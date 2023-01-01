Оптимизированный способ расчёта возраста в Java: решение

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Быстрый ответ

Чтобы рассчитать возраст на Java, воспользуйтесь классами LocalDate и Period:

Java Скопировать код import java.time.LocalDate; import java.time.Period; public static int calculateAge(LocalDate birthDate) { if (birthDate != null) { return Period.between(birthDate, LocalDate.now()).getYears(); } else { return 0; } }

Чтобы узнать возраст, достаточно вызвать метод calculateAge , передав ему дату рождения, например, LocalDate.of(1990, 5, 24) .

Ошибки и исключительные ситуации

Ошибки в коде никого не обходят стороной, однако обработка исключений способствует созданию надёжного программного обеспечения:

Часовой пояс : При работе с LocalDate.now() не забывайте о разнице во времени и часовом поясе системы.

: При работе с не забывайте о разнице во времени и часовом поясе системы. Отсутствующие входные данные : Если дата рождения не задана, метод вернёт 0 .

: Если дата рождения не задана, метод вернёт . Дата рождения в будущем: Если дата рождения ещё не наступила, выбрасывайте исключение IllegalArgumentException .

Все дороги ведут в Рим

Существуют различные подходы к расчёту возраста:

ChronoUnit : Использование ChronoUnit.YEARS.between(birthDate, LocalDate.now()) — это альтернативный способ расчёта.

: Использование — это альтернативный способ расчёта. Joda-Time : Эту библиотеку также можно использовать для расчёта возраста, но стоит проверять полученные результаты.

: Эту библиотеку также можно использовать для расчёта возраста, но стоит проверять полученные результаты. Подход с использованием класса Calendar: Этот метод устарел и его лучше избегать.

Непоколебимая надёжность

Тестирование покажет надёжность вашего метода расчёта возраста:

Модульные тесты : Проведите тестирование calculateAge с различными входными датами.

: Проведите тестирование с различными входными датами. Учёт високосных годов : Убедитесь, что в расчёт включены високосные годы.

: Убедитесь, что в расчёт включены високосные годы. Обработка исключений: Подготовьте свой код к обработке исключений, например, DateTimeException в случае некорректных дат.

Визуализация

Здесь представлено время в виде отметок от "Старта" до "Финиша":

Markdown Скопировать код 🎂 Старт: "2000-01-01" 📅 Финиш: "2023-03-10" 🧮 Продолжительность: Финиш – Старт

А вот схематичное представление времени:

Markdown Скопировать код 🏁🏃‍♂️--------------🎂-----------------📅----🏆 Начало Год 2000 Сегодня Конец (Старт) (Финиш) (Продолжительность)

Каждое тире обозначает год, положение бегуна указывает на продолжительность.

Приведение в порядок вашего расчёта возраста

Для более точного расчёта возраста следует учитывать месяцы и дни. Кроме того, помните о возможности изменения даты в процессе работы метода при использовании LocalDate.now() .

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