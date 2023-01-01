Проверка строки на null и пустоту в Java: проблемы и решения#Java Core #Ошибки Java #JVM и память
Быстрый ответ
Чтобы определить, есть ли у переменной типа String значение
null в Java, можно выполнить следующую проверку:
if (myString == null) {
// Строка не создана!
}
До этой проверки обязательно должна быть объявлена переменная
myString, иначе возможны ошибки при выполнении программы. Если
myString может быть пустой строки, необходимо добавить проверку на пустую строку:
if (myString == null || myString.isEmpty()) {
// Если строка пуста или не задана, надо это учитывать
}
Не забывайте о необходимости проверять переменную на тип и предотврасчать неправильное использование строки при сравнении.
Понимание проблемы null
Ваши строки могут содержать различные нюансы, включая
null. Чтобы успешно с этим справляться, важно понимание особенностей:
Разница между null и пустой строкой
Важно понимать, что
null и
"" (пустая строка) – это разные состояния:
nullозначает, что отсутствует ссылка на строку – как если бы она исчезла.
- Пустая строка (
"") – это строка без символов, пустой контейнер без данных.
Использование метода equals()
Использование метода
.equals() для переменной, содержащей
null, может привести к
NullPointerException. Для обхода этой проблемы сравнение должно быть выполнено следующим образом:
if ("expectedString".equals(myString)) {
// Сравнение выполнено верно, без возникновения исключений
}
Воспользоваться утилитами Apache
Не стоит изобретать колесо, когда существуют готовые решения. Метод
StringUtils.isNotEmpty(myString) из Apache Commons Lang аккуратно проверяет строку даже на наличие пробелов:
if (StringUtils.isNotEmpty(myString)) {
// Пробелы также учтены
}
Будьте осторожны с null
Будьте внимательны: доступ к методам или свойствам объекта, который может быть
null, часто приводит к
NullPointerException. До использования таких свойств или методов всегда проверяйте их на на но наличие значения.
Визуализация
Рассмотрим на anschaulichen примере, как "мистер Null" стоит на пути к Вашим строкам:
🔒
Земля сокровищ: [💎🏆📜🧙♂️] // Здесь могут быть ваши строки, содержащие значимые данные (не-null), или просто пустота (null).
🏴☠️
Мистер Null: "Кто идет?"
Вот как мы общаемся с
null:
String possibleTreasure = /* Вставьте свою строку здесь */;
if (possibleTreasure == null) {
// 🛑 Мистер Null: "Стоп! Тут пусто, искать нечего... (null)"
} else {
// ✅ Мистер Null улыбается и пропускает: "Вперед, за приключениями! (строка не null)"
}
Мистер Null остерегает вас от неожиданных null в строках.
Овладение техниками проверки на null
Чтобы стать профи в проверке
null, необходимо наработать практику:
Сначала литералы, потом equals()
Чтобы избежать
NullPointerException, начинайте сравнение через
.equals(), помещая литерал перед переменной:
if ("Золотой Снич".equals(myString)) {
// У вас удача гарантирована, как с помощью Золотого Снича
}
Это предотвратит исключение в случае, если
myString равна
null.
Ловушка автоупаковки
При работе с обёртками примитивных типов (например,
Integer) не забывайте, что
null не может быть автоматически распакована:
Integer quidditchPoints = null;
int result = quidditchPoints; // Вуаля! У вас NullPointerException
Библиотеки для работы с null
Изучите возможности библиотек, таких как Guava или Apache Commons, которые выработали функции для работы со строками и утилитные классы, существенно экономящие время разработчиков.
Null в коллекциях
Будьте осторожны с потоками и коллекциями, которые могут возвращать
null. Например, метод
Map.get() может быть неуловим в случае отсутствия ключа. Для более надёжной работы с коллекциями используйте
Map.containsKey() или
getOrDefault().
Полезные материалы
- String (документация Java SE 8) — Официальная документация по классу
String.
- java – How to check if my string is equal to null? – Stack Overflow — Обсуждение нюансов работы со строками в Java на Stack Overflow.
- Учебник по Java от DigitalOcean — Подробное руководство о методе
equals()и его отличии от оператора
==.
- Метод String equals() – Tutorialspoint — Обзор и примеры применения метода
equals().
- nullpointerexception – Как избежать проверок на null в Java? – Stack Overflow — Обсуждение способов избавиться от лишних проверок на
null.
- Сравнение строк в Java – javatpoint — Статья, освещающая особенности сравнения строк в Java.
Олеся Тарасова
Java-разработчик