пояса могут вносить свои коррективы. Чтобы избежать проблем:

Проверяйте входные данные на правильность.

Внимательно относитесь к крайним значениям и ограничениям используемых API.

Корректно обрабатывайте часовые пояса, особенно в случае создания международных приложений.

Не забывайте о блоке try-catch для обработки исключений.

Оптимизация производительности и изучение альтернатив

Для повышения производительности рекомендуется повторное использование объектов Date и SimpleDateFormat , что приводит к уменьшению нагрузки на сборщик мусора.

Java Скопировать код sdf.setTimeZone(TimeZone.getTimeZone("UTC")); // Ведь это международный стандарт!

Если вы хотите использовать сторонние библиотеки, Joda-Time или Apache Commons Lang предлагают более удобные инструменты для работы со временем.

Java Скопировать код String formattedDuration = DurationFormatUtils.formatDurationHMS(timeMillis); System.out.println(formattedDuration); // Вывод: "1:23:45.678", каждая миллисекунда важна!

Полезные материалы