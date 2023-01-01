Решение ошибки: SecurityException и SEND_SMS в Android

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Быстрый ответ

Невероятно важно помнить, что начиная с Android 6.0+ (API 23+) следует применять ContextCompat.checkSelfPermission для проверки разрешения и ActivityCompat.requestPermissions для запроса разрешений во время работы приложения:

Java Скопировать код if (ContextCompat.checkSelfPermission(this, Manifest.permission.CAMERA) != PackageManager.PERMISSION_GRANTED) { // Обратимся за разрешением к системе Android на использование камеры ActivityCompat.requestPermissions(this, new String[]{Manifest.permission.CAMERA}, MY_PERMISSIONS_REQUEST_CAMERA); }

Замените CAMERA на необходимое вам разрешение и обязательно обработайте результат в onRequestPermissionsResult .

Опасно? Не в моём часу!

Разрешения Android делятся на обычные и опасные. И в чём здесь суть: при работе с API 23 (Android 6.0) и выше, для получения opасных разрешений требуется подтверждение пользователя во время выполнения.

Три этапа получения разрешений во время выполнения

Разберём процесс получения разрешений:

Проверьте наличие разрешения через: ContextCompat.checkSelfPermission . Если разрешение не предоставлено, запросите его: ActivityCompat.requestPermissions . Узнайте решение пользователя и обработайте его в onRequestPermissionsResult .

Не забывайте, что пользователь имеет право отказать в предоставлении разрешения. В таком случае ваша задача — спокойно отнестись и соответствующим образом отреагировать.

Анализ типичных ошибок и способы их решения

Проверьте, не допустили ли вы ошибок в написании названия разрешения : исправьте тег <uses-permission/> в вашем manifest file.

: исправьте тег в вашем manifest file. Изменение targetSdkVersion чтобы избегать запросов разрешений для API ниже 23 – это далеко не лучшее решение. Будьте честны!

чтобы избегать запросов разрешений для API ниже 23 – это далеко не лучшее решение. Будьте честны! Встречаетесь с исключениями безопасности? Используйте отладочные сообщения, чтобы выяснить, где была пропущена проверка разрешения.

Визуализация

Когда слова уже не спасают, помогает визуализация:

Markdown Скопировать код Ваше приложение – это соискатель на работу (👤), а операционная система Android – это офис (🚪).

Markdown Скопировать код 💬 Вы заявиили о своих навыках в AndroidManifest.xml: "Привет, я пришёл на собеседование (👤 ➡️ 🚪)!" [🗒️ Разрешение объявлено]

Markdown Скопировать код 🚫 Но охрана не пускает вас внутрь... "Почему?" [🚪 Разрешение не получено]

Markdown Скопировать код 🔑 Затем вы получаете разрешение через настройки приложения или в процессе работы: [👤 Запрос доступа] ➡️ [✅ Разрешение предоставлено] ➡️ [👤 Входит в офис (🚪 Дверь открыта)]

Суть в следующем: Чтобы проходить собеседование, недостаточно просто иметь навыки (объявленные разрешения). Надо получить явное согласие пользователя во время работы приложения, чтобы открыть дверь и получить желаемую функциональность.

При разработке под API 23+ каждое опасное разрешение требует явного подтверждения от пользователя.

Подробно о разрешениях во время выполнения

Ясность в перманентных значениях

Используйте константы как PackageManager.PERMISSION_GRANTED и PackageManager.PERMISSION_DENIED , чтобы ваш код был чётким и понятным.

Навигация по версиям Android

Чтобы подстроить приложение под различные версии Android, используйте Build.VERSION.SDK_INT , что даст вам понять, нужно ли и как выполнить проверку разрешений.

Параллельный запрос разрешений

Нужно запросить несколько разрешений сразу? Сделайте это одновременно, передавая массив String[] в requestPermissions .

Java Скопировать код ActivityCompat.requestPermissions(this, new String[] { Manifest.permission.SEND_SMS, Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION }, PERMISSIONS_MULTIPLE_REQUEST);

Совет дня – работа с SEND_SMS

Если нужно взаимодействовать с разрешением SEND_SMS, не забудьте запросить его как Manifest.permission.SEND_SMS , и только после получения разрешения вы сможете отправлять СМС, словно романтические письма давних времен.

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