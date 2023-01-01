Ограничение количества результатов в Spring Data JPA

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для ограничения объема данных, извлекаемых с помощью Spring Data JPA, воспользуйтесь классом Pageable и задайте желаемое количество элементов через PageRequest в методах вашего репозитория.

Java Скопировать код import org.springframework.data.domain.PageRequest; // Запрос десяти первых сущностей List<YourEntity> topTenEntities = yourRepository.findAll(PageRequest.of(0, 10));

Заметьте: выражение PageRequest.of(0, 10) обозначает выборку первой страницы из десяти элементов.

Ограничение результатов с применением ключевых слов и пользовательских методов

Использование наименований методов: Top и First

Ключевые слова Top и First в именах методов репозитория позволяют извлекать определенное количество результатов, подобно операции setMaxResults .

Java Скопировать код List<YourEntity> findTop10ByAttribute(); // Получаем десять записей по атрибуту

Этот метод вернет десять лучших записей, соответствующих заданному атрибуту.

Применение Pageable для настройки запросов

Pageable — это удобный инструмент для управления количеством возвращаемых записей и организации пагинации.

Java Скопировать код Page<YourEntity> findByCriteria(Pageable pageable); // Выбор с учётом ваших предпочтений

Вызывайте этот метод, передав в него PageRequest , чтобы установить количество элементов и параметры сортировки.

Создание пользовательских запросов с использованием аннотации @Query

Используйте аннотацию @Query с параметром Pageable для ограничения количества результатов в пользовательском запросе.

Java Скопировать код @Query("SELECT e FROM YourEntity e WHERE e.someField = :value") Page<YourEntity> findBySomeFieldWithPageable(@Param("value") String value, Pageable pageable); // Только нужные данные, всё под контролем.

Метод требует объект Pageable , который позволяет ограничить количество записей и управлять пагинацией.

Максимум получаемой информации при минимальных затратах с использованием типа Page

Согласованная пагинация и сортировка с помощью Page

Используйте тип Page для обеспечения согласованности результатов при ограничении вывода. Он предоставляет контекстную информацию о пагинации и сортировке.

Java Скопировать код Page<YourEntity> resultsPage = yourRepository.findAll(PageRequest.of(0, 5, Sort.by("oneField"))); // Всё под контролем и упорядоченно.

Сортировка обеспечивает постоянство результатов при каждом запросе.

Снижение нагрузки на базу данных с использованием проекций Count

Применяйте проекции Count для определения количества записей без извлечения сущностей, что снижает нагрузку на базу данных.

Java Скопировать код @Query("SELECT count(e.field) FROM YourEntity e") // Снижаем нагрузку на сервер. Page<Long> countAllByField(Pageable pageable);

Такой запрос возвращает только число результатов.

Продвинутые советы и рекомендации по совместимости

Spring Data Evans Release: новинка на поле

Новые возможности по ограничению результатов с использованием ключевых слов были введены в релизе Spring Data Evans (версия 1.7.0 RELEASE). Убедитесь в совместимости ваших версий.

Java Скопировать код List<YourEntity> findFirst20ByOrderByIdAsc(); // Первые двадцать записей, пожалуйста!

С помощью First20 извлекаются первые двадцать записей, отсортированных по возрастанию ID.

Учёт особенностей баз данных

В JPQL нет явного аналога SQL команды LIMIT . В таком случае следует использовать нативный запрос.

Java Скопировать код @Query(value = "SELECT * FROM Entity e ORDER BY e.field LIMIT 1", nativeQuery = true) // Сначала – самые важные вещи! YourEntity findFirstByField();

Такой запрос извлекает одну запись, сохраняя при этом кросс-платформенность и удобство в поддержке кода.

Визуализация

Ограничение результатов можно представить в виде выбора десертов:

Выбор десерта Содержимое тарелки Без ограничений 🍩🍪🍦🍰🍧... Ограничено до 3 угощений 🍩🍪🍦

Проводя аналогию с выбором десертов:

Java Скопировать код buffetLine.setMaxResults(3); // Только три сладости на тарелку!

Такой подход гарантирует, что не зависимо от объема ассортимента, будет подано ровно три десерта.

Полезные материалы