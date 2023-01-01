logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Java
arrow
Проверка строки на null и пустоту в Java: проблемы и решения
Создайте сайт за два дня без программирования
Обучитесь вайбкодингу за2499 ₽
Перейти

Проверка строки на null и пустоту в Java: проблемы и решения

#Java Core  #Ошибки Java  #JVM и память  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы определить, есть ли у переменной типа String значение null в Java, можно выполнить следующую проверку:

Java
Скопировать код
if (myString == null) {
    // Строка не создана!
}

До этой проверки обязательно должна быть объявлена переменная myString, иначе возможны ошибки при выполнении программы. Если myString может быть пустой строки, необходимо добавить проверку на пустую строку:

Java
Скопировать код
if (myString == null || myString.isEmpty()) {
    // Если строка пуста или не задана, надо это учитывать
}

Не забывайте о необходимости проверять переменную на тип и предотврасчать неправильное использование строки при сравнении.

Пошаговый план для смены профессии

Понимание проблемы null

Ваши строки могут содержать различные нюансы, включая null. Чтобы успешно с этим справляться, важно понимание особенностей:

Разница между null и пустой строкой

Важно понимать, что null и "" (пустая строка) – это разные состояния:

  • null означает, что отсутствует ссылка на строку – как если бы она исчезла.
  • Пустая строка ("") – это строка без символов, пустой контейнер без данных.

Использование метода equals()

Использование метода .equals() для переменной, содержащей null, может привести к NullPointerException. Для обхода этой проблемы сравнение должно быть выполнено следующим образом:

Java
Скопировать код
if ("expectedString".equals(myString)) {
    // Сравнение выполнено верно, без возникновения исключений
}

Воспользоваться утилитами Apache

Не стоит изобретать колесо, когда существуют готовые решения. Метод StringUtils.isNotEmpty(myString) из Apache Commons Lang аккуратно проверяет строку даже на наличие пробелов:

Java
Скопировать код
if (StringUtils.isNotEmpty(myString)) {
    // Пробелы также учтены
}

Будьте осторожны с null

Будьте внимательны: доступ к методам или свойствам объекта, который может быть null, часто приводит к NullPointerException. До использования таких свойств или методов всегда проверяйте их на на но наличие значения.

Визуализация

Рассмотрим на anschaulichen примере, как "мистер Null" стоит на пути к Вашим строкам:

Markdown
Скопировать код
         🔒
Земля сокровищ: [💎🏆📜🧙‍♂️]  // Здесь могут быть ваши строки, содержащие значимые данные (не-null), или просто пустота (null).
         🏴‍☠️
   Мистер Null: "Кто идет?"

Вот как мы общаемся с null:

Java
Скопировать код
String possibleTreasure = /* Вставьте свою строку здесь */;
if (possibleTreasure == null) {
    // 🛑 Мистер Null: "Стоп! Тут пусто, искать нечего... (null)"
} else {
    // ✅ Мистер Null улыбается и пропускает: "Вперед, за приключениями! (строка не null)"
}

Мистер Null остерегает вас от неожиданных null в строках.

Овладение техниками проверки на null

Чтобы стать профи в проверке null, необходимо наработать практику:

Сначала литералы, потом equals()

Чтобы избежать NullPointerException, начинайте сравнение через .equals(), помещая литерал перед переменной:

Java
Скопировать код
if ("Золотой Снич".equals(myString)) {
    // У вас удача гарантирована, как с помощью Золотого Снича
}

Это предотвратит исключение в случае, если myString равна null.

Ловушка автоупаковки

При работе с обёртками примитивных типов (например, Integer) не забывайте, что null не может быть автоматически распакована:

Java
Скопировать код
Integer quidditchPoints = null;
int result = quidditchPoints; // Вуаля! У вас NullPointerException

Библиотеки для работы с null

Изучите возможности библиотек, таких как Guava или Apache Commons, которые выработали функции для работы со строками и утилитные классы, существенно экономящие время разработчиков.

Null в коллекциях

Будьте осторожны с потоками и коллекциями, которые могут возвращать null. Например, метод Map.get() может быть неуловим в случае отсутствия ключа. Для более надёжной работы с коллекциями используйте Map.containsKey() или getOrDefault().

Полезные материалы

  1. String (документация Java SE 8) — Официальная документация по классу String.
  2. java – How to check if my string is equal to null? – Stack Overflow — Обсуждение нюансов работы со строками в Java на Stack Overflow.
  3. Учебник по Java от DigitalOcean — Подробное руководство о методе equals() и его отличии от оператора ==.
  4. Метод String equals() – Tutorialspoint — Обзор и примеры применения метода equals().
  5. nullpointerexception – Как избежать проверок на null в Java? – Stack Overflow — Обсуждение способов избавиться от лишних проверок на null.
  6. Сравнение строк в Java – javatpoint — Статья, освещающая особенности сравнения строк в Java.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Как можно проверить, равна ли строка null в Java?
1 / 5

Олеся Тарасова

Java-разработчик

Свежие материалы
Ошибки компиляции: типичные проблемы и методы их решения
30 августа 2024
Компиляторы для языка C
30 августа 2024
Видео уроки по C++
6 сентября 2024

Загрузка...