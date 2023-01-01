Ограничение количества результатов в Spring Data JPA#Java Web #Spring #Hibernate/JPA
Быстрый ответ
Для ограничения объема данных, извлекаемых с помощью Spring Data JPA, воспользуйтесь классом
Pageable и задайте желаемое количество элементов через
PageRequest в методах вашего репозитория.
import org.springframework.data.domain.PageRequest;
// Запрос десяти первых сущностей
List<YourEntity> topTenEntities = yourRepository.findAll(PageRequest.of(0, 10));
Заметьте: выражение
PageRequest.of(0, 10) обозначает выборку первой страницы из десяти элементов.
Ограничение результатов с применением ключевых слов и пользовательских методов
Использование наименований методов: Top и First
Ключевые слова
Top и
First в именах методов репозитория позволяют извлекать определенное количество результатов, подобно операции
setMaxResults.
List<YourEntity> findTop10ByAttribute(); // Получаем десять записей по атрибуту
Этот метод вернет десять лучших записей, соответствующих заданному атрибуту.
Применение Pageable для настройки запросов
Pageable — это удобный инструмент для управления количеством возвращаемых записей и организации пагинации.
Page<YourEntity> findByCriteria(Pageable pageable); // Выбор с учётом ваших предпочтений
Вызывайте этот метод, передав в него
PageRequest, чтобы установить количество элементов и параметры сортировки.
Создание пользовательских запросов с использованием аннотации @Query
Используйте аннотацию
@Query с параметром
Pageable для ограничения количества результатов в пользовательском запросе.
@Query("SELECT e FROM YourEntity e WHERE e.someField = :value")
Page<YourEntity> findBySomeFieldWithPageable(@Param("value") String value, Pageable pageable); // Только нужные данные, всё под контролем.
Метод требует объект
Pageable, который позволяет ограничить количество записей и управлять пагинацией.
Максимум получаемой информации при минимальных затратах с использованием типа Page
Согласованная пагинация и сортировка с помощью Page
Используйте тип
Page для обеспечения согласованности результатов при ограничении вывода. Он предоставляет контекстную информацию о пагинации и сортировке.
Page<YourEntity> resultsPage = yourRepository.findAll(PageRequest.of(0, 5, Sort.by("oneField"))); // Всё под контролем и упорядоченно.
Сортировка обеспечивает постоянство результатов при каждом запросе.
Снижение нагрузки на базу данных с использованием проекций Count
Применяйте проекции Count для определения количества записей без извлечения сущностей, что снижает нагрузку на базу данных.
@Query("SELECT count(e.field) FROM YourEntity e") // Снижаем нагрузку на сервер.
Page<Long> countAllByField(Pageable pageable);
Такой запрос возвращает только число результатов.
Продвинутые советы и рекомендации по совместимости
Spring Data Evans Release: новинка на поле
Новые возможности по ограничению результатов с использованием ключевых слов были введены в релизе Spring Data Evans (версия 1.7.0 RELEASE). Убедитесь в совместимости ваших версий.
List<YourEntity> findFirst20ByOrderByIdAsc(); // Первые двадцать записей, пожалуйста!
С помощью
First20 извлекаются первые двадцать записей, отсортированных по возрастанию ID.
Учёт особенностей баз данных
В JPQL нет явного аналога SQL команды
LIMIT. В таком случае следует использовать нативный запрос.
@Query(value = "SELECT * FROM Entity e ORDER BY e.field LIMIT 1", nativeQuery = true) // Сначала – самые важные вещи!
YourEntity findFirstByField();
Такой запрос извлекает одну запись, сохраняя при этом кросс-платформенность и удобство в поддержке кода.
Визуализация
Ограничение результатов можно представить в виде выбора десертов:
|Выбор десерта
|Содержимое тарелки
|Без ограничений
|🍩🍪🍦🍰🍧...
|Ограничено до 3 угощений
|🍩🍪🍦
Проводя аналогию с выбором десертов:
buffetLine.setMaxResults(3); // Только три сладости на тарелку!
Такой подход гарантирует, что не зависимо от объема ассортимента, будет подано ровно три десерта.
Полезные материалы
- Spring Data JPA :: Spring Data JPA — Официальная документация по работе с ограничениями в запросах.
- Spring Boot Pagination and Sorting Example — Практическое руководство по сортировке и пагинации в Spring Boot.
- JpaRepository – spring-data-jpa 3.2.2 javadoc — Подробная JavaDoc для JpaRepository.
- Pagination in Spring Boot Applications – DZone — Обзор методов пагинации в Spring Boot.
- Getting Started | Accessing Data with JPA — Вводное руководство по Spring Data JPA.
- GitHub – spring-projects/spring-data-examples: Spring Data Example Projects — Примеры использования Spring Data.
Рустам Мельников
Java-инженер