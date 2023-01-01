Проверка строки на null и пустоту в Java: проблемы и решения

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Быстрый ответ

Чтобы определить, есть ли у переменной типа String значение null в Java, можно выполнить следующую проверку:

Java Скопировать код if (myString == null) { // Строка не создана! }

До этой проверки обязательно должна быть объявлена переменная myString , иначе возможны ошибки при выполнении программы. Если myString может быть пустой строки, необходимо добавить проверку на пустую строку:

Java Скопировать код if (myString == null || myString.isEmpty()) { // Если строка пуста или не задана, надо это учитывать }

Не забывайте о необходимости проверять переменную на тип и предотврасчать неправильное использование строки при сравнении.

Понимание проблемы null

Ваши строки могут содержать различные нюансы, включая null . Чтобы успешно с этим справляться, важно понимание особенностей:

Разница между null и пустой строкой

Важно понимать, что null и "" (пустая строка) – это разные состояния:

null означает, что отсутствует ссылка на строку – как если бы она исчезла .

означает, что отсутствует ссылка на строку – как если бы она . Пустая строка ( "" ) – это строка без символов, пустой контейнер без данных.

Использование метода equals()

Использование метода .equals() для переменной, содержащей null , может привести к NullPointerException . Для обхода этой проблемы сравнение должно быть выполнено следующим образом:

Java Скопировать код if ("expectedString".equals(myString)) { // Сравнение выполнено верно, без возникновения исключений }

Воспользоваться утилитами Apache

Не стоит изобретать колесо, когда существуют готовые решения. Метод StringUtils.isNotEmpty(myString) из Apache Commons Lang аккуратно проверяет строку даже на наличие пробелов:

Java Скопировать код if (StringUtils.isNotEmpty(myString)) { // Пробелы также учтены }

Будьте осторожны с null

Будьте внимательны: доступ к методам или свойствам объекта, который может быть null , часто приводит к NullPointerException . До использования таких свойств или методов всегда проверяйте их на на но наличие значения.

Визуализация

Рассмотрим на anschaulichen примере, как "мистер Null" стоит на пути к Вашим строкам:

Markdown Скопировать код 🔒 Земля сокровищ: [💎🏆📜🧙‍♂️] // Здесь могут быть ваши строки, содержащие значимые данные (не-null), или просто пустота (null). 🏴‍☠️ Мистер Null: "Кто идет?"

Вот как мы общаемся с null :

Java Скопировать код String possibleTreasure = /* Вставьте свою строку здесь */; if (possibleTreasure == null) { // 🛑 Мистер Null: "Стоп! Тут пусто, искать нечего... (null)" } else { // ✅ Мистер Null улыбается и пропускает: "Вперед, за приключениями! (строка не null)" }

Мистер Null остерегает вас от неожиданных null в строках.

Овладение техниками проверки на null

Чтобы стать профи в проверке null , необходимо наработать практику:

Сначала литералы, потом equals()

Чтобы избежать NullPointerException , начинайте сравнение через .equals() , помещая литерал перед переменной:

Java Скопировать код if ("Золотой Снич".equals(myString)) { // У вас удача гарантирована, как с помощью Золотого Снича }

Это предотвратит исключение в случае, если myString равна null .

Ловушка автоупаковки

При работе с обёртками примитивных типов (например, Integer ) не забывайте, что null не может быть автоматически распакована:

Java Скопировать код Integer quidditchPoints = null; int result = quidditchPoints; // Вуаля! У вас NullPointerException

Библиотеки для работы с null

Изучите возможности библиотек, таких как Guava или Apache Commons, которые выработали функции для работы со строками и утилитные классы, существенно экономящие время разработчиков.

Null в коллекциях

Будьте осторожны с потоками и коллекциями, которые могут возвращать null . Например, метод Map.get() может быть неуловим в случае отсутствия ключа. Для более надёжной работы с коллекциями используйте Map.containsKey() или getOrDefault() .

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