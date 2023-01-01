Развертывание приложения на корневом уровне в Tomcat

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Быстрый ответ

Чтобы приложение было доступно в корневом каталоге сервера Tomcat, нужно просто переименовать .war файл в ROOT.war и разместить его в директории webapps/ . Убедитесь, что директория ROOT/ отсутствует. После этого приложение станет доступно по адресу http://hostname:port/ . Вот соответствующие команды:

shell Скопировать код mv your-app.war /path/to/tomcat/webapps/ROOT.war // # Переименовываем файл, это первый шаг rm -rf /path/to/tomcat/webapps/ROOT/ // # Удаляем старую директорию ROOT sh /path/to/tomcat/bin/startup.sh // # Запускаем сервер

Таким образом, ваше приложение будет корректно отображаться в корневой директории без необходимости дополнительной настройки контекста.

Подробнее: Детали и потенциальные проблемы

Настройка server.xml: Ваш управляющий инструмент

Для корректного настройки элемента <Context> в разделе <Host> файла server.xml необходима последовательность и внимание к деталям.

xml Скопировать код <Context path="" docBase="your-app-name" reloadable="true" /> // # Точная настройка, подобно работе дирижера

Для удобства управления элементом <Context> создайте отдельный файл your-app.xml в каталоге conf/Catalina/localhost/ .

Несколько приложений? Не вопрос!

Если вам нужно развернуть несколько приложений в корневом каталоге с использованием разных портов или IP-адресов, просто создайте несколько тегов <Service> в server.xml и настройте для каждого из них индивидуальные <Connector> .

Безопасность: наше первоочередное забота!

Для обеспечения максимальной безопасности приложений добавьте privileged="true" в элемент <Context> , тогда Tomcat предоставит необходимый уровень защиты.

Управление развертыванием: по вашему усмотрению!

Предпочитаете полный контроль? Установите атрибуты autoDeploy и deployOnStartup в false в файле server.xml :

xml Скопировать код <Host name="localhost" appBase="webapps" autoDeploy="false" deployOnStartup="false"> // # Полный контроль над процессом развертывания

Внимательно к деталям: предотвращайте ошибки!

Будьте внимательны при повторном развертывании. Всегда проверяйте дважды и учитывайте совместимость версии вашего приложения и Tomcat. Любые изменения в server.xml требуют перезапуска сервера.

Визуализация

Можно сравнить размещение приложения в корневом каталоге Tomcat с получением главного слота на крупном музыкальном фестивале:

Markdown Скопировать код Музыкальный фестиваль (🎵): [Группа 1🎤, Группа 2🎤, Группа 3🎤, ...] Ваше приложение (🤘): [Хедлайнер🎙️]

Размещение app.war в ROOT подобно тому, как вашей группе предоставляется преимущественное право на выступление:

Markdown Скопировать код До: [🎵/app🎤, 🎵/other🎤] После: [🎵/🎙️] // # Ваше приложение занимает главное место

Переименование файла .war в ROOT.war аналогично тому, как ваша группа выходит на главную сцену для исполнения.

Дополнительные настройки и глубокий анализ

Развертывание из распакованного архива: быстрая реакция на изменения

Во время разработки использование распакованных приложений позволяет немедленно видеть любые изменения, что упрощает процесс отладки.

WatchedResource: следим за изменениями

WatchedResource как бдительный помощник следит за обновлениями и перезагружает приложение при обнаружении изменений.

xml Скопировать код <Context ...> <WatchedResource>WEB-INF/web.xml</WatchedResource> // # Ваш незаменимый помощник </Context>

Особенности Tomcat 7

Будьте внимательны при работе с разными версиями Tomcat, особенно если используете Tomcat 7 или более старые версии.

Синтаксис и форматирование: корректность важна

Точность синтаксиса и форматирования настроек XML не менее важна, чем точность исполнения музыкальной композиции. Всегда проверяйте правильность написания XML после внесения каких-либо изменений.

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